原标题：两部门部署实施专精特新中小企业就业创业扬帆计划

为进一步支持专精特新中小企业健康发展，创造更多高质量就业岗位，吸纳更多重点群体就业，人力资源社会保障部、工业和信息化部27日发布通知，部署实施专精特新中小企业就业创业扬帆计划。

通知明确，加大创业帮扶力度，优先提供创业孵化支持，提供项目指导、风险评估、实战模拟等服务。加强融资支持，对符合条件的，加快落实创业担保贷款、稳岗扩岗专项贷款等政策。

通知要求将专精特新中小企业纳入重点企业用工服务范围，深化劳务协作机制，探索建立用工余缺调剂机制，缓解用工难题。

通知提出，实施数字技术工程师培育项目，分职业、分方向、分等级开展规范化培训。梳理专精特新中小企业急需紧缺职业（工种）信息，推广订单、定向、定岗式培训；实施专精特新中小企业青年就业见习领航行动，开发见习岗位，建设就业见习基地，对组织开展就业见习的企业，落实就业见习补贴政策；对见习期满提前留用的，给予剩余期限见习补贴。

通知还提出，动态调整职称专业设置，健全完善职业标准和评价标准体系。贯通继续教育、职称评审、职业培训政策，依托数字技术工程师培育项目取得高级专业技术等级证书的，可作为申报高级职称的重要参考；取得中级、初级专业技术等级证书的，可纳入各地各部门中级、初级职称认定范围。

通知要求加强劳动争议隐患排查，健全重大集体劳动争议应急处置机制，保障企业和劳动者合法权益。推进“人社服务快办行动”，推广“直补快办”模式，按规定一揽子兑现吸纳就业补贴、社保补贴、扩岗补助等政策。

(责编：申佳平、陈键)

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