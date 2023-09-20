人民网北京9月20日电 （欧阳易佳）2023年全国科普日水利主场活动暨水利科普周启动式近日在北京成功举办。水利部副部长朱程清对下一步水利科普工作提出四点希望：一是提高政治站位，增强科普工作的责任感和使命感；二是立足水利特点，全面提升科普工作效能；三是强化基础服务，营造良好的科普传播氛围；四是加强协同协作，形成共推科普的工作合力。

主场活动期间，“科普中国”水利科普专题资源包上线仪式正式启动。长江科学院、黄河水利科学研究院的2名专家受邀分别围绕长江源区水生态科学考察、黄河水沙关系与调水调沙作专题科普报告。中国水利水电科学研究院宣介《中国水利水电科普视听读丛书》，水利部科技推广中心展播优秀水利科普短视频，四川省水利厅、南京水利科学研究院2名科普讲解大赛获奖选手围绕都江堰水利工程、“禹龙号”大坝深水检测载人潜水器进行现场科普讲解。中国水利水电出版传媒集团在活动现场开展优秀水利科普图书展览展示。

2023年9月17日至23日，中国科协、中央宣传部、水利部等21部门共同举办2023年全国科普日活动。水利部在全国科普日期间同步开展水利科普周活动，组织相关单位共同开展科普载体开放日、院士专家讲科普、科普资源集中投放、科普讲解、科普“五进”等系列品牌活动，精心组织开展内容丰富、科技含量高、群众喜闻乐见的水利科普周活动。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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