人民网北京9月28日电 (记者乔雪峰)记者从中国铁路北京局集团有限公司（以下简称中国铁路北京局）获悉，中秋国庆黄金周铁路运输正式启动，从9月27日至10月8日，共计12天。中国铁路北京局预计发送旅客1602万人次，预计客流高峰日为9月29日，发送旅客将达到165万人次，客流以旅游、探亲、学生为主。北京地区预计发送旅客740.7万人次，日均61.7万人次，预计高峰日9月29日发送旅客80万人次。

据中国铁路北京局相关负责人表示，中秋国庆黄金周期间，中国铁路北京局梯次安排补充运能，采取动车组重联、加开高铁临客高峰线和普速临客、协调其他铁路局补充列车等方式挖潜、补充运力291对，补充高峰日运能34.12万张，高峰日总运能达到118.5万张。

重点补充石家庄、张家口、唐山、济南、青岛、郑州、太原、武汉、西安、兰州、重庆、沈阳、大连、长春、哈尔滨、呼和浩特、包头等方向，满足人民群众出行需求。北京城市副中心线、S2线、S5怀密线、S6通密线4条北京市郊铁路线，假日期间每日开行24对，满足北京市郊旅客出行需求。为服务保障亚运会入浙入杭各次列车，中国铁路北京局从安检查危、人员培训、服务礼仪等方面加强运输服务保障工作。

针对今年中秋国庆黄金周运输，铁路部门提前着手，密切配合市交通委、重点站区管委等有关部门，围绕运力客流组织、交通接驳组织、大客流组织、站台作业组织、应急组织和安全服务保障措施，细化制定假期旅客运输组织整体方案，反复进行桌面推演和实战演练。

同时，强化客运人员服务技能培训，努力提高假日运输客运服务质量；强化客运服务设备设施保持良好使用状态，确保旅客假日出行体验良好；强化干部作用发挥，节日期间加大站车作业人员力量投入，确保旅客安全、舒适、舒心出行。

(责编：申佳平、吕骞)

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