原标题：扎根漯河，推进高质量发展双汇全球业务创新发展大会举行

9月26日，双汇全球业务创新发展大会在漯河举行。相关省市领导、院士专家、企业高管、行业协会代表及金融机构代表、投资者代表、客商代表、媒体代表、员工代表出席了双汇全球业务创新发展大会。双汇发展总裁马相杰主持大会。

万洲国际董事局主席、双汇发展董事长万隆对各界嘉宾的光临表示欢迎和感谢。他在致辞中表示，双汇的发展壮大，得益于党的改革开放政策，得益于各级政府部门、社会各界和广大消费者的大力支持，得益于双汇人的拼搏创新，得益于广大客商、投资者、金融机构、合作伙伴的信赖和精诚合作。当前，中国肉类行业进入创新发展的新时期，世界格局在变化，新技术、新装备、消费新趋势、竞争新格局，将对中国肉类行业的发展带来深刻的影响。双汇将不忘初心，勇于进取，继续巩固和发展在肉类行业的领先地位，为企业、合作伙伴及社会创造永续价值。

庞国芳院士说，双汇是中原食品实验室首批协同创新企业之一，双方通过技术平台共享、仪器设备共用、科研人才共育等着力突破难题，提升技术创新能力。中原食品实验室将继续创新服务措施，强化科研攻关，不断推动双汇产品取得新突破，积极共建国家级肉类创新中心，努力打造国内产业高端人才集聚和食品科技创新高地。

朱蓓薇院士希望双汇发挥产业示范引领作用，与科技界紧密合作，以国家“十四五”重点研发计划项目“肉制品智能制造无人工厂”为依托，在关键技术、核心装备方面不断创新，推动肉类产业转型升级和技术进步，实现肉类加工科技向营养健康与绿色制造方向跨越发展。

中国肉类协会常务副会长陈伟高度认同双汇“实业为本、专注肉食”的发展理念，充分肯定了双汇对中国肉类行业发展作出的贡献，坚信双汇人只要继续秉承“优质、高效、拼搏、创新”的优秀企业文化，就一定能够实现“做中国最大、世界领先的肉类服务商，缔造百年双汇”的伟大愿景。

史密斯菲尔德总裁肖恩向与会嘉宾分享了史密斯菲尔德被万洲国际收购十年来所取得的成就，坚信美国史密斯菲尔德和中国双汇在母公司万洲国际的领导下，会变得更具创新力和竞争力。

双汇全球业务创新发展大会成功召开后，企业在漯河市领导、院士专家、行业协会代表、金融机构代表、投资者代表、客商代表、媒体代表等各界嘉宾的见证下举行了中国双汇总部新大楼启用仪式。

此外，双汇员工代表还齐声歌唱了《双汇之歌》，表达对企业的热爱与美好祝愿。他们意气风发、激情澎湃，以饱满的热情，生动的歌声，展现了双汇人拼搏奋发的壮志与干事创业的精气神。

最后，中国双汇总部新大楼启用装置开启，宣告中国双汇总部新大楼正式启用。

中国双汇总部新大楼建筑面积11.2万平方米，建筑高度168米，地上36层，地下3层，是集食品、肉类研发、运营管理、智慧办公、智能会议、展览展示为一体的现代化、智能化、数字化综合办公大楼。

中国双汇总部新大楼的建成启用，是双汇扎根漯河，推进高质量发展的战略举措，将全面提升双汇的品牌信誉和企业形象，提高双汇管理团队和员工的向心力、凝聚力，为双汇创新发展、实现产业升级提供强大的支持。

据介绍，近40年来，在万隆董事长的带领下，双汇栉风沐雨，砥砺奋进，通过一系列的改革创新，走出了河南，走向了全国，并积极响应国家号召，代表中国企业参与国际竞争，迈向了全球化发展，为中国企业在世界肉类发展格局中赢得一席之地。

新时代、新高度、新征程、新未来。双汇将继续深耕肉类产业，坚持“产业化、多元化、国际化、数字化”的经营方针，乘风破浪，扬帆远航，全面实现高质量发展，创造更加美好的未来，为地方经济和中国肉类行业做出新的贡献。

(责编：董童、陈键)

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