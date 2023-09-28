李丽云

原标题：我国在建最北高铁站伊春西站完成封顶

27日，在哈伊高铁铁力至伊春段伊春西站施工现场，重达556吨的站房屋面球形网架结构顺利顶升到位，标志着由中铁建设集团承建的我国最北高铁站——伊春西站正式封顶。至此，哈伊高铁铁力至伊春段全线站房施工将全面转入站房屋面和装饰装修阶段。

哈伊高铁铁力至伊春段位于黑龙江省中部，是我国在建的最北端高速铁路，全线设铁力、日月峡、伊春西3座客运车站。其中，伊春西站站房总建筑面积19985平方米，可容纳1500名旅客同时候车。

伊春西站整体以“林海雪原 松韵龙腾”为设计理念，在38根树状弧形柱共同支撑下，雏形初显的伊春西站正以挺拔之姿与周边的小兴安岭遥相呼应。据施工单位中铁建设集团铁伊站房项目经理张国平介绍，考虑伊春当地全年雨雪天气较多、气候冷暖多变等特点，伊春西站在站房屋面设计上引用超大弧度坡屋顶结构做法，站房南北坡屋顶最大坡度近76度，在大幅提升屋面排水性能基础上有效解决站房屋顶冬季积雪多、消融时间长的问题。

为有效解决高寒地区施工周期短、交叉作业工序繁杂、季节性低温跨度长等制约因素，施工方中铁建设集团还积极开展技术课题攻关，首次在高寒高铁建设中创新应用站台装配式雨棚。相较目前广泛应用的现浇式雨棚，装配式雨棚工厂化预制、机械化吊装优势明显，外观整洁精美，成型质量更好、更加节能环保，现场工期可节省30%以上，现场用工节省约60%，可减少木模板用量和建筑垃圾80%左右。

(责编：申佳平、陈键)

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