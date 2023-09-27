人民网记者 杨倩

今年是“一带一路”倡议提出10周年，中国国家“友谊勋章”获得者、俄罗斯中国友好协会第一副主席加林娜·库利科娃表示，“一带一路”倡议为古老的丝绸之路赋予了新的内涵，符合新时代的需求，符合“一带一路”共建国家和人民对和平、合作与繁荣的期望。这一倡议不仅推动俄中关系向前发展，而且对全球发展和安全有重要意义。

支持“一带一路”倡议 积极推动俄中地方合作

库利科娃指出，10年来，“一带一路”倡议以开放、平等、发展等重要且有吸引力的原则为基础，取得了丰硕成果。这一框架内实施了数千个项目，建设基础设施，发展贸易、经济和人文合作，提高了“一带一路”共建国家的人民生活水平。

她强调，俄罗斯一直是中国在“一带一路”倡议框架内开展国际合作的支持者和重要伙伴。俄罗斯地方举行的大型国际活动积极推动俄中地方合作，也为落实“一带一路”倡议作出了重要贡献。如今年夏天在雅库茨克举行了首届俄罗斯联邦萨哈（雅库特）共和国与中国地方合作论坛；9月，在喀山成功举办了首届俄罗斯—中国互利合作“萌芽”国际商务论坛。

库利科娃说：“在‘一带一路’倡议与欧亚经济联盟对接的框架内，我们两国的合作正在逐步深化，这在今天尤为重要。”

促进人文合作与交流 发挥俄中友协纽带作用

库利科娃指出，当前人文合作与交流在两国关系中发挥着重要作用。

“人文合作促进相互理解和建立信任关系，积极的人文交流是商业和经济合作成功的基础。”库利科娃强调，“俄中友协一直积极参与两国的人文交流与合作。”

她谈到，自2006年以来，中俄两国开创性地举办大型国家级人文交流主题年活动，国家年、语言年、青年友好交流年、旅游年、媒体交流年、地方合作交流年、科技年以及正在进行中的体育年等极大推动了两国各领域人文交流合作。2024年和2025年将迎来中俄文化年。

“所有上述活动，俄中友协都积极参与。”库利科娃介绍，在过去十年间，俄中友协组织的活动数量持续增长，仅在莫斯科每年就举办约50场活动。“俄罗斯中国友好协会是俄罗斯第一个对外友好协会，被称为俄中关系民间外交的领导者。成立66年来，一天也没有停止过友好活动。”她说。

迄今为止，俄中友好协会已经建立24个地区分会，吸引俄罗斯年轻一代积极参与到俄中友好事业中，传递两国人民之间的友谊。

(责编：申佳平、吕骞)

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