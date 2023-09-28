人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

人民银行：8月末普惠小微贷款余额达27.8万亿元

李延霞、吴雨
2023年09月28日09:16 | 来源：新华社
小字号

原标题：人民银行：8月末普惠小微贷款余额达27.8万亿元

　　记者9月27日获悉，今年8月末，我国普惠小微贷款余额达27.8万亿元，增速连续三年保持在20%以上；普惠小微授信户数达6025万户。

　　中国人民银行副行长刘国强当日在2023中国普惠金融国际论坛上说，普惠金融做得好不好是金融发展质量高不高的重要标志。多年来，金融系统多措并举发展普惠金融取得积极成效，金融服务覆盖面持续扩大、可得性有效提升、成本不断降低。

　　据介绍，目前，银行乡镇网点覆盖率达98%，基础支付服务村级覆盖率超99%。今年8月，新发放的普惠小微企业贷款加权平均利率为4.48%，较2018年末下降1.7个百分点。

　　刘国强说，推进普惠金融高质量发展是一项系统性工程，要坚持问题导向，强化系统思维，充分发挥“几家抬”政策合力。当前，要强化民营小微企业金融支持，为经营主体提信心添活力；夯实涉农金融服务基础，全面推进乡村振兴和农业强国建设；强化数字技术赋能，推动普惠金融扩面增效；加强金融消费者权益保护，注重普惠金融安全发展。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国贸促会：我国外贸运行总体平稳 内生动力持续增强
　　人民网北京9月27日电 （记者栗翘楚）海关总署近日发布数据显示：今年前8个月，我国货物贸易进出口总值27.08万亿元。尽管同比微降0.1%，但规模仍处历史同期高位。…
提高水资源集约节约利用水平 专家：聚焦地区特点探索节水路径
　　人民网北京9月27日电 （记者许维娜）加强水资源节约集约利用，是缓解我国水资源供需矛盾、保障水安全的必然选择。 为推动我国水资源节约集约利用工作建设，建设节水型社会，近日，国家发展改革委、水利部等部门联合印发《关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》（以下简称《意见》），对全面推进各领域节水、深入推进全流程节水进行了系统部署，对新发展阶段我国节水工作具有重要的指导意义。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部