原标题：力促消费，南京“组合拳”点燃浓郁“烟火气”

今年以来，南京多措并举，打出促消费“组合拳”，使得城市“烟火气”更加浓郁，消费市场欣欣向荣。

9月18日，我市举行“促进经济持续回升向好”系列主题新闻发布会专题一“更大力度繁荣消费市场”专场新闻发布会，市文旅局、市农业农村局和市商务局分别围绕促进文商旅消费、推动乡村旅游、提振大宗消费等方面介绍工作亮点成效，解读相关政策细则。

1-8月南京迎客12806.76万人次，文旅市场“百花齐放”

今年以来，全市文旅系统加速文旅市场主体培育，激发文旅消费活力，奋力推进文化和旅游深度融合高质量发展。全市文旅消费步疾行稳、全面提升。

1-8月，全市共接待游客12806.76万人次，同比2022年增长71.38%，比2019年增长44.64%；实现旅游总收入2310.65亿元，同比2022年增长66.57%，比2019年增长33.71%。全市旅行社接待游客量、接待研学旅游人次、演出市场观众人次和票房产出、游客满意度调查全省第一。

通过强化顶层设计、完善政策措施，激发了文旅市场源源不断的内生动力。今年以来，我市制定《关于推进南京旅游高质量发展行动方案》《关于推动南京艺术Mall（街区）建设的三年行动方案》，推动出台《关于夜间文旅消费的实施意见》。优化文旅专项资金支出结构和导向，提升资金使用绩效。

通过坚持高点定位，一批有影响力的文旅品牌不断被擦亮。我市成立长江路、老城南、钟山三大博物馆集群聚落，建设博物馆之城，全市备案博物馆71家、等级博物馆15家，上半年接待观众1587万人次；开展夜间文旅消费集聚区建设，目前全市夜间文旅消费集聚区17家；推动12家首批南京市艺术Mall（街区）试点单位建设，实施“文化小店”计划，组织开展“南京礼道”系列主题的南京文旅特色商品和研发基地评审认定，搭建文旅消费新场景。推进夜经济发展，打造“夜泊金陵”文旅消费品牌，举办“极美南京消费焕新——2023南京文旅消费推进会”等文旅消费系列促进活动。支持开发高质量沉浸式演出项目，推进金陵STYLE浪漫中心、西五华里沉浸式游船项目建设，推出《金陵王府·夜瞻园》《心印·中华门》《甘宅雅韵》等沉浸式常态旅游演出。扶持演出市场和展陈市场发展，今年已评选出3批次115部225场政府补贴剧目，目前完成演出83部133场；共评选出2批次10个补贴展陈项目。推进帐篷露营地建设与服务规范出台。

通过推进融合发展，打造一批“叫得响”的重点项目。构建产业融合平台，推进玄武湖景区创建国家5A级景区、玄武区创建国家文旅产业融合发展示范区，培育和建设一批省级文旅产业融合发展示范区。实施大项目带动，推进金陵小城（二期）、科举博物馆及周边配套项目（二期）、江心洲冰雪文旅项目、欢乐滨江项目、金牛湖主题乐园和配套产业项目、栖霞古镇等投资额10亿元以上的标志性新型文旅综合体建设，建设文旅消费新产品。此外，我市还构建起以秦淮灯会、国际梅花节、长江文化旅游节、森林音乐会为代表的“四+X”文化旅游节庆活动体系，提升文都南京的知名度和美誉度。

记者了解到，下一步，市文旅局将积极参与长江和大运河国家文化公园建设。深入贯彻落实《南京市全力促进经济持续回升向好若干政策措施》，持续做好文化消费政策和对组团来宁过夜消费的旅游社按接待量给予奖补等政策的落地落实；推出夜摊小食街巷地图，推进全市文旅消费区域性均衡发展。发布“国庆节庆活动”“演出季剧目”推荐榜单，丰富文旅消费产品。推进夜间文旅经济发展，如推进长江、秦淮河等“水上夜游”品牌建设，促进更多的首店、首演、首展、首秀、首映汇聚南京等。开展特色旅游商品店和特色旅游商品研发基地评选工作，中秋国庆假期前夕，市文旅局还将联合相关部门发放总额300万元的“文化小店”消费券。不断丰富文旅产品业态，开展“市级夜间文旅消费集聚区”认定和建设，推出融合节庆、赏景、夜游、嘉年华等多种形式的特色旅游活动及旅游线路。通过贯穿时空全场景布展、沉浸式体验等多种方式，推出丰富多彩的文艺演出等。据统计，中秋国庆假期8天全市大型活动共21场，其中5000人以上的演唱会4场。

上半年乡村休闲旅游农业迎客1960万人次，农业嘉年华邀你度佳节

我市围绕促进乡村休闲农业经济增长，推动乡村消费市场繁荣发展多措并举，助力乡村振兴，取得丰硕成果。上半年，全市乡村休闲旅游农业接待游客1960万人次，实现综合收入74.5亿元，分别增长20.8%、14.8%。

近年来，市农业农村局大力发展“休闲农业+”相关工作，推动休闲农业与体育、教育等资源融合发展，培育出30家青少年学农基地、20家大中学生耕读教育实践基地、20家乡村特色体育基地、82家市级主题创意农园、46家会议定点单位。今年该局进一步拓宽发展思路，重点打造“休闲农业+”都市农园和康养模式。

强化品牌活动建设，让休闲农业“美名远扬”。如持续打造“中国·南京农业嘉年华”节庆品牌。创新打造“苏韵乡情·与宁乡约”休闲农业推介品牌，整合乡村民宿、特色餐厅、精品旅游点、优质农产品等，开通休闲旅游农业直通车，开展四季乡村精品游线路推介、苏韵乡情·与宁乡约星空下Top10征集等活动，促进乡村旅游产业链向深度发力、朝广度拓展。值得一提的是，8月份举办的2023“苏韵乡情”乡村休闲旅游农业省级专场推介是在夜间开展的活动，据不完全统计，活动期间吸引游客20万人次，带动销售葡萄约150万公斤，销售额超过5000万元。

我市还创新搭建休闲农业服务平台，市民游客点点鼠标，新鲜的农副产品就能“送货到家”。2022年6月，南京莱斯乡村服务平台成立，以市场需求为导向，整合民宿酒店、景点景区、餐饮、休闲农业、农副产品、文创产品等南京美丽乡村全产业链资源，市民游客可一键预订、一键核销入住。2022年平台总访问量达100万人次，整体营业额超500万元，带动周边农民增加营业额超3000万元。

市民游客中秋国庆假期又有好去处。近期，市农业农村局围绕“农民的节日 市民的盛会”主题，组织丰富多彩的“1+5+N”活动庆祝中国农民丰收节。

“2023南京国际消费节·宁动金秋”系列活动将捧出消费盛宴

市商务局全力推动《南京市全力促进经济持续回升向好若干政策措施》落地实施，并以“南京国际消费节”为引领，加快推进国际消费中心城市培育建设，进一步激活消费市场。

四季常有约，让消费氛围“火”起来。该局把握秋季、冬季消费特点和中秋、国庆、双十一等消费节点，分别以“宁动金秋”“宁好2024”为主题，聚焦文商旅体融合、线上线下联动，以创新消费场景为引领，联合各区、重点企业和头部互联网平台组织开展“白+黑”全时段的系列消费促进活动。“2023南京国际消费节·宁动金秋”系列活动将于9月27日正式启动，送上精彩的消费盛宴。从现在到年底，全市将开展800余场主题消费促进活动。

政策激活力，让消费市场“旺”起来。为进一步提振大宗消费、支持批零企业加快发展，市商务局将落实好批零企业发展支持政策。为给消费者送上“真金白银”的实惠，市商务局正在指导全市商贸企业及平台企业发放各类优惠券，持续动员有条件的区、金融机构等发放数字人民币红包，预计全市释放优惠让利近10亿元。近期，美团平台、支付宝平台等将在南京地区投入合计超过5000万元的消费券，江北新区将投入超过300万元发放数字人民币红包，江宁区将发放200万元数字人民币红包，高淳区将围绕螃蟹节主题发放消费券。同时，市商务局将密切配合省商务厅做好绿色节能家电补贴政策的落地实施，联动金融机构在省级补贴基础上叠加促销活动。

打造记忆点，让消费品牌“亮”起来。我市将着力打造高品质商圈，继续办好“新年新春新街口”主题活动，围绕国金中心、栖霞万象汇等新兴商业体开业，以及各商业综合体周年庆活动，举办面包节、咖啡节、音乐节、萌宠节、汉服节、双十一购物狂欢节等跨界融合的特色主题活动。着眼打造高品位街区，结合“西城·夜未央”24小时街区正式开街，举办“邺游会”系列主题活动，打造年轻生活方式聚集地；鼓楼区将点亮“鼓楼·夜STAR”街巷集群，推出美食、微醺、商旅等多元夜间活动；秦淮区熙南里街区鼎新坊开街，美食、运动、体验业态进一步描绘老城南繁华景象。

多元化聚合，让消费动能“强”起来。我市将加大对商品展销会、博览会、交易会、品牌展、特色市集、家电下乡等活动的支持力度。组织举办首届金陵汽车生活节、汽车促消费暨汽车展览露营节等消费促进活动。指导家电、家居、汽车协会及苏宁易购、京东五星等企业开展以旧换新、品质焕新、新能源汽车和绿色智能家电下乡等活动。通过商文旅创融合互促，培育一批消费示范场景，持续打造“夜之金陵”品牌，陆续开展猫头鹰音乐节、门东音乐季、第五届长江路小剧场艺术节、南艺后街国风运动文化节、城市户外运动嘉年华等丰富主题活动。（记者 李子俊）

(责编：曹淼、李源)

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