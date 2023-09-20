原标题：获中国信通院认可！“京东云物联管理平台”通过泰尔实验室两项权威检验

近日，京东云技术支撑的“京东物联管理平台”连续通过中国信通院泰尔实验室“物联网云平台安全能力”以及“物联网云平台大规模性能和稳定性”两项权威检验。本次顺利通过测评，标志着京东云物联管理平台在云平台数据安全、访问安全、入侵防范和大规模设备接入、数据处理等方面已处于行业领先地位，平台在功能完整性、业务安全性、产品先进性及性能稳定性方面获得工信部信通院的权威认证。

作为国内权威的第三方检测机构和实验室，中国信通院泰尔实验室在物联网技术研究与标准制定方面拥有深厚的积淀。在本次测评过程中，泰尔实验室从压力测试、冲击测试、长稳测试、弱网测试、安全性、扩展性等方面全面评估物联网平台的关键性能和系统稳定性。

在大规模数据接入和处理方面，本次京东云物联管理平台完成了在大规模接入场景下高性能、稳定性、可用性、IoT海量数据场景下数据处理、设备接入安全性等16项功能性的测试验证，并获得检验证书，通过的认证级别更是达到“卓越级”。通过各种严苛的测试，京东云物联管理平台体现出过硬的数据接入和处理能力，其相关技术水平已达到行业领先，也为相关用户在物联产品技术评估、选取参考时提供客观权威的指导建议。

在安全性方面，京东云物联管理平台通过的安全能力认证覆盖云-网-边-端，涵盖终端接入安全、云边通信安全、数据安全、应用安全等共计20项测试，凭借“云网边端”主动防御、动态防御、整体联防、安全运营的物联安全防护体系，全面通过测评项，达到国家权威安全标准。

工信部数据显示，截至2022年底，我国移动物联网用户规模达18.45亿户，占全球总数的70%；国际权威咨询机构IDC也预测，2022年我国物联网连接规模达56亿个，到2026年将增长至102.5亿个。目前，物联网已成为中国新型基础设施的重要组成部分，在政策和市场紧密配合之下，各行各业都在积极推进物联网的部署和建设工作。

目前，京东云已在物联网领域服务大量客户，覆盖政府、央企、煤炭、能源、电力、家电、家居、食品等多个行业，帮助全国100个城市及产业带实现产业数智化升级，京东云物联平台通过屏蔽底层异构资源、整合网络连接，实现设备接入、网络管理、数据分析、应用使能、边缘计算、全栈安全等能力的统一整合，赋能物联网应用规模化发展，已与1000多家行业伙伴合作建立生态，接入6000余款产品，服务于500多家企业、2800万家庭。

比如，在大宗仓储领域，京东云助力青岛自贸片区建设数字仓库平台，从大宗商品园区数智升级入手，构建“仓储、金融、贸易”三位一体产业生态，面向政府、企业、金融机构，挖掘大宗、消费等全品类商品的仓储、金融、贸易场景，通过物联网、区块链等京东云可靠技术，生成政府、企业、金融机构多方可见、不可篡改的数字仓单，打通了产业链路的难点、堵点，从而化解大宗商品融资难、融资贵问题。

在智能城市领域，京东云物联网平台支撑了天津市河西区的消防、环卫、防汛、地下管网、社区、养老等十余个城市精细化管理场景，支持上百种城市感知设备类型和10余万存量设备的共享，对城市运行态势全面感知、综合研判，最终实现全区物联数据统一汇聚与共建共享，筑牢“一网统管”的城市数字底座，支撑城市全方位数字孪生建设。

未来，京东云将充分结合物联网技术，坚持以实助实，助力“千行百业”发展，将京东的供应链能力和技术服务能力全面开放，从供应链中来到产业中去，“更懂产业的云”将持续促进实体经济的高质量发展。

(责编：曹淼、李源)

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