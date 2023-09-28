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消费火爆！中秋国庆双节将至 旅游市场正升温

2023年09月28日09:18 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：消费火爆！中秋国庆双节将至 旅游市场正升温

　　中秋国庆双节临近，铁路中秋国庆假期运输27日启动，为期12天。全国铁路预计发送旅客1.9亿人次，9月29日为客流最高峰，预计发送旅客超2000万人次。

　　今年中秋、国庆假期长达8天，探亲流、旅游流交织。全国铁路日均计划开行旅客列车11500多列，较日常增加了1850多列，日均旅客座席能力预计较2019年同期增长18.5%。铁路部门通过开行夜间高铁等方式，增开热门方向长途直通旅客列车320列，采取动车组重联运行、普速旅客列车加挂车厢等方式，增加旅客座席。从铁路12306售票系统火车票的预售情况来看，假期首尾以长途客流为主、中间短途客流居多。目前10月1日至4日，各个方向火车票相对充足。

　　公路方面，交通运输部预计，中秋、国庆假期跨区域人员流动量持续高位运行，全社会跨区域人员流动量（包括营业性客运量、高速公路及普通国省道小客车出行量）达20.5亿人次，比2019年同期日均增长11.5%，比2022年同期日均增长58.8%。公路出行最高峰将出现在9月29日前后。京津冀、长三角、粤港澳大湾区和成渝地区的路网流量较大，预计将比2022年同期增长40%以上。

　　国家移民管理局27日发布假期出入境人员预测，今年中秋、国庆假期，随着国际航线航班持续恢复、境外国家地区入境免签等政策叠加，全国口岸日均出入境旅客将达到158万人次，较去年同期增长约3倍，是2019年同期的90%。预计出入境客流高峰将主要集中在9月28日、29日和10月5日、6日。

　　全国“菜篮子”产品量足价稳

　　随着中秋节、国庆节临近，各地多措并举保生产、保供应，全国“菜篮子”产品量足价稳。

　　在陕西西安国际港务区一家粮油企业的配送仓内，叉车连续不断地运送货物。企业负责人介绍，节前这里的米面粮油等货物储备，将持续保持在高位，同时每天有至少400吨的粮油食品从这里出货。

　　陕西西安爱菊粮油工业集团副总经理 王方：目前我们（库存）小麦15000余吨，面粉库存5800余吨，食用油库存3000余吨，各种粮油原料总量超过了20000余吨。

　　针对节日期间粮油消费的增长需求，国家粮食和物资储备局提醒各地要提前谋划，保障粮油产品货足价稳。

　　农业农村部节日市场调度显示，当前我国生猪、蔬菜等“菜篮子”重点产品稳产保供基础扎实，预计中秋国庆期间“菜篮子”市场供应有保障，价格将以稳为主。

　　在安徽无为，由安徽省供销社和当地政府共同建设的农产品集团保供基地，加大了屠宰量，比上月增加了20%左右，每天供应的总量保持在500头以上。

　　安徽省供销社农产品集团保供基地负责人 李国昊：为保证双节市场供应，我们已经做好了充分准备，长三角地区的上海、浙江，我们都正常发货。

　　另外，全国牛羊出栏进入旺季，各地牛羊肉供应量将普遍增加。二季度末，全国牛存栏10504万头；全国羊存栏33367万只，均有增加；禽肉、鸡蛋产能稳定，供应数量充足。乳制品消费市场也同步迎来消费旺季。

　　目前，全国多地的水产品正在大量上市，满足节日市场的多元化需求。 在江苏宿迁，大闸蟹迎来了丰收季，产量预估在6.5万吨。此外，更便捷的物流配送和冷链运输，使得宿迁大闸蟹能够实现近150个城市“当日达”。

　　在四川盐亭，鳜鱼的集中上市期，一般是每年夏季。为丰富老百姓的“餐桌”，当地养殖户改变了传统的养殖模式，错峰上市，延长到九、十月份。

　　四川省盐亭县鳜鱼养殖户孙郡：中秋国庆到了，每天都有各地商贩到我们这里来拉，每天要卖六七吨鱼左右，满足市场需求。

　　旅游市场正升温

　　假期临近，各地消费市场逐渐出现供需两旺的局面。双节长假期进一步带动旅游市场升温。

　　根据在线平台预定预测数据显示，“双节”假日期间，北京成为热度最高的国内旅游目的地城市。预计10月1日至3日为景区接待游客高峰期，每天将超过320万人次；接待高峰日为10月2日，预计将达到340万人次。面对假日旅游高峰和可能出现的“大客流”现象，北京将采取系列举措，提升广大市民游客的旅游服务安全保障。

　　天坛公园作为来京游客必去的热门景点，目前已完成了节前景观布置。园内不仅设置了2处共计200余平方米的国庆主题花坛，还摆放了花球、花带等共计千余平方米、17万余株的花卉布景。

　　天坛公园管理处 管理科科长 任超：我们也是积极扩容服务措施。我们的售票窗口增加到了17条，各项通道扩大到最大程度的49条，采取一些比如说设置弯道、远端疏导等措施来保障游客的游览安全。

　　此外，除故宫博物院、中国国家博物馆、中国人民革命军事博物馆等部分热门博物馆外，北京市大部分博物馆近期均取消预约参观机制，观众不预约就可到现场购票或直接入馆，也可选择提前线上购票。

　　在江苏扬州，当地也是提前准备，保障游客假日体验。记者在扬州市的一些餐饮店看到，前来品尝扬州早茶的游客络绎不绝，不少外地游客手持餐牌耐心等待。据餐饮店工作人员介绍，中秋、国庆假期的订餐量，与往年同期相比有所提升，还有不少外地游客在网上进行了预订。

　　在福建泉州古城，著名景点钟楼附近的酒店预订量持续升温。在泉州老城区，小巷密集，不少民宿、精品酒店都散布在小巷深处，受到众多游客追捧。一些精品酒店、民宿的假期订单，更是源源不断。

　　福建泉州某酒店工作人员 黄莎莎：从29日节假日开始到6日，差不多有60%以上的出租率，但是预订还在持续，节前一周是一个预订的高峰，应该是可以满的。

(责编：申佳平、陈键)
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