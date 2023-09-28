李晓喻

原标题：商务部回应美将部分中国实体列入出口管制“实体清单”

针对美国将部分中国实体列入出口管制“实体清单”，中国商务部新闻发言人27日称，这是典型的经济胁迫和单边主义霸凌行径，美方应立即停止对中国企业和个人的无理打压。

商务部新闻发言人表示，美方以所谓涉军、涉伊、涉俄等为由，将部分中国实体列入出口管制“实体清单”实施制裁。中方对此坚决反对。

发言人指出，美方泛化国家安全，滥用出口管制措施，动用国家力量打击他国企业和个人，是典型的经济胁迫和单边主义霸凌行径。美方应立即纠正错误做法，停止对中国企业和个人的无理打压。

发言人称，中方将坚决维护中国企业和个人的合法权益。

(责编：申佳平、陈键)

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