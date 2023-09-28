袁敏

原标题：新时代中国调研行·黄河篇｜黄河口海底“种草”记

26日上午10时许，在位于山东东营垦利区的黄河入海口潮水退去，露出成片广阔的海草床。几十位工作人员来回行走其间，采集着矮鳗草的种子，为明年春季播种做准备。

芝麻大小的种子还未完全成熟，工人将其放在细密的网袋里，浸在水中继续培养。“海草种子太轻了，完全成熟后就会被海水冲走，因此中秋节前后采集是最佳时机。”中国科学院海洋研究所研究员周毅说。

已从事海草床研究20余年的周毅，每隔一个月就要到黄河口探望这片“草场”。“这片海草床大约30公顷，基本都是近三四年修复出来的。”他告诉记者。黄河入海口是矮鳗草的原生地之一，全国面积最大的矮鳗草海草床曾在这里生长，退潮时像草原般一望无际、郁郁葱葱。2019年，台风“利奇马”毁坏了一万多亩海草床，他当时站在这里举目望去，满眼尽是光秃秃的裸露滩涂。

“海草床类似于陆地上的森林，供养着小鱼、小螃蟹等底栖生物，也间接为各种鸟类提供养分。受互花米草入侵和台风频繁影响，黄河口的海草床被破坏，潮间带生态系统不再完整。”山东黄河三角洲国家级自然保护区管委会科研中心主任周立城介绍，为修复原生生态，为底栖生物营造良好的生态环境，保护区自去年开始与中国科学院海洋研究所、中国海洋大学等科研院所合作，推进海草床修复工作，现在已经修复了接近1500亩。

在海底种草与在陆地上颇为不同。“我们尝试过直接栽种、直接播种等办法，但是受海底泥沙、海流等因素影响，直接移植播种的植株和种子很容易被海水冲走，或者被海洋生物啃食。”周毅介绍，经过多次实验，团队研发出“插苗法”和“泥丸法”相结合的播种方式。

顾名思义，“插苗法”是移植在苗圃中培育的成苗。“泥丸法”则是像包汤圆一样，用泥土把种子包在里面，并添加营养剂，用机械播种。“泥丸播种器在滩涂上一插一提，一个泥丸很快就播种好了，不仅效率快，见苗率也大幅提升。”周毅说。

周立城介绍，生态修复是个环环相扣的过程，这几年保护区协同推进互花米草治理、盐地碱蓬修复、海草床修复和底栖生物增殖四大工程。截至目前累计退耕还湿、退养还滩7.25万亩；累计恢复盐地碱蓬、海草床5.2万亩；湿地面积增加188平方公里，增长了12.3%。

据悉，在众多生态系统中，滨海湿地的地位极为特殊而又至关重要。它既是陆地生态系统和海洋生态系统的交错过渡地带，生态价值极高，又往往地处我国人口最稠密、经济最发达的东部沿海地区，平衡开发与保护着实不易。研究表明，受人类活动和全球气候变化影响，全球三分之一的海草床已经消失。

如今，在黄河口，在海底“种草”这个大胆设想一步步变为现实，曾经严重退化的海草床正在逐渐恢复生机。“我们取得了阶段性的成功，但这只是一个开始。”周毅说，“我们且行且试且观察，如果这种修复手段经长期实践证实有效，我们就沿着这条路继续走下去，探索在更多地方推广开来。”

(责编：申佳平、陈键)

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