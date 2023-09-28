原标题：数字乡村建设再升级中国联通召开2023年助力乡村振兴推进会

9月27日，中国联通2023年助力乡村振兴推进会在重庆召开，分享数字乡村建设成果，共话数字化赋能乡村振兴新未来。重庆市副市长郑向东出席并致辞。中国联通总经理陈忠岳发表致辞。中国联通副总经理何飚发布中国联通数字乡村建设助力乡村振兴最新行动计划。中央网信办、重庆市人民政府相关领导，行业合作伙伴代表以及来自全国县、镇、村干部代表共同出席了此次大会。

深耕三载，数字乡村谱新篇

陈忠岳在致辞中表示，中国联通把数字乡村建设作为推动乡村振兴的关键抓手，“十四五”以来，中国联通连续三年召开助力乡村振兴推进会，以更大力度推进数字乡村建设，为推动乡村振兴贡献联通力量。陈忠岳从三个方面分享了中国联通深耕数字乡村建设的发展成效。

一是从基础到基本，持续推进通信设施与公共服务协同发力。中国联通加快数字信息基础设施建设，全力打造覆盖城乡、品质优良的通信信息大动脉；提升农村基础服务，推动农村基础设施数字化、智慧化改造；强化基本公共服务，“联通数村”平台已覆盖25.5万行政村。

二是从智慧到治理，持续助力产业发展与乡村治理水平有力提升。中国联通把“数实融合”作为推动产业振兴的有效抓手，不断促进农业产业链和价值链升级；着力破解乡村治理的痛点难点，持续推进农业农村大数据体系建设，在全国率先打通国家部委、省、市、县四级涉农数据共享服务，探索智慧治理新路径。

三是从助农到富农，持续促进结对帮扶与内生发展相得益彰。中国联通践行央企责任担当，投入帮扶资金超过12亿元，连续5年获得中央单位定点帮扶工作成效考核“好”的评价；坚持数字惠农，构建属地化服务体系，2022年以来，在全国范围内开展“数字村官培训”“农民手机培训”“智慧助老活动”5万多场。

“五新工程”十大行动全面焕新升级

何飚发布《中国联通2023-2024年数字乡村建设助力乡村振兴最新行动计划》。他指出，中国联通对“五新工程”十大行动全面焕新升级，以数字乡村建设新实践，助力乡村振兴建新功。

——实施数字基建共筑新工程。开展“天地海一体筑基行动”，打造陆海空高速信息集成智能网络；开展“一云三平台筑能行动”，以“物联网格物平台+三农大数据平台+数字乡村服务云平台”，提供联接、数据、应用三位一体的数字乡村建设赋能。

——实施数字治理共智新工程。开展“智慧村镇善治行动”，新增10款硬核场景化应用；开展“智慧安防守护行动”，基于平安乡村刚性需求和具体场景，新增5款硬核场景应用。

——实施数字产业共创新工程，开展“农业产业创新行动”，助力超过1万家乡村企业“上云”；开展“数据应用创融行动”，助力政府数字治理，赋能产业融合发展，服务个人凭证流通；开展“集体经济创富行动”， 激活集体经济高质量发展新引擎。

——实施数字人才共育新工程。开展“政产研学育才行动”，从数字村官、农技教育、三农主播、科技小院等多角度入手，构筑多元复合乡村振兴人才共育生态；开展“定点帮扶育志行动”，从升级产业、拓宽就业、定点培训等方面不断扩大乡村振兴成果。

——实施数字安全共护新工程。开展“网信安全护盾行动”，发挥“国家首席、政府首选、人民首信”网信安全防护和网络安全产业链链长作用，护航数字乡村发展。

在年度成果发布环节，中国联通数字人彤彤惊艳亮相，发布了“一云三平台”的“联通数村3.0”解决方案，《中国联通数字乡村白皮书》和《中国联通数字乡村产品手册》的3.0版本，以及《中国联通数字乡村案例汇编II》。

共建乡村振兴数字产业研究院 广泛开展生态合作

在战略发布与签约环节，中国联通与重庆市人民政府共同启动了乡村振兴数字产业研究院项目。该研究院将立足川渝、服务全国，推进现代信息技术与农业农村、数字经济与实体经济深度融合，构建数字三农经济增长极，引领行业应用创新实践，运营乡村振兴发展新生态。

中国联通重庆市分公司以共建乡村振兴数字产业研究院为契机，联合行业头部企业、重点高校及科研院所等战略合作伙伴在会上举行了集中签约仪式。

中国联通还与人力资源和社会保障部教育培训中心、中国信息通信研究院、中国农村专业技术协会分别签署了相关合作协议，并揭牌了首批两个中国联通与农村专业技术协会共建的“科技小院”，即“中国农技协重庆荣昌猪科技小院”和“中国农技协广东佛冈魔芋科技小院”。基于“科技小院”，中国联通与政府、企业、科研院所积极合作，将科技创新、人才培养、技术服务有机结合，构建“政产学研用”新机制，服务产业高质量发展，推动乡村全面振兴。

会上进行了数字乡村应用联盟发布。中国联通携手177家行业合作伙伴，正式成立数字乡村应用联盟，通过能力服务的共建共享，打造数村新生态，赋能千行百业，为数字乡村可持续发展注入强劲动能。

在荣誉表彰环节，中国联通对数字乡村示范点、数字乡村五百强标杆村、百千万行动最佳团队奖、新融合创新突破奖、新模式创新突破奖、新产业创新突破奖等进行表彰。

圆桌论坛+直播体验 数字村官共话未来

大会首次增设了数字村官论坛环节，邀请全国镇、村级干部及行业专家，以圆桌访谈的形式，就“数字乡村助力乡村振兴”和“定点帮扶助力乡村振兴”两大主题，展开深入探讨。数字村官代表用生动案例介绍了数字乡村建设发展的实践经验，行业专家从科技小院、直播助农、产业振兴等方面介绍了理论与实践结合的创新探索。现场广大数字村官认真听取讨论分享，并就讨论话题在会后开展了进一步的交流与深入探讨。大会期间，数字村官还分组赴重庆市荣昌区国家生猪大数据中心、龙集镇六合村数字乡村标杆村现场参观。

大会现场设立了数字乡村成果展区及数字乡村直播展区。直播展区邀请数字村官代表现场体验直播带货，嘉宾可以现场体验绿幕抠图场景、动作捕捉、数智人、人机交互、元宇宙等应用，展区现场受到参会嘉宾与数字村官们的一致好评。

建强数字乡村 联通美好未来

2021年，中国联通召开数字乡村推进会，正式发布中国联通数字乡村平台，提出实施数字乡村“四新工程”。2022年，中国联通将“四新工程”扩展到“五新工程”十大行动，开启数字乡村发展新篇章。截至目前，“五新工程”十大行动已取得一系列标志性成果：

新基建方面，中国联通不断提升农村5G覆盖水平，实现乡镇及以上5G连续覆盖，行政村有效覆盖；不断提升宽带覆盖率，已覆盖区域全面支持千兆宽带。

新平台方面，截至2023年8月，“联通数村”平台已覆盖25.5万行政村，打造了覆盖更广泛、功能更完善、服务更高效的数字化平台。

新应用方面，中国联通围绕六大核心场景打造超150款标准化应用，实现乡村数字场景的全覆盖；落地超2500个农业产业项目，参建了4个部委级、5个省级及100多个农业产业大县和龙头企业大数据项目。

新生态方面，中国联通以“整合产业链”实现合作共赢带动乡村发展，主动服务和融入地方经济社会发展，与26个省级政府签订了战略合作协议，全场景产业链资源合作伙伴已达到177个。

新服务方面，中国联通组织专题培训覆盖近300万人次，脱产培训数字村官超1.6万人；成立直播产业研究院，两年时间累计培训三农主播超4万人，直播助农销售额超1.8亿元。

展望未来，中国联通将积极携手各方，乘“数”而上，构建开放、创新、融合的服务生态，充分运用数字化手段提高农业生产效率、农村治理水平、农民生活品质，助力建设宜居宜业和美乡村，为实现全体人民共同富裕注入澎湃动能。

(责编：董童、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经