商务部回应美将部分中国实体列入出口管制“实体清单”
2023年09月28日09:16 | 来源：中国新闻网
小字号
原标题：商务部回应美将部分中国实体列入出口管制“实体清单”
针对美国将部分中国实体列入出口管制“实体清单”，中国商务部新闻发言人27日称，这是典型的经济胁迫和单边主义霸凌行径，美方应立即停止对中国企业和个人的无理打压。
商务部新闻发言人表示，美方以所谓涉军、涉伊、涉俄等为由，将部分中国实体列入出口管制“实体清单”实施制裁。中方对此坚决反对。
发言人指出，美方泛化国家安全，滥用出口管制措施，动用国家力量打击他国企业和个人，是典型的经济胁迫和单边主义霸凌行径。美方应立即纠正错误做法，停止对中国企业和个人的无理打压。
发言人称，中方将坚决维护中国企业和个人的合法权益。
(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中国贸促会：我国外贸运行总体平稳 内生动力持续增强
- 人民网北京9月27日电 （记者栗翘楚）海关总署近日发布数据显示：今年前8个月，我国货物贸易进出口总值27.08万亿元。尽管同比微降0.1%，但规模仍处历史同期高位。…
- 评论
- 关注