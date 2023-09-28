人民网北京9月28日电 （记者孙博洋）记者从国家市场监管总局获悉，9月27日，主题为“市场监管服务百姓生活 质量安全保障社区平安”的2023年消费品质量安全“进社区、进校园、进乡镇”消费者教育活动（简称“三进”活动）在北京市朝阳区秀雅社区举行。

活动上，国家市场监督管理总局质量监督司副司长王胜利表示，要围绕“一个大市场、两个纲要、三个监管、四个安全”的工作着力点，把“三进”活动办得更靠近群众需求、贴近消费热点，一是坚持以人民为中心，着力解决人民群众急难愁盼问题，二是坚持以安全为底线，坚持问题导向，加大消费维权保护力度，三是坚持以共治为目标，充分发挥行业协会的桥梁纽带作用，调动和发挥消费者的参与，加快构建消费品质量安全社会共治格局。

中国消费品质量安全促进会副理事长严冯敏表示，中消会将努力搭建完善的消费者科普教育体系，为增强消费者知识储备和自我保护能力、推动中国消费市场健康发展贡献力量。

北京市朝阳区人民政府副区长黄宏春表示，朝阳区政府始终将消费品质量安全作为一项重要的民生工程，开展了内容丰富、形式多样的宣传教育活动，不断增强公众的消费品质量安全意识，提升社会质量共治水平。

活动现场，王胜利代表“三进”活动主办方，向京津冀市场监管部门代表颁授2023年“三进”活动旗帜，指导地方各级市场监管部门广泛开展消费品质量安全科普宣传活动，2023年“三进”活动将在全国各地开展。

活动上中消会副理事长兼秘书长王昆向秀雅社区赠送了“消费品质量安全系列宣传手册”及“2023全国小学生消费品质量安全科普读本”等材料，秀雅社区党委书记董红艳表示，社区要积极推动消费品质量安全的科普教育，引导居民科学理性消费、安全放心使用。

据介绍，今年的“三进”活动邀请了技术专家作现场科普讲解，中国家用电器研究院专家朱磊为社区居民讲授了燃气用具使用及选购科普知识，中消会消防产品工作委员会专家黄勇详细介绍了家用燃气安全注意事项，国家广播电视产品质量检验检测中心专家高宏伟解读了电子产品质量安全相关知识。

“三进”活动是由国家市场监督管理总局主办的群众性质量安全社会共治活动，每年9月至11月在全国进行消费品质量安全科普宣传教育。自2015年首次举办以来，已连续开展9年，全国各级市场监管部门累计举办质量安全知识科普宣传活动超过两万场。2023年，“三进”活动继续深入基层举办现场活动，加大科普宣传及技术服务力度，倡导行业企业诚信自律，促进质量安全多元共治，更好地服务社会经济高质量发展。

据悉 接下来在国家市场监督管理总局统一部署下，各地市场监管部门将开展为期两个多月的“三进”活动，扎实做好消费品质量安全科普宣传工作，推动行业企业提高消费品供给质量，让人民群众放心消费。

(责编：申佳平、吕骞)

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