吴雨

原标题：央行要求支付机构不断改进服务 为拉动消费提供有力支撑

记者9月27日从中国人民银行获悉，当前我国已形成覆盖广泛、安全高效的支付清算体系，可有效满足1.6亿左右经营主体和亿万消费者的支付清算需求。中国人民银行要求各支付机构及时响应处理人民群众反映的问题，不断改进支付服务，为拉动消费、促进经济平稳向好提供有力支撑。

“我国个人银行账户拥有率已超过95%，高于中高收入经济体的平均水平，移动支付普及率达86%，居全球第一。”中国人民银行副行长张青松当日在第十二届中国支付清算论坛上说，近年来，我国支付行业已从快速发展期进入成熟期，服务质量明显提升，市场秩序逐步规范，在经济社会发展中的基础性作用进一步提升。

随着支付行业进入成熟期，过去快速发展中存在的一些问题也逐渐“水落石出”。当前，支付机构良莠不齐现象依然突出，部分机构服务能力存在短板、合规意识不足，监管能力建设仍需持续加强。

“境外人士在华出行、消费等方面仍有诸多不便，在支付便利性方面需进一步改善与提升。”张青松说，支付清算机构要坚持以用户为中心的理念，完善功能、提升效率，改善用户体验。在做好中国居民境外服务支付的基础上，各机构应进一步丰富移动支付产品，有针对性地优化国际来华游客等人士的用户体验，提供便捷的支付服务。

合规是企业安身立命之本，也是行业行稳致远的必然要求。随着数字技术与支付产业相结合，支付创新风险不容忽视。中国人民银行要求支付机构在防止个人信息泄露、维护数据资金安全等方面要承担起合规责任，把法律制度持续落实到位，严格执行交易真实性、商户实名制等监管要求。

支付涉及千家万户，保护老百姓切身利益必须加强监管。近年来，中国人民银行在机构管理、业务管理、受理终端管理、涉诈涉赌资金链治理等方面出台了近30项制度，建立了大型支付平台企业联合监管长效机制，有力推进支付和金融科技规范健康发展。

张青松说，当前杭州亚运会支付服务保障工作进入关键时期，中秋和国庆假期临近，“双十一”购物季也即将到来，支付行业各方要做好重要时期和行业峰值的保障工作，及时响应处理人民群众反映的问题，不断改进支付服务，为拉动消费、促进经济平稳向好提供有力支撑。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经