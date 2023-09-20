原标题：合肥将发放500万元苗木花卉消费券

第十四届中国（合肥）国际园林博览会将于9月26日在合肥开幕。为让市民“赏花更方便、买花更优惠”，合肥市将在9月20日举办全国苗木花卉、木雕竹雕、家庭园艺等展示展销活动。届时，我市将为市民免费发放价值500万元的苗木花卉消费券，让企业展销两旺，市民赏购双赢。

据了解，此次展销活动将在合肥市内人流比较大的重点区域，设置110个以上免费展示展销点，供来自全国的企业选择。

活动按照“广泛动员、企业自愿、适度补贴”原则，为参展企业提供适当运费补贴，共计补贴约110万元，尽力降低外地企业参展成本。同时为激发市民参与热情，将在活动期间发放500万元苗木花卉消费券，共计18.34万份。其中，单笔消费50元（含）以上，一次性发放15元消费券，总量10万份；单笔消费100元（含）以上，一次性发放30元消费券，总量5万份；单笔消费200元（含）以上，一次性发放60元消费券，总量3.34万份。

据了解，此次展销会活动持续至10月23日，将通过全市范围内重点场所、商业广场、星级酒店、花木市场、大型会展、线下花店等多种场景开展花卉惠民展销。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经