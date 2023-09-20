人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

合肥将发放500万元苗木花卉消费券

2023年09月20日08:44 | 来源：合肥日报
小字号

原标题：合肥将发放500万元苗木花卉消费券

　　第十四届中国（合肥）国际园林博览会将于9月26日在合肥开幕。为让市民“赏花更方便、买花更优惠”，合肥市将在9月20日举办全国苗木花卉、木雕竹雕、家庭园艺等展示展销活动。届时，我市将为市民免费发放价值500万元的苗木花卉消费券，让企业展销两旺，市民赏购双赢。

　　据了解，此次展销活动将在合肥市内人流比较大的重点区域，设置110个以上免费展示展销点，供来自全国的企业选择。

　　活动按照“广泛动员、企业自愿、适度补贴”原则，为参展企业提供适当运费补贴，共计补贴约110万元，尽力降低外地企业参展成本。同时为激发市民参与热情，将在活动期间发放500万元苗木花卉消费券，共计18.34万份。其中，单笔消费50元（含）以上，一次性发放15元消费券，总量10万份；单笔消费100元（含）以上，一次性发放30元消费券，总量5万份；单笔消费200元（含）以上，一次性发放60元消费券，总量3.34万份。

　　据了解，此次展销会活动持续至10月23日，将通过全市范围内重点场所、商业广场、星级酒店、花木市场、大型会展、线下花店等多种场景开展花卉惠民展销。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
第十二届中国知识产权年会今日开幕 800余种地理标志产品亮相
　　人民网济南9月19电 （记者任妍）9月19日，第十二届中国知识产权年会在山东省济南市举办。 据介绍，第十二届中国知识产权年会聚焦国际化、专业化、高端化特点，设置30余项活动，开设8000余平方米的展区，展商规模和人数创历史新高，为全球创新者、知识产权服务机构、金融机构、地理标志使用者等不同主体搭建交流展示平台。…
国家能源局：1-8月份全国累计发电装机容量同比增长11.9%
　　人民网北京9月19日电 （王绍绍）19日，国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据。 数据显示，截至8月底，全国累计发电装机容量约27.6亿千瓦，同比增长11.9%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部