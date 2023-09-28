人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

新兴经济体全球排名不断攀升

操秀英
2023年09月28日09:12 | 来源：科技日报
小字号

原标题：新兴经济体全球排名不断攀升

　　世界知识产权组织27日发布的2023年全球创新指数（GII）显示，瑞士、瑞典、美国、英国是2023年全球最具创新力的经济体，一批中等收入经济体成为过去10年来排名上升最快的国家。中国是GII前30名中唯一的中等收入经济体，排名第12位。

　　2023年GII指出，过去10年来，印度尼西亚（第61位）与中国、土耳其（第39位）、印度（第40位）、越南（第46位）、菲律宾（第56位）和伊朗（第62位）一道，成为GII排行榜上攀升最快的中等收入经济体。

　　2023年GII表明，与发展水平相比，共有21个经济体的创新表现超出预期，其中大多数位于撒哈拉以南非洲和东南亚、东亚及大洋洲。印度、摩尔多瓦共和国和越南均连续13年在创新方面的表现超出预期。印度尼西亚、巴基斯坦和乌兹别克斯坦连续第二年、巴西连续第三年创新超出预期。

　　“一些新兴经济体在全球创新指数中的排名不断攀升，表明关注创新生态系统可以带来变化。在全球范围内，尽管风险投资资金出现下滑，但2023年全球创新指数会让我们放心，创新活动目前继续保持强劲势头，但应继续从数量转向质量。”世界知识产权组织总干事邓鸿森表示。

　　此前发布的GII的专题摘录显示，全球五大科技集群目前均位于东亚，东京—横滨是最大的科技集群，而中国成为集群数量最多的国家。

　　2023年GII还显示，科学出版物、研发、风险资本交易（不包括价值）和专利等的数量继续增加，达到前所未有的水平，但增长率低于2021年的超常增长。研发投入最大的企业在2022年的支出达1.1万亿美元，创历史新高。这些企业2022年的研发支出增长约7.4%，低于2021年的15%。与近期人工智能的迅猛发展相呼应，信息和通信技术硬件领域的显卡和芯片制造商在2022年的研发增长最为显著，遥遥领先。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国贸促会：我国外贸运行总体平稳 内生动力持续增强
　　人民网北京9月27日电 （记者栗翘楚）海关总署近日发布数据显示：今年前8个月，我国货物贸易进出口总值27.08万亿元。尽管同比微降0.1%，但规模仍处历史同期高位。…
提高水资源集约节约利用水平 专家：聚焦地区特点探索节水路径
　　人民网北京9月27日电 （记者许维娜）加强水资源节约集约利用，是缓解我国水资源供需矛盾、保障水安全的必然选择。 为推动我国水资源节约集约利用工作建设，建设节水型社会，近日，国家发展改革委、水利部等部门联合印发《关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》（以下简称《意见》），对全面推进各领域节水、深入推进全流程节水进行了系统部署，对新发展阶段我国节水工作具有重要的指导意义。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部