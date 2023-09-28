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“一带一路”经济信息共享网络第二次成员会议在上海举办

陈云富
2023年09月28日09:18 | 来源：新华网
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原标题：“一带一路”经济信息共享网络第二次成员会议在上海举办

“一带一路”经济信息共享网络（BREIP）27日在上海举行第二次成员会议。来自共享网络的24家成员机构代表共话共享网络新发展，助力共建“一带一路”高质量发展。

为服务共建“一带一路”倡议，新华通讯社于2019年倡议发起“一带一路”经济信息共享网络。四年多来，共享网络成员机构不断凝聚合作共识，扩大经济信息共享。

会议完成主席团成员换届及章程修订，新华通讯社社长傅华当选“一带一路”经济信息共享网络主席团执行主席，主席团共同主席为新加入成员颁发了成员证书，并听取了成员机构对共享网络建设的意见建议。

傅华表示，共享网络成立以来，不断完善各类交流协作机制，采取多种务实有效的方法，促进成员机构间业务合作与拓展，服务“一带一路”经济信息互联互通，取得了丰硕的成果。新华社愿与各机构成员进一步深化交流、扩大合作，有力推动共享网络建设。

与会成员认为，共享网络有效促进了全球资源及信息共享。国际展望联合会（印度尼西亚）会长加托·迪安托表示，共享网络可以衔接各方力量，包括学界、政界、企业等，加深全球合作，推动全球发展。

共享网络也促进了成员所在国之间的经贸、投资发展。葡萄牙《经济报》主席路易斯·菲哥雷多·特林达德表示，作为“一带一路”经济信息共享网络的成员，共享网络成员机构共同促进经济体之间贸易信息透明化，帮助投资者、企业更好地通过信息做出决策，不断创建更好的投资环境。

会议期间，共享网络设立了区域联络点——上海联络处，将定期为共享网络提供信息资源、业务交流、活动组织、合作对接等服务支撑，促进全球信息链和产业链的融合发展。

2019年6月，“一带一路”经济信息共享网络在北京成立。目前，已有来自37个国家和地区的56家通讯社、信息服务机构、研究机构、商业协会等加入共享网络。

(责编：申佳平、陈键)
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