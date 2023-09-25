原标题：中国绿发开展“双碳引领 绿色未来”922绿色低碳主题行动

9月22日，在“双碳”目标提出三周年之际，中国绿发投资集团有限公司（简称中国绿发）开展“双碳引领 绿色未来”922绿色低碳主题行动，聚焦绿色低碳、科技创新、合作共赢等核心主题，全方位展现绿色低碳成果，开展绿色实践，携手合作伙伴共筑绿色未来。

低碳引领 打造绿色产业竞争优势

“双碳”是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。国家发改委原副秘书长、中国气候谈判首席代表苏伟在主旨演讲中指出：“经济发展的绿色转型，离不开企业的改革创新。中国绿发紧紧抓住‘双碳’目标下的绿色转型发展新机遇，勇立改革创新潮头，抢占绿色发展高地，打造强劲有力、可持续的绿色低碳产业竞争优势，为企业绿色低碳创新发展闯出了一条新路。”

“双碳”目标提出三年来，中国绿发认真落实党中央国务院决策部署，围绕服务国家重大战略，积极推动绿色低碳转型，取得一系列重要成果。坚持科技领先，在青海格尔木开工建设自主研发的世界最大液化空气储能示范工程。加力发展绿色能源产业，圆满将上市公司资产置换为新能源资产，在新疆开工首批大型新能源基地项目1300万千瓦。打造低碳建筑产业链链长，保持100%绿色建筑、健康建筑认证，率先开展“双碳”示范项目创建。建设世界一流幸福产业，以国际化视野打造华美胜地度假区、现代服务、现代商业等一流管理体系和产品。守护优美生态环境，在项目一线实施生态复育、荒漠治理、资源保护，着力打造首家生物多样性保护领跑企业。

创新驱动 点燃高质量发展引擎

科技创新是实现“双碳”目标的重要引擎。聚焦原创策源，中国绿发在绿色能源领域发力绿色科技创新，开展关键技术攻关与产业化，解决“卡脖子”问题，打造绿色技术创新高地。

活动期间，上海中绿新能源科技有限公司和绿色能源联合研究中心揭牌成立，致力于光伏、风电自同步电压源友好并网技术应用及设备系统解决方案，成功入选国家能源局首台（套）重大技术装备。

在甘肃瓜州干河口南北风电场，中国绿发首台应用自同步电压源友好并网技术的风电机组并网试运行，大幅提升风电场的弱电网运行能力及对电网暂态频率和电压的支撑能力。总装机容量70万千瓦的甘肃金塔多能互补项目同步开工建设。

共赢共享 创造绿色美好未来

中国绿发聚焦战略布局和业务发展，不断深化与政府机构、科研院所、国资央企、行业先进组织以及世界知名企业的交流合作，携手开创绿色美好未来。

特邀嘉宾，全球能源互联网发展合作组织秘书长、中国电力企业联合会副理事长伍萱表示，将加强交流、深化合作，携手建设中国和全球能源互联网，共创绿色低碳可持续发展的美好未来。

“让我们携手合作，迈向数字能源新时代，共建绿色美好未来！”战略合作伙伴代表、华为技术有限公司董事、华为数字能源技术有限公司总裁侯金龙在致辞中表示，期待与中国绿发加强在综合智慧能源领域的深度合作，推动产业高质量发展。

活动期间，中国绿发与辽宁、安徽、新疆、内蒙古、青海等多个省份地区进行地企合作集中签约，发挥产业协同优势，助力区域经济社会高质量发展。以推动产业转型升级为导向，中国绿发在北京昌平打造中国绿发首个科创园区。积极响应国资委号召，在共链行动签约仪式上，中国绿发与安徽华晟新能源科技有限公司、山东发展投资控股集团有限公司、华为技术有限公司携手，共筑共赢产业生态。

聚焦人民日益增长的优美生态环境需要，中国绿发持续推出更多优质的绿色产品、绿色服务，发布华美胜地文旅度假品牌，首个华美胜地产品——千岛湖华美胜地精彩亮相。千岛湖华美胜地圆满承担了杭州亚运会淳安分赛区建设和服务保障任务，为亚洲体育盛会贡献央企力量。活动现场，中国绿发发布首部ESG白皮书，向全社会发起“双碳引领 绿色未来，我们在行动”企业倡议。

中国绿发相关负责人表示，将发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，勇当绿色低碳高质量发展排头兵，以更大贡献助力实现“双碳”目标、推进中国式现代化。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经