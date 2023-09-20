人民网北京9月20日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，9月20日08时至21日08时，黄海中部和南部海域将有9级、阵风10级的大风；新疆沿天山地区和东部、辽宁南部、山东和江苏大部、河北西南部、安徽东南部等地大部有5级、阵风6级的大风，其中，山东中东部部分地区有6级、阵风7级的风。

防御指南：

1、中央气象台、中国海上搜救中心提醒受大风影响海域航行、作业的船舶和人员应回港避风，防止船舶走锚、搁浅和碰撞，相关部门应加固港口设施，充分做好防范准备；

2、森林、草场、城区防火部门做好防火准备，机场、铁路、公路等交通管理部门应采取措施保障交通安全；

3、停止高空、水上户外作业和游乐活动，停止露天集会，切断户外危险电源，加固或妥善安置围板、棚架广告牌、简易设施等易被大风吹动的搭建物；

4、行人与车辆不要在高大建筑物、广告牌等临时建筑物，或树的下方停留。

(责编：杨虞波罗、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经