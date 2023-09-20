原标题：重庆14部门联合推出促进和扩大家居消费措施

近日，重庆市商务委员会等14部门联合印发《关于多措并举促进和扩大家居消费的通知》，从提升供给质量、创新消费场景、改善消费条件、优化消费环境等角度出发，拟定12条具体措施。

在增加家居消费新供给上，重庆市推出提质绿色消费供给、提质智能消费供给、丰富适老消费供给等3条内容。主要包含鼓励家居企业创建绿色工厂，加强绿色、智能及适老化产品研发和生产，鼓励有条件的区县对居民购买绿色家居产品给予一定补贴等内容。

在拓展家居消费新场景上，重庆市提出创新消费业态模式、支持推动旧房装修、开展家居促销活动等3条内容。主要包含促进“互联网+家装”“互联网+二手家居”等新业态健康有序发展；鼓励企业开展旧房翻新设计大赛，通过进街镇、进社区、进乡村、进小区开展以旧换新等活动。

在创造家居消费新条件上，重庆市提出发展社区便民消费服务、完善废旧物资回收网络等3条内容。主要包含支持与家居消费密切相关的洗染店、维修店等进社区，鼓励设置“社区家居便民服务点”，鼓励有条件的区县开展家电、家具、家装下乡等。

在提供家居消费新保障上，重庆市提出规范市场秩序、强化金融支持、拓宽公积金使用范围等3条内容。主要包含鼓励金融机构加强对家居消费的信贷支持，给予利率优惠；鼓励为家居经营商户和供应链上下游企业提供信贷支持，解决融资难的问题；出台进一步扩大城镇老旧小区（既有住宅）居民提取公积金范围的政策，将用于支持加装电梯的公积金提取范围拓宽到配偶双方父母，推进改善家居生活条件。

“相关举措以绿色化、智能化、适老化为发力点，注重民生需求导向，注重政策协同发力，注重绿色低碳发展，注重构建生态体系，力争通过疏堵点、解难点、治痛点，促进家居消费恢复和升级。”重庆市商务委员会相关负责人表示。（王龙博）

(责编：曹淼、李源)

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