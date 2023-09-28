原标题：滴滴：预计中秋国庆假期期间出行需求同比去年上涨近八成

中秋与国庆假期合体的“超级黄金周”即将来临，探亲、旅游需求交织，叠加亚运热、演出潮、深度游等今年文旅消费新趋势，出行有望迎来年度新高峰。假期出行，滴滴已上线“十一大放价”等多重打车福利，用户可在各大应用商店下载滴滴出行App参与丰富优惠活动。

（图片来源：受访者提供）

9月28日15时-21时为启程高峰 建议提前规划出行

滴滴出行数据预测，2023年中秋国庆假期期间出行需求同比去年上涨近八成。其中9月28日（假期前最后一个工作日）、9月29日（假期第一天）和9月30日（中秋节后第一天）将是出行需求最旺盛的3天。

启程最高峰预计出现在9月28日，预计当天15时-21时前往机场、火车站等路段易出现拥堵，感谢司机师傅们在假期坚守服务，也请大家提前规划出行，避免途中时间紧张。

同时，节假日也是物品遗失的高发期，遗失总量比平日多出约8%，手机和生活用品是在网约车上找回最多的遗失物品，也提醒大家下车时记得带好随身物品。

近郊游延续火爆 部分民族特色城市与长假更适配

今年假期，预计北京、上海、南京、苏州、天津、广州、深圳、成都、西安、杭州等旅游城市依然是出行热门，部分城市的出行需求相比节前涨幅或近200%。除热门景点外，松弛又出片的周边游、近郊游也将延续之前假期的热度，30公里以上的远距离订单占比将较节前有显著提升。

而部分西南地区民族特色城市，如阿坝藏族羌族自治州、黔东南苗族侗族自治州、黔南布依族苗族自治州、大理等，预计在长假将更受青睐。此外，大同、东营、日照、滨州等“小而美”的北方出游城市，预计假期内电单车需求突出，涨幅或超过去年同期200%。

大型赛事、音乐演出成城市文旅新引擎

杭州亚运会赛事火热进行，出行需求提前升温。9月18日起，杭州网约车出行相比上周涨幅近40%，顺风车出行相比上周涨幅近80%，赛事及假期期间，当地观赛、旅游及休闲娱乐场景的出行需求还将进一步攀升。

此外，今年“音乐+文旅”的组合打法成为推动各地文旅消费的一匹黑马，节前周杰伦太原演唱会带动当地出行需求达到太原年度最高，滴滴在当地主管部门指导下，组建滴滴演唱会保障车队，散场后免费疏散用户至地铁站。假期内，三亚、泰安、长沙、邯郸、常州、荆州、贵阳等多地举办音乐节、演唱会等音乐现场演出，预计也将大幅拉动当地文旅出行。

（图片来源：受访者提供）

顺风车助力长途迁徙 提前预约找好“返乡搭子”

作为跨城公共交通方式的补充，今年中秋国庆假期预计顺风车出行需求同比去年涨幅超150%，预计杭州、武汉、南京等将成为顺风车热门出发城市，而成都、石家庄、重庆等城市将是高频目的地城市。顺风车跨城订单场景下，100-200公里将是用户最高频的出行里程范围。

租车、充电需求上涨 组团自驾享长假乐趣

预测租车在假期期间的订单相比节前涨幅将超30%，北京、上海、广州、深圳等一线城市租车出发的订单多且涨幅大，其中租车周期在3-4天的订单占比近半。85后、90后为假期租车主力用户。“有车一族”中，预计成都、重庆、南京、青岛、郑州等城市的电车充电需求相比去年将上涨超60%。

(责编：曹淼、陈键)

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