陈键

上海浦东，被誉为中国改革开放的前沿窗口、世界的“会客厅”。近日，一场主题为"打造创新高地 集聚数字产业新动力"的闭门座谈会在此举行。

作为人民网“2023数字经济峰会·城市智能升级主题论坛”的重要组成部分，来自新疆克州、广东佛山、黑龙江七台河、山东德州、河南焦作、江苏常州、山东潍坊等多地的负责同志及相关部门干部，与主办方、专家学者、企业代表齐聚一堂，畅谈数字治理新趋势、数实融合新思路、数字转型新路径。

在专家演讲环节，国际欧亚科学院院士仇保兴以“生成”与“构成”这两个关键词为视角解构城市智能化升级路径。所谓“生成”，是指城市的形成由自然人文历史因素积累演变而来、自发形成；所谓“构成”则是指政府利用规划力量在城市空间布局方面发挥了较大作用。他认为，一个城市只有同时拥有“生成”与“构成”板块，才有持久的生命力和宜居性。基于这一逻辑，他建议，在建设智慧城市的过程中，要充分利用好“生成”力量，高度重视小数据、机理模型，以“搭积木”的形式优化数字经济四梁八柱；而政府部门作为“构成”力量的重要掌握者，要提供高质量数字化公共品，从上而下建设好智慧城市高科技平台，制定好产业发展规则，打造开源式服务型平台。

清华大学社会治理与发展研究院院长张成岗在题为《以数字社会治理创新推进中国式现代化新进展》的分享中指出，伴随着“社会数字化”和“数字社会化”进程，社会治理的理念、结构、内容和效能也在发生重构和重塑。数字社会化催生社会关系的变化，而社会关系会影响社会信任，继而影响社会资本、社会凝聚力。面对新环境新变化，政府要加大力度整合、公开数据资源，更好满足公众知情需求；推动决策过程从经验决策、小数据决策、数据决策到精准化决策；倡导技术至善，解决好算法偏见、数字伦理等诸多难题。

在接下来的政企代表发言中，数字经济的覆盖力、辐射力，各地转型经验、转型期望、转型困惑成为讨论重点。

——数实融合加速进行。多位地方政府负责人结合自身工作表示，地方高度重视数字化转型在产业转型升级的作用，通过集聚共识、强化保障、示范带动等办法多措并举扎实推进现代化产业体系建设。佛山市委常委、宣传部部长黄晨光介绍，作为全国唯一的制造业转型升级综合改革试点，佛山近年来以制造业数字化、智能化转型为主要抓手，推动全市一半以上的规上企业进行数字化、智能化改造。常州市副市长蒋鹏举表示，常州作为以B2B工业产品为特色的制造业城市，近年来打响了“新能源之都”的新品牌，未来将更加主动面对制造业数字化转型带来的机遇和挑战。德州市副市长，民进德州市委会主委陈晓强介绍，近年来德州重点实施强芯工程、上云工程和用数工程，早在十年前就开始对新一代信息技术产业进行布局，如今已是全国5家12英寸大硅片生产基地之一。焦作市副市长吴军介绍，焦作在芯片、光学器件等领域都有布局，其数字生活、数字化社会治理、数字应用种类丰富，旅游产业、太极拳正在与数字技术融合。七台河市委常委、市委秘书长，市直机关工委书记杨金铭介绍，“奥运冠军之城”七台河的另一面是“煤城”，当前在赋能传统工业方面，七台河正推进智慧矿山建设，以期实现无人化采矿作业。成都市政府办公厅副主任王胜介绍，成都已将多个产业纳入到数字经济范围，并着力推动电子信息产业、软件和信息服务产业发展，人工智能、网络信息安全、卫星互联网产业等一些领域所处发展位置靠前。

——数字经济重塑区域优势。数字经济发展带来的新动能、新增量有望进一步带动区域产业“弯道超车”，推动区位优势为发展优势。新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州（简称“克州”）地处祖国西部边陲。克州党委副书记、州长吾肉孜阿力·哈西哈尔巴依介绍，克州是科技企业拓展国际市场，尤其是中亚市场的优质平台。他欢迎实力的企业积极参与智能化矿产、智能化口岸、智能化物流、跨境电商等领域的建设。昆明市政府副秘书长郭怀广介绍，昆明是国家级互联网骨干直联点试点城市，2022年数字经济规模同比增长27.21%。近年来，在《国务院关于支持云南加快建设我国面向南亚东南亚辐射中心的意见》推动下，昆明高度重视科技经贸辐射力建设，依托边境线和边境口岸建设发挥核心区作用，促进数字经济走出去。银川市大数据产业发展服务中心副主任马皓介绍，宁夏是国家批复的“东数西算”八大枢纽节点之一。近年来，宁夏发挥首府优势，抢抓战略机遇，以智慧城市建设和数字经济发展为核心抓手，做大算力内需规模，已成为西北唯一一个国家新型互联网根节点服务器节点城市。同时，银川聚力打造集产品制造、技术研发、产业孵化、服务于一体的创新生态，全力为国家“东数西算”全域信息技术应用创新打造试点，形成示范。

——地方数字经济发展亟待突破人才、资金短板。在研讨会上，人才短板与资金难题被多次提及。与会者表示，当前推动城市智能升级、加快地区数字经济发展还面临数字化人才层级结构不够合理，制造业、中西部地区对高层次人才吸引力不够，职业技能型人才数量不够等问题，建议国家有关部门加强联动调研，发挥大型企业主观能动性，分层分级促进数字化人才培养。此外，一些地方还面临资金不足等问题。华为公司副总裁、华为云中国区总裁张修征认为，数字化转型在降成本、优服务方面优势明显，面对人才、资金瓶颈，一些地方经验值得借鉴。比如：建立特色产业数字技术共享平台，降低企业接入成本；优先做好数据应用场景，以场景孵化产品、以产品推动市场、以市场带动产业。

相关链接：2023数字经济峰会·城市智能升级主题论坛

(责编：陈键、吕骞)

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