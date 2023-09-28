李延霞、吴雨

原标题：人民银行：8月末普惠小微贷款余额达27.8万亿元

记者9月27日获悉，今年8月末，我国普惠小微贷款余额达27.8万亿元，增速连续三年保持在20%以上；普惠小微授信户数达6025万户。

中国人民银行副行长刘国强当日在2023中国普惠金融国际论坛上说，普惠金融做得好不好是金融发展质量高不高的重要标志。多年来，金融系统多措并举发展普惠金融取得积极成效，金融服务覆盖面持续扩大、可得性有效提升、成本不断降低。

据介绍，目前，银行乡镇网点覆盖率达98%，基础支付服务村级覆盖率超99%。今年8月，新发放的普惠小微企业贷款加权平均利率为4.48%，较2018年末下降1.7个百分点。

刘国强说，推进普惠金融高质量发展是一项系统性工程，要坚持问题导向，强化系统思维，充分发挥“几家抬”政策合力。当前，要强化民营小微企业金融支持，为经营主体提信心添活力；夯实涉农金融服务基础，全面推进乡村振兴和农业强国建设；强化数字技术赋能，推动普惠金融扩面增效；加强金融消费者权益保护，注重普惠金融安全发展。

(责编：申佳平、陈键)

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