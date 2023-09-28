王恩博

原标题：中国规上工业企业利润加快恢复 8月同比增17.2%

中国国家统计局27日公布，8月份中国规模以上工业企业利润同比增长17.2%，自去年下半年以来，工业企业当月利润首次实现正增长。1—8月份，规上工业企业利润同比下降11.7%，降幅较1—7月份收窄3.8个百分点，回升明显加快。

国家统计局工业司统计师于卫宁表示，随着工业生产稳步回升，产销衔接状况好转，中国工业企业营收逐步改善。1—8月份，全国规模以上工业企业营业收入同比下降0.3%，降幅较1—7月份收窄0.2个百分点。其中，8月份企业营业收入在连续三个月下降后首次实现增长，由7月份同比下降1.4%转为增长0.8%，为利润由降转增创造了有利条件。

具体而言，三大门类利润均有改善，七成以上行业利润回升。1—8月份，采矿业利润同比下降20.5%，降幅较1—7月份收窄0.5个百分点；制造业利润下降13.7%，降幅收窄4.7个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业利润增长40.4%，增速加快2.4个百分点。分行业看，在41个工业大类行业中，有30个行业利润增速加快，或降幅收窄、由降转增，行业改善面超七成。

于卫宁特别提到，1—8月份，中国装备制造业利润同比增长3.6%，增速较1—7月份加快1.9个百分点。装备制造业利润增速高于规上工业平均水平15.3个百分点，持续引领工业企业利润稳步恢复。此外，随着扩内需、促消费政策效果持续显现，消费品市场加快恢复，带动消费品制造业利润持续改善。1—8月份，中国消费品制造业利润同比下降12.0%，降幅较1—7月份收窄1.6个百分点。

分企业类型看，1—8月份，规上工业企业中，国有控股、外商及港澳台商投资企业利润同比降幅较1—7月份分别收窄3.8和1.3个百分点；私营企业利润降幅收窄6.1个百分点，回升速度较快。大型、中型、小型企业利润降幅分别收窄4.1、3.4、3.4个百分点。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经