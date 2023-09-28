刘霞

原标题：早期宇宙惊现大量类银河系星系

一个国际天文学家团队在最新一期《天体物理学杂志》上发表论文称，他们利用詹姆斯·韦布空间望远镜（JWST）提供的数据发现，像银河系这样的星系在整个宇宙中占主导地位，而且非常常见，其中很多星系已经超过100亿岁“高龄”。最新研究或将改写宇宙演化理论。

银河系是一个典型的盘状星系。天文学家此前认为，在宇宙形成初期，星系合并更常见，像银河系这样的星系太脆弱，不可能存在，它们在宇宙已经步入中年之后才形成。但最新研究发现，这些盘状星系的常见程度是天文学家此前认为的10倍。

研究人员指出，哈勃空间望远镜提供的数据让人们相信，宇宙60亿岁之前，盘状星系几乎不存在，但JWST提供的新数据将这些类银河系的形成时间推到了宇宙诞生之初。

这项研究完全颠覆了科学家对宇宙如何进化的现有理解，天文学家将重新思考对第一批星系形成的理解，也将重新思考过去100亿年星系的演化历程。

(责编：申佳平、陈键)

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