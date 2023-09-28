刘垠

原标题：全球规模最大综合孔径射电望远镜建成

27日，记者从中国科学院国家空间科学中心获悉，由该院牵头建设的国家重大科技基础设施“空间环境地基综合监测网”（子午工程二期）标志性设备之一——圆环阵太阳射电成像望远镜（以下简称“圆环阵”）顺利通过工艺测试。这一状如“千眼天珠”的国之重器，不仅能监测太阳“打喷嚏”，还可成功探测脉冲星，为我国太阳物理和空间天气研究提供高质量的自主观测数据。

此次工艺测试表明，圆环阵实现了最大视场达到10个太阳半径的连续稳定的太阳射电成像与频谱观测能力，各项技术指标达到或优于初步设计报告的指标要求。

被当地居民称作“千眼天珠”的圆环阵，坐落于海拔3820米的四川稻城，由313部直径6米的抛物面天线构成，均匀分布在直径为1公里的圆环上，是目前全球规模最大的综合孔径射电望远镜。它不仅能监测太阳的各种爆发活动，还能监测太阳风暴进入行星际的过程，这对理解太阳爆发机制和日地传播规律，预测太阳活动对地球的影响具有重要作用。

要实现圆环阵的科学观测目标，313部天线和626条接收链路都要具有非常好的幅度和相位一致性。在建设过程中，项目团队攻克了一系列关键核心技术，提出了原创的圆环阵列构型和中心定标总体方案，突破了单通道多环绝对相位定标等关键技术。

圆环阵项目负责人、中国科学院国家空间科学中心研究员阎敬业说，为保证建设质量和工期，项目采取了“三步走”的研制方案，即2单元技术摸底、16单元成像实验和313单元系统建设。本着“边建设、边调试、边运行”的原则，自2022年3月起，16单元成像实验系统就已开始获取太阳成像数据，迄今已积累了大量太阳活动图像和频谱数据。

值得关注的是，2023年3月，还处于系统调试阶段的圆环阵，开展了我国首次基于射电图像序列的脉冲星探测实验，从连续射电图像中成功识别出脉冲星闪烁；5月，圆环阵与欧洲低频阵列开展了联合观测实验，实现了交叉验证；7月，圆环阵已具备连续稳定高质量监测太阳活动的能力，脉冲星成像等射电天文观测能力得到初步验证，开启了科学试观测。

(责编：申佳平、陈键)

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