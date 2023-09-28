操秀英

原标题：新兴经济体全球排名不断攀升

世界知识产权组织27日发布的2023年全球创新指数（GII）显示，瑞士、瑞典、美国、英国是2023年全球最具创新力的经济体，一批中等收入经济体成为过去10年来排名上升最快的国家。中国是GII前30名中唯一的中等收入经济体，排名第12位。

2023年GII指出，过去10年来，印度尼西亚（第61位）与中国、土耳其（第39位）、印度（第40位）、越南（第46位）、菲律宾（第56位）和伊朗（第62位）一道，成为GII排行榜上攀升最快的中等收入经济体。

2023年GII表明，与发展水平相比，共有21个经济体的创新表现超出预期，其中大多数位于撒哈拉以南非洲和东南亚、东亚及大洋洲。印度、摩尔多瓦共和国和越南均连续13年在创新方面的表现超出预期。印度尼西亚、巴基斯坦和乌兹别克斯坦连续第二年、巴西连续第三年创新超出预期。

“一些新兴经济体在全球创新指数中的排名不断攀升，表明关注创新生态系统可以带来变化。在全球范围内，尽管风险投资资金出现下滑，但2023年全球创新指数会让我们放心，创新活动目前继续保持强劲势头，但应继续从数量转向质量。”世界知识产权组织总干事邓鸿森表示。

此前发布的GII的专题摘录显示，全球五大科技集群目前均位于东亚，东京—横滨是最大的科技集群，而中国成为集群数量最多的国家。

2023年GII还显示，科学出版物、研发、风险资本交易（不包括价值）和专利等的数量继续增加，达到前所未有的水平，但增长率低于2021年的超常增长。研发投入最大的企业在2022年的支出达1.1万亿美元，创历史新高。这些企业2022年的研发支出增长约7.4%，低于2021年的15%。与近期人工智能的迅猛发展相呼应，信息和通信技术硬件领域的显卡和芯片制造商在2022年的研发增长最为显著，遥遥领先。

(责编：申佳平、陈键)

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