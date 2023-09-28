原标题：补贴加码、车企促销 激活车市“金九银十”

进入9月下旬，汽车市场“金九银十”的行情逐渐步入正轨。日前，笔者走访北京市多家汽车销售门店了解到，在车企降价促销以及地方促消费政策的刺激下，部分终端门店的汽车销量正稳步攀升。

同时，来自乘联会官网发布的《车市扫描》(2023 09 11-09 17)也显示，9月1日-17日全国乘用车市场零售80.4万辆，同比去年同期增长10%，较上月同期增长2%——汽车市场“金九银十”创造了一个比较平稳的开局。

业内人士认为，今年的“金九银十”有两个非常显著的特点：一方面从燃油车到新能源，降价促销仍在持续，消费者存在一定的观望情绪；另一方面作为提振消费的支柱领域，各地都在加大政策激励力度，发放汽车补贴，希望以此带动汽车消费。

在一系列提振消费的汽车补贴阵势中，汽车垂类平台也在发挥作用。据懂车帝相关负责人介绍，今年以来除了承接北京房山、昌平等地区的消费券发放外，也在开展一系列车展促销活动。如今年三季度正在开展的“擎动好车节”，提供低首付购车、限时秒杀、品牌直降等一系列活动，以政府补贴+平台发券等多样化形式，为消费者带来真正的购车优惠。

“汽车消费体量大、潜力足、产业带动作用强，是当前拉动消费的着力点。在政策扶持、车企促销、政府补贴等多重利好下，整体汽车销量有望稳步增长。同时，汽车行业面临充分竞争，多个品牌降价促销，也为消费者购车提供了多元选择。”懂车帝相关负责人表示。

行业发展迎政策性利好 9月汽车销量开局良好

汽车产业是国民经济的重要支柱产业，产业链长、关联度高、带动性强，发挥着工业经济稳增长的“压舱石”作用。当前，国际市场不稳定不确定因素增多，预期减弱等压力仍然存在，行业稳增长任务较为艰巨。

反映到汽车市场则体现为消费者依然存在观望情绪。高合汽车北京亚运村店市场经理王璐表示，进入九月，目前客流相对8月有所减少，和目前北京小客车指标消耗，有直接关系，7月高峰期过后，观望客户也明显增多。“目前新能源车企间竞争还是比较激烈的，这也让顾客持一种观望态度。”

比亚迪汽车王朝网北京润城4S店总经理马伟朋则表示，观望情绪来源于目前汽车行业的内卷状况，无论是新能源还是燃油车，都存在价格战的现象。

除此之外，行业增长任务艰巨也体现在汽车市场的消费结构上。根据乘联会零售数据，全国乘用车国内市场价格段销量结构走势持续上行，高端车型销售占比提升明显，中低价车型销量占比减少，这是消费升级的推动，同时也是因为换购群体的消费升级推动。2023年进一步强化车市结构高端化特征。

从结构分析看，消费基盘不扎实的问题较大，中低端购买力不足。传统燃油车价格段上行的现象并不是促进消费的有利因素，需要普通消费群体更强的购买入门级车消费，因此尚需改善普通群体需求购买力，实现车市价格端相对均衡，拉动入门级消费。

在这样的背景之下，9月1日，工业和信息化部、财政部、交通运输部、商务部、海关总署、金融监管总局、国家能源局七部门联合发布《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》（以下简称《工作方案》）。

《工作方案》提出，2023年，汽车行业运行保持稳中向好发展态势，力争实现全年汽车销量2700万辆左右，同比增长约3%，其中新能源汽车销量900万辆左右，同比增长约30%；汽车制造业增加值同比增长5%左右。2024年，汽车行业运行保持在合理区间，产业发展质量效益进一步提升。

《工作方案》提出，支持扩大新能源汽车消费。落实好现有新能源汽车车船税、车辆购置税等优惠政策，抓好新能源汽车补助资金清算审核工作，积极扩大新能源汽车个人消费比例。组织开展新能源汽车下乡活动，鼓励企业开发更多先进适用车型，充分挖掘农村地区消费潜力。鼓励开展新能源汽车换电模式应用，推动新能源汽车与能源深度融合发展。

与此同时，在稳定燃油汽车消费方面，《工作方案》指出，各地不得新增汽车限购措施，鼓励实施汽车限购地区在2022年购车指标基础上增加一定数量购车指标，进一步促进汽车消费。鼓励企业加大高端化、定制化的房车、皮卡等产品供给，深挖细分市场消费潜力。

实际上，刺激汽车消费的政策频出。7月，国家发展改革委、工业和信息化部等十三部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》的通知。

日前国家发展改革委《关于恢复和扩大消费措施》指出，“优化汽车购买使用管理。各地区不得新增汽车限购措施，已实施限购的地区因地制宜优化汽车限购措施”“扩大新能源汽车消费”等等。

在相关政策的积极引领之下，市场也表现出可喜的一面。据乘联会发布的数据显示，9月1日-17日全国乘用车市场零售80.4万辆，同比去年同期增长10%，较上月同期增长2%，今年以来累计零售1401.7万辆，同比增长2%。新能源车方面，乘联会的数据显示，9月1日-17日新能源车市场零售31.3万辆，同比去年同期增长29%，较上月同期增长8%，今年以来累计零售475.6万辆，同比增长36%。

如何看待今年“金九银十”的开局？有证券机构认为，促汽车消费已成为政策关注重点，这将支撑车市过渡、促进消费者信心恢复，淡季过后销量有望环比再向上。

乘联会分析，9月初的车市总体表现不错，环比基本持平，没有遭遇太大压力。由于去年9月10号是中秋节，今年的节日后错，因此今年9月第一周有基数较低的利好因素，总体同比走势还行。乘联会判断，“金九银十”效应应该会出现，“十一”假期以及过往大型旅游景点摩肩接踵的火爆场景，包括全国范围内相对凉爽的金秋气候，都将促进周边游、自驾游成为出行的购车需求，预计会推动9月私人购车热情高涨。

各地积极发放消费补贴 车企冲刺“金九银十”

利好政策的出台为车市注入一剂强心针之余，地方政府“真金白银”的补贴也为“金九银十”的销售旺季备足马力。伴随车市进入需求旺季，多地扩大汽车消费的政策持续不断。如北京、上海、深圳等多地纷纷出台购车补贴发放、新能源汽车促销、稳定燃油汽车消费等一系列政策，助力汽车市场企稳回升。

以北京为例，9月1日，北京市房山区启动2023年第三轮汽车消费券发放活动，发放金额共计1000万元。本次消费券发放活动由房山区商务局主办，通过懂车帝APP平台发放，共有比亚迪、奥迪、大众、宝马、奔驰、红旗等30多个品牌经销商参与，单次购车最高可享6000元政府补贴。其中按规则认定为2023年夏季暴雨水灾期间受损的车主，在通用消费券的基础上，购车时额外享1000元补贴。

无独有偶，为进一步释放汽车消费潜力，9月11日，北京市昌平区启动2023年第三期汽车消费券发放活动，覆盖经销商40余家。根据活动规则，消费者单次购车最高可享8000元补贴，2023年夏季暴雨水灾期间受损的车主，购车可额外享1000元补贴。

从房山和昌平汽车消费券的发放中，可以看到两个非常明显的特点：一是今年新增了水灾补贴，整体补贴力度比较大；二是地方政府尝试通过汽车垂类平台发放汽车消费补贴，希望能直接触达潜在汽车购买用户。对于这样的政府补贴带来的促消费作用，马伟朋表示，“在消费券的带动下，9月份相比去年同期应该比较接近，但相对于8月肯定会有提升。目前门店也在积极备战‘金九银十’，希望借助政府补贴和节日利好，带动销量提升。”

有业内人士分析称，地方鼓励汽车消费政策较为直接、针对性较强，通过发放消费券或给予置换补贴等激发潜在消费者的需求，使更多的消费意愿得到释放，短期内可以大幅拉动销量。

王璐对“金九银十”充满了信心。“9月份昌平购车补贴推出后，客户购买积极性明显增高。目前本店本月销量增加还是比较明显的，昌平政府补贴有效促进了观望客户购买积极性，个人还是比较看好‘金九银十’的。”

与此同时，各大车企也推出不同程度的优惠购车措施，希望通过价格优势，提升消费者购车意愿。进入9月以来，已经有小鹏、蔚来、长城、理想等十余个品牌官宣了促销活动，降价金额高达数万元，冲刺“金九银十”。

车展也为汽车消费提供了刺激。乘联会表示，随着今年成都国际车展的顺利举办，各品牌秋季新品加速推动，消费者关注新品上市，形成良好的市场消费节奏。

中国汽车流通协会同时表示，9月是传统旺季，各地小型车展的举办及新产品放量，叠加中秋、国庆“超级黄金周”的节日效应，带来自驾游需求，将进一步拉动汽车消费，进而增加“金九银十”消费旺季的热度。

另外，乘联会分析称，近期部分车企为扭转被动趋势，主动调整产品价格体系和营销策略，对带动消费有持续作用。而随着各地促消费政策的持续不断，各类车展等线下活动蓬勃开展，新能源下乡活动成为展销购车的良好载体，拉动消费效果也将稳定体现。

中国汽车流通协会预计，伴随各项政策效果不断显现，加之汽车行业即将进入“金九银十”销售旺季，各大车企也在不断推出新产品，有助于市场需求进一步释放，实现汽车行业经济发展预期目标。（文 刘洋 李濛）

(责编：申佳平、陈键)

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