刘诗平

原标题：3省区入选第二批省级水网先导区 国家水网加快构建

记者27日从水利部推进水网先导区建设新闻发布会上了解到，水利部启动第二批省级水网先导区建设，宁夏、安徽、福建3省区入选。同时，第一批市级和县级水网先导区建设工作拉开帷幕，国家水网加快构建。

水利部副部长刘伟平在新闻发布会上表示，水利部在持续推进第一批省级水网先导区建设工作的基础上，启动第二批省级水网先导区建设。同时，开展第一批市级和县级水网先导区建设工作。经评审，确定宁夏、安徽、福建3省区为第二批省级水网先导区，浙江宁波市、河南平顶山市、山东烟台市、江苏宿迁市、山西大同市、湖南娄底市、陕西延安市为第一批市级水网先导区，广东高州市、湖北天门市、福建武平县为第一批县级水网先导区。

“水网先导区建设是一项复杂的系统工程，涉及面广，需统筹各方力量，凝聚共识，形成推动工作的合力。”刘伟平说，根据评审情况，总体上看，这些水网先导区建设基本能够实现预期效果，为加快构建国家水网、推进省市县水网协同融合创造一批典型经验，发挥示范引领作用。

去年8月，水利部确定广东、浙江、山东、江西、湖北、辽宁、广西7省区作为第一批省级水网先导区。据介绍，一年多来，7省区在组织推动、水网规划、重大工程建设、水网融合发展、体制机制创新、数字孪生水网等方面，形成了一批典型经验和亮点，实现良好开局，起到了先行先试作用。在先导区示范引领下，各地积极推进省市县级水网规划建设，全力打通水网“最后一公里”。

刘伟平表示，推进水网先导区建设，是加快构建国家水网、促进各级水网协同融合发展的重要行动。下一步，水利部将指导地方推进水网先导区建设，加强水网先导区建设典型经验交流，研究完善水网建设长效机制。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经