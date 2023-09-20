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前7个月全行业工业增加值同比增长6.6%，较工业平均水平高2.8个百分点

钢铁产业降本增效优化供给（产经观察·重点行业稳增长）

本报记者 刘志强
2023年09月20日06:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国宝武马钢重型热轧H型钢生产现场。
　　张 磊摄

　　今年以来，我国工业经济恢复向好，制造业高质量发展步伐明显加快，同时，仍面临需求不足等困难和挑战。

　　钢铁、船舶、汽车、机械等制造业行业在工业经济稳增长中作用突出、地位重要。这些重点行业的发展形势和升级态势如何，稳增长还需解决哪些问题？本版今起推出“重点行业稳增长”系列报道，梳理成效，分析问题，展望前景。

　　——编  者  

　　

　　钢铁业产业链长，涉及面广。今年以来，面对传统市场需求恢复不足、阶段性供需矛盾加大、行业盈利能力下降等困难，广大钢铁企业努力提升供给能力、推进降本增效。前7个月，钢铁行业工业增加值同比增长6.6%，较工业平均水平高2.8个百分点，总体保持平稳增长态势。

　　钢铁业发展取得了哪些新进展？下一步还将如何固底板、补短板、锻长板？记者进行了采访。

　　顶住压力，总体保持平稳态势

　　智慧化控制中心建设即将收尾，9月份完工后可对厂区实现监控全覆盖，让“一键轧钢”成为可能；厂区内首条国产生产线——3号轧机新近投用，企业精密带钢年产量有望从2.5万吨增至3万吨……走进中国宝武太钢精密带钢公司生产车间，机器高速运转，产品接连下线。

　　新能源汽车用高牌号硅钢，向多家国内汽车品牌供货；高铁车轴钢、车轮钢，已通过60万公里路试和技术评审；高等级磁轭磁极钢，用于白鹤滩、乌东德等水电项目……公司展厅内，各式不锈钢产品琳琅满目，用途覆盖千行百业。

　　一块巴掌大小的筛网，好似一张透明塑料纸。原来，上面打了300多万个直径极小的小孔。“这是金属精细掩膜版，是决定OLED显示屏分辨率的关键部件。”公司首席工程师廖席说，过去这种掩膜版都要依靠进口，目前团队正加紧研发，力争突破“卡脖子”技术。

　　新技术造就了新产品，也催生了新空间。“以往，高速路护栏主要采用镀锌碳板，一吨6000元左右，理论使用寿命为15年。用不锈钢替代，一吨八九千元，寿命可达30年，全生命周期成本更低。”宝武太钢营销中心负责人黄涛告诉记者，今年，公司的不锈钢护栏产品一举卖出3万吨。

　　研发新技术，应用新工艺，拓展新市场……今年以来，钢铁行业实现产量增长、出口扩大：前8个月，粗钢、生铁、钢材产量分别为71293万吨、60359万吨、90920万吨，同比分别增长2.6%、3.7%、6.3%；出口钢材5878.5万吨、同比增长28.4%。

　　生产扩大的同时，钢价走低、成本居高的难题让企业经营面临较大挑战。据中钢协监测，上半年，中国钢材价格指数（CSPI）平均值为113.21点，同比下降15.4%。“今年以来，焦煤、焦炭及铁矿石等原料价格均小幅下降，但铁矿石价格仍处于相对高位。总体看，原燃料采购成本降幅小于钢价降幅，影响了钢企营收水平。”找钢网创始人王东表示。

　　受访企业和专家普遍认为，钢铁企业持续承压的主因来自需求端：上半年，我国粗钢表观消费量同比下降1.9%。

　　“随着产业结构持续调整，我国钢铁需求结构发生了较为明显的变化。”王东作了具体分析：新能源汽车消费升温、出口扩大，带动国内汽车用钢需求稳步增长，风电、光伏等基础设施建设增长明显，带动了板材及品种钢需求增长，船舶、家电等行业需求也较为旺盛，“与此同时，建筑用钢需求有所下滑，制约了钢铁消费。”

　　面对市场供需的变化，不少企业积极降本增效、改善生产经营。

　　宝武旗下子公司宝钢股份提出“产线效率最大化”“算账经营”“库存共享”等八大运行机制，上半年实现利润总额65.2亿元。德龙钢铁集团铁矿部吴近冲随时关注着市场行情，“公司的铁矿石库存一般维持在25至30天。今年以来，维持在10天至15天。”

　　中国宝武钢铁集团有限公司党委书记、董事长胡望明认为，钢铁企业需要努力提高资产、资金、资源与能源利用等方面效率，坚持按照“有订单的生产、有边际的产量、有利润的收入、有现金的利润”组织生产经营。

　　“面临各种困难，钢铁企业顶住了压力，总体保持平稳态势。”中国钢铁工业协会会长谭成旭说。

　　高端化、智能化、绿色化水平稳步提升

　　“随着市场需求回落，钢铁行业正面临新的发展环境。”在国家发展改革委产业发展司副司长曹传贞看来，市场形势的变动会造成增长波动，也为产业升级提供了重要机遇。

　　今年以来，钢铁企业着力推进研发创新、智能制造、绿色转型，高端化、智能化、绿色化水平稳步提升。

　　——瞄准高端化，推出更多“拳头”产品。

　　宝钢股份上半年实现超高强汽车板1500MPaDP等7项产品全球首发；鞍钢33毫米厚X80级别大应变管线钢板实现全球首发；首钢全球首发两款取向电工钢产品；河钢国内最高强度级别高钛合金焊丝钢替代进口……创新成果的涌现，进一步夯实了产业基础，提升了产业链发展水平。

　　“作为钢铁行业龙头企业，中国宝武将坚定不移实施高端化发展战略，推进钢铁基础原材料进步升级，提供高性价比解决方案，扩大差异化竞争优势。”胡望明表示。

　　——拥抱数字化，大力推进智能制造。

　　对钢水进行测温取样，是钢厂的一道重要工作。以往，操作工要站在钢包周围，手拿测温枪插入钢液下操作，劳动强度大。今年3月，宝武太钢炼钢二厂新“上岗”的机器人，解决了这一问题。“工作人员只需在操作室里动动键盘，风险点就消除了，效率也大为提高。”宝武太钢技术中心理化实验室负责人任永秀说。

　　控制室一律集中，操作岗位一律使用机器人，设备一律远程监控，服务一律上线。瞄准“四个一律”目标，中国宝武加快推进智能制造。子企业中智能化水平最高的宝钢股份，工业机器人保有量达1250台套，覆盖66个应用类型，保有量和类型数均居全球领先水平。

　　“数字化、智能化是提升钢铁企业生产能力、管理能力的重要手段，事关企业能否在激烈的市场竞争中站稳脚跟、长远发展。”德龙钢铁集团副总裁金志杰告诉记者，今年6月，德龙钢铁集团正式启动数智化转型升级工程，未来将引入宝信软件，从风险、财务、产销、能源、物流等方面入手，对工艺装备、组织流程、人员投入等进行深度调整。

　　——发力绿色化，做好节能降耗文章。

　　富氢碳循环氧气高炉、氢基竖炉、全流程绿电……近年来，宝钢股份大力研发减碳工艺。3月27日，国内首个量产供货的低碳排放汽车板在宝钢股份下线，产品实现减碳30%。

　　推进超低排放改造，对余热和炉渣进行回收利用，应用光伏氢能等清洁能源，研发低碳排放钢等绿色产品……适应低碳绿色发展趋势，不少钢铁企业积极行动。上半年，中国钢铁工业协会会员企业吨钢可比能耗同比下降1.33%，二氧化硫、颗粒物、氮氧化物等排放量均实现两位数下降。

　　工业和信息化部原材料工业司司长常国武表示，下一步将加快推动技术装备升级、绿色低碳改造和数字化转型，支持引导电炉钢有序发展，“加大对氢冶金等低碳共性技术中试验证、产业化攻关的支持力度，对低碳前沿技术示范项目给予产能置换政策支持。”

　　促转型、调结构、优布局、提品质，提升行业竞争力和抗风险能力

　　工业和信息化部等部门于8月下旬出台了《钢铁行业稳增长工作方案》（以下简称《方案》），着重从供需两端发力，提出实施技术创新改造、钢材消费升级、供给能力提升、龙头企业培育等“四大行动”。

　　采访中，不少企业和专家表示，推动钢铁行业经济运行持续好转，需落实好《方案》要求，着力提升钢材供给质量和保障能力。

　　——有效扩大钢铁需求。

　　围绕实施钢材消费升级行动，《方案》提出不少举措：开展钢铁与重点用钢领域的上下游产需对接活动，积极拓展钢铁应用场景；积极支持企业融入全球产业链供应链，引导钢铁产品、装备、技术、服务等协同“走出去”。

　　谭成旭认为，下一步，随着推进基础设施建设、提振大宗消费、调整优化房地产政策等举措落地见效，市场预期将进一步增强，钢材需求将在减量后实现新的平衡。

　　——推动落后产能退出。

　　“供给强于消费是影响经营效益的主因。”在谭成旭看来，下一步，要在积极落实产量调控、严格实行产能置换的同时，加快研究建立产能治理新机制，由产能调控逐步转向能耗和碳排放约束，用市场化法治化方式推动优胜劣汰、供需平衡。

　　《方案》也提出相关措施：持续巩固提升钢铁化解过剩产能工作成果，健全市场化法治化化解过剩产能长效机制，利用综合标准依法依规推动落后产能应去尽去。

　　——进一步提升资源安全保障能力。

　　目前，铁矿石价格尽管从高位回落，但仍在高位运行，资源自主可控能力仍需提升。相关工作正在推进：2022年11月，国内最大单体地下铁矿山——西鞍山铁矿开工建设，建成后将成为年产千万吨级的世界一流地下铁矿山；今年6月，中国五矿陈台沟铁矿项目也已开工。

　　常国武表示，为提高铁素资源等保障能力，将按照《方案》要求，加快国内重点铁矿项目开工投产、扩能扩产，确保合规矿企正常生产，同时，加强废钢资源回收利用，完善废钢回收加工配送体系建设，推动扩大再生钢铁原料进口。

　　此外，部分钢铁企业反映，当前在融资、授信、利率、差别电价、环保及绿色低碳项目审批等方面，仍受到“行业属性”的困扰，期待相关部门和机构能够对优质企业加强支持力度。

　　“钢铁产业具有巨大的发展韧性和潜力，对于未来要充满信心、意志坚定。”谭成旭表示。

　　《 人民日报 》（ 2023年09月20日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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