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河南大力实施秋粮增产夺丰收行动（打好夺取秋粮丰收这场硬仗）

本报记者 顾仲阳 任胜利 常 钦
2023年09月20日06:28 | 来源：人民网－人民日报
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河南省桐柏县月河镇田头，玉米青纱帐连绵，农技员华永正在田间指导农户给玉米追肥。全县114名农技人员下沉秋粮生产一线，为农民提供“保姆式”服务。

淇县中豫农业机械服务专业合作社农机大院里，各式农机整齐排列。“我们已经收到不少玉米收割订单，这两天抓紧检修农机，为秋收做好准备。”合作社理事长刘合顺说。

金秋时节，行走在河南的广袤田野，随处可见忙碌的身影，丰收在望的喜悦挂在农民的脸上。

秋粮是全年粮食生产的大头。作为粮食生产大省，“中原粮仓”河南坚决扛稳粮食安全重任，大力实施秋粮增产夺丰收行动，毫不放松抓好田间管理，确保全年粮食产量稳定在1300亿斤以上，努力在高基点上实现粮食生产新突破。

增面积增密度，秋粮生产搭好“丰收架子”

走进豫北浚县傅庄村，田间绿油油的玉米迎风摇曳，财森粮食高产创建专业合作社理事长付太华忙着给玉米追肥。

今年玉米长势如何？付太华带着记者钻进密密匝匝的玉米地里察看。

“玉米能不能丰收，关键在‘三看’。”付太华解释，“一看穗位，咱这玉米穗位低，抗倒伏能稳产；二看籽粒，今年的玉米棒，一棒足足有600多粒；三看灌浆，肥水一体，籽粒饱满，产量拿得更稳。去年玉米亩产1300斤，今年我估计能上1600斤。”

“良法良技跟上，玉米增产潜力大幅度挖了出来。”浚县农业农村局党组成员董文全介绍，今年县里开展玉米高产竞赛活动，示范玉米密植高产、大豆玉米带状复合种植，推广增加密度、分段施肥、适时晚收等关键技术，带动全县玉米大面积单产提升。

再到豫东尉氏县张市镇尹庄村，农穗种植专业合作社种植基地里，一排排玉米翠绿挺拔，一垄垄大豆豆荚满挂。合作社负责人蔡玉军发展玉米大豆带状复合种植350余亩，“县里的农技服务队队员随叫随到，今年预计玉米亩产能达1300斤，大豆亩产能超200斤。”

尉氏县农业农村局高级农艺师宋志平介绍，为了让玉米大豆带状复合种植多产粮，县里的农技服务队下沉到田间地头，开展精准化服务。

专家到田，技术到人，良法落地。今年，河南全省大豆玉米带状复合种植面积150万亩以上，省里的专家指导组会同当地农技人员做好指导服务，“秋粮一天不到手，指导一天不结束”。

“社会化服务为粮食增产添动力。”尉氏县金丰公社农业服务有限公司负责人赵庆涛说，今年公司托管张市镇小寨村500亩玉米，标准化作业，科学化管理，生产成本降低10%左右，秋粮产量预计能提高10%以上。

社会化服务促进良技良法落地。河南通过项目资金补贴、提供优惠贷款和技能培训等方式，培育壮大新型农业经营主体，健全农业社会化服务体系。全省已培育12.5万个农业社会化服务组织，服务小农户1575.9万户，高效节水滴灌、无人机统防统治、机械化收割等良技良法得到广泛应用。

今年河南秋粮面积稳定在7600万亩以上，稳中有增，整体长势好于去年，种植密度明显提高。“玉米亩均种植密度较去年增加200株以上，夺取秋粮丰收有基础有条件。”河南省农业农村厅总农艺师杨玉璞说。

田管不放松，努力以秋补夏、以丰补歉

今年河南麦收遭遇“烂场雨”天气，夏粮产量受到影响。“确保全年粮食产量稳定在1300亿斤以上，必须做好以秋补夏、以丰补歉，奋力夺取秋粮丰收。”杨玉璞说，目前全省秋粮生产形势总体不错，很快就将迎来大面积收获，必须环环紧扣抓好后期管理。

夺取秋粮丰收，田间管理是关键。

河南各地全力以赴，抓好以玉米南方锈病防控和“一喷多促”为主的秋粮田间管理，55个规模粮油种植主体单产提升项目县的药肥全部供应到位，18个省级秋粮专家指导组驻扎分包地区。各地发挥植保社会化服务组织作用，积极开展统一喷防作业。

“防治病虫有妙招，‘一喷多促’效果好。”淇县高村镇介屯村，沐鹤农林科技有限公司飞手杨振杰正操作无人机进行植保作业。

“玉米植株高大密集，农民进地不便，无人机喷防便捷又高效，防虫、防病、追肥‘三管齐下’。”在一旁指导的淇县农业农村局高级农艺师万红国说，“一喷多促”是目前玉米田管的关键措施，具有壮苗稳长、灌浆鼓粒、提高单产等多重效果，预计近几天全县就能全面完成喷防。

“全省玉米南方锈病发生面积近700万亩，抓好玉米南方锈病防控是夺取秋粮丰收的关键一仗。”杨玉璞说，各地统一开展应急防治，全面实施“一喷多促”，努力实现“虫口夺粮”保丰收。

周口市商水县发力“秋补夏粮”，全面加强秋粮后期田管。县里抽调200多人组建23个农技服务小分队，到田间地头开展技术指导。“有专家指导，我家的玉米进行了3次精准施肥，病虫害防治两遍人防、一遍机防，你瞧，现在玉米棒子多喜人！”种粮大户邱守先说。

夺取秋粮丰收，防灾措施不可或缺。

走在浚县、淇县田间，不时能看到田头气象站里360度全景相机和各类气象传感器，实时监测农作物生长和农田环境参数。

“气象站的农田生态综合协同观测系统，能大幅提升农业抗灾减灾水平。农民打开微信公众号，就能收到农用天气预报和气象灾害风险预警，啥时候浇水、啥时候防灾一目了然，非常实用。”鹤壁市农业气象试验站站长王敏介绍。

今年，河南开展智慧农业气象服务试点工作，建立主要粮油作物分区域、分时段、分灾种的气象服务指标体系和农业气象灾害风险预警业务链条，为秋粮生产保驾护航。

深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，“中原粮仓”根基更稳固

尉氏县张市镇万亩高标准农田示范区里，沈家村村民沈双义掏出手机，点开智慧农业云平台操作，只听田头的水肥1号井“嘀”的一声响，汩汩清水浇灌玉米地。

“高标准农田经过改造提升，旱能灌、涝能排，玉米产量从800斤增加到了1200多斤，今年应该能上1300斤。”沈双义说，高效节水灌溉、伸缩式喷灌“双灌齐下”，农田旁建起5G基站，看着村里的种植条件越来越好，沈双义今年初把种粮规模扩大到了100亩。

地好多打粮。近年来，尉氏县累计投资12.37亿元，建设高标准农田90万亩，基本实现粮田全覆盖，项目区新增粮食产能6000万斤以上。“县里的高标准农田示范区建设正稳步推进，打造高标准农田‘升级版’，每亩建设标准从1500元提升到3000元以上，推动实现从种到收全程农事信息化、标准化。”尉氏县农业农村局副局长刘霞说。

宋志平介绍，在高标准农田示范区，农业灌溉用水有效利用系数达到0.85以上，亩均灌溉成本下降30元左右，单产增加400斤左右，亩均节本增效超过600元。

“我们把高标准农田建设作为提升粮食安全保障能力的重要举措，切实做到‘农田就是农田，而且必须是良田’。”开封市委书记高建军说，目前全市累计建成高标准农田461万亩、高标准农田示范区7.4万亩。深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，力争今年把永久基本农田全部建成高标准农田，以高质高效的高标准农田建设，促进农业增效、农民增收，为端稳中国饭碗作出更大贡献。

耕地是粮食生产的命根子。截至去年底，河南省累计建成高标准农田8330万亩，为粮食产量稳定在1300亿斤以上提供有力支撑。到2025年，河南将力争建成1500万亩高标准农田示范区，粮食产能达到1400亿斤。

良田配良种，多打粮、打好粮。

浚县30万亩高标准农田示范方里，鹤壁市农科院副院长王小星在地里查看玉米长势。经过比对数据，王小星的脸上露出笑容：“‘浚单565’是我们选育的玉米新品种，茎秆坚硬抗性好，籽粒饱满品质优，表现不错！”

种好一半收。鹤壁市农科院加强种业创新，“永优1573”“浚单1618”被遴选为2023年河南省主导玉米品种。董文全介绍，根据高标准农田的特点，选择适应性强、抗逆性好、品质优、产量高的玉米良种，配套应用玉米精量播种机和北斗导航系统，全县今年玉米平均亩产有望比去年增加10%左右。

目前，河南省主要粮食作物良种覆盖率达到97%。河南举全省全力支持神农种业实验室，开展核心种源等15项技术协同攻关，进一步擦亮国产种业“芯片”。

作为粮食生产大省，河南连续6年粮食总产量稳定在1300亿斤以上。河南各地抓住种子和耕地两个要害，加强良种良田配套，加强高标准农田建设和管护，打造根基更稳固的“中原粮仓”。

《 人民日报 》（ 2023年09月20日 01 版）

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(责编：杨光宇、胡永秋)
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