原标题：新华财经|“夜经济”持续升温 为城市消费增添新动能

流光溢彩的灯光秀、人声鼎沸的步行街、滋滋作响的烧烤美食……“夜经济”显现出旺盛的活力，为我国城市消费增添新动能。

业内人士指出，部分城市优化餐饮场所延长营业时间相关规定、夜间消费场景多元化发展、夏季持续高温等因素，是今年我国“夜经济”持续升温的重要原因。

“夜经济”升温 激发城市消费新活力

坐落于北京市朝阳区亮马河畔的蓝色港湾商圈是“夜京城”的特色消费地标。亮马河畔的夜景、烤架上升腾的烟火气、各式各样的特色美食，吸引着众多消费者来此打卡。

市民在北京市朝阳区亮马河上乘船游览（记者鞠焕宗 摄）

晚上6点不到，Let’s burger &pasta蓝色港湾店已基本满座。“蓝色港湾晚间客流量很大，尤其是到周末，店内很早就开始排位。不少消费者选择在户外区，边赏夜景边享受美食，非常惬意。”Let’s burger &pasta蓝色港湾店有关负责人说。

位于北京市石景山区的首钢园是另一个“夜京城”网红打卡地，极具朋克风的工业遗址、大跳台、高炉等，吸引了不少摄影爱好者。傍晚，首钢园区已颇为热闹，在六工汇购物广场户外区，不少消费者流连于琳琅满目的特色展卖摊位，选购美食、玩具、手工艺品等。

特色酒吧也颇受消费者青睐。“边喝酒边近距离观看魔术表演，带来超越单饮酒水好几倍的快乐！”打开大众点评，魔术表演成为“十二都MAGIC BAR”的亮点之一。“今年夜间消费火热，周末表演到凌晨2点是常事。”“十二都MAGIC BAR”中骏世界城店有关负责人说。

夜间运动依旧引领风尚。乐刻健身小营珠宝城店将营业时间拉长至24小时营业，“到晚上10点左右，来健身的人依然很多。”乐刻健身小营珠宝城店有关负责人说。

美团数据显示，9月以来，夜间运动健身的订单量较去年同期增长约8成，其中，球类运动最受欢迎，夜间订单量同比翻倍增长。“还有不少消费者通过‘夜骑’感受城市魅力。北京多条慢行线路夜间骑行频次显著提高，如亮马河到三里屯沿线，美团共享单车周转频次翻了数倍。此外，在上海的多个夜间消费活跃区域，市民夜间骑行的需求也在持续增长。”美团有关负责人说。

创新“夜经济”消费场景 助推消费提质升级

从传统单一的夜间餐饮，到多元化的“夜经济”消费场景，各地正积极探索夜间消费的新业态、新场景、新产品。

8月31日至9月10日，北京市石景山区推出了文旅嘉年华系列活动。期间，法海寺首次开放国宝壁画真迹夜场，满足了观众欣赏艺术瑰宝的需求。

漫步西安大唐不夜城步行街区，会看到仿唐建筑层楼叠榭。每到傍晚，这里灯火璀璨、游人如织。该街区通过现代舞蹈、真人演绎等方式，深度还原了史书典籍中的故事。合肥市文一津门水街以宋式文化为底蕴，通过文化演出活动，生动还原了宋代汴京的繁荣景象，吸引了大量的游客来打卡。

西安大唐不夜城夜景（记者刘潇 摄 无人机照片）

消费平台的进入促进了“夜经济”消费的进一步升温。美团“乐活街区”项目在武汉光谷步行街，北京亮马河、簋街，广州天德街等街区启动，为消费者提供“一站式”消费指南，助力构建城市“夜经济”全要素生态圈，推动零售消费提质增效。

“夜晚是一天中最放松的时间段。在忙碌的一天结束后，约上朋友聚餐、逛街，成为不少消费者的选择。”北京第二外国语学院中国文化和旅游产业研究院副教授吴丽云说，近几年，不少城市打造“夜经济”特色街区，丰富夜生活消费场景，进一步激发了“夜经济”消费活力。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任盘和林指出，出行人群和政策支持是“夜经济”繁荣的两个关键要素，今年部分城市优化餐饮场所延长营业时间相关规定，推动了“夜经济”不断升温。（记者 丁雅雯）

(责编：曹淼、李源)

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