人民网北京9月28日电 （记者李栋）据农业农村部组织有关方面分析研判，当前全国“菜篮子”产品供应总量充足，预计中秋国庆期间“菜篮子”产品生产基础较好，市场供应有保障，价格有望以稳为主。

农业农村部相关负责人介绍，当前“菜篮子”产品价格小幅波动，整体低于去年同期。数据显示：8月份全国“‘菜篮子’产品批发价格200指数”为120.23，比上月升1.24个点，同比低3.64个点；9月18日-9月24日当周为120.40，比前一周降0.58个点，同比低7.89个点。

猪肉价格反弹后趋稳。8月份，全国猪肉批发均价22.56元/公斤，环比涨17.8%，同比低22.5%。从周价看，7月10日-7月16日当周猪肉批发价跌至今年最低点18.89元/公斤，此后持续上涨至8月中上旬的22.78元/公斤，近期略有回落。

蔬果价格季节性波动特征明显。北京新发地市场相关负责人介绍，季节性产地转换和品种换茬影响地产蔬菜供应，“今年受台风频繁影响，蔬菜产、收、运以及保鲜成本增加，价格也呈现阶段性上涨。”

数据显示：9月份以来，蔬果价格均小幅下跌。9月末，蔬菜、水果批发均价分别为5.02元/公斤、6.66元/公斤，环比分别下跌1.2%和0.7%。

“从后期形势看，‘菜篮子’重点产品稳产保供基础较好，预计今年中秋国庆期间市场供应有保障，整体价格将以稳为主。”农业农村部相关负责人表示。

后期形势分品种看，生猪产能充裕，价格不具备大涨基础。“预计9月份-10月份生猪供应将稳定增加，加之部分屠宰企业冻猪肉库存量较高，后期猪肉市场供给较为宽松，能够有效满足节日需求，大幅上涨可能性不大。”业内人士分析。

蔬果价格将保持季节性波动。当前全国蔬菜在田面积1.0446亿亩，同比增加156万亩。入秋后全国大部分地区自然灾害减少、温度适宜，蔬菜产量普遍增加，黄淮海地区、长江流域等主产区秋茬露地蔬菜将逐步迎来产量高峰，市场供应充足。

农业农村部最新调度显示，随着各类蔬菜、水果大量上市，预计节日期间居民“菜篮子”“果盘子”品种多、数量足，价格将以稳为主。

“当前要通过落实好鲜活农产品运输‘绿色通道’政策，发挥好仓储保鲜冷链物流设施作用，促进‘菜篮子’产品均衡有序上市。”农业农村部市场与信息化司运行调控处处长赵卓表示。

(责编：申佳平、吕骞)

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