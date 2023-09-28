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三山三水三分田，武汉市江夏区风景秀丽，资源禀赋，拥有丰富的科教资源、科创资源。

如何进一步挖掘高校特色优势，推进区校深度合作？如何构建新型的政、校、企之间模式，充分发挥高校资源优势，助力美丽乡村建设？近日，“2023媒体融合发展论坛”人民日报社采访调研团近日走近武汉，看江夏探索融合教育新模式，打开融合教育的新窗口，辐射全国。

加强区校合作 用艺术点亮红土地

学生们正在进行绘画。受访单位供图

“在热带雨林中,有这样一种‘善妒’的树。它会因为自己没有‘邻居’长得旺盛，便‘气愤’而死。这种会自己‘气死’的树，就是檀香。”在云南景洪市勐龙镇的曼勒村，远道而来的老师们，正在为当地的孩子上一堂美育实践课。

“这里风景秀丽迷人，却因地理位置偏远发展受限。”“艺术点亮红土地”成员岩温叫说，“我希望能用自己所学，引导当地青少年发掘出身边的艺术与家乡的独特之美，让乡村里的孩子感受鲜活的艺术力量，点亮他们心中的艺术梦想。”

特色乡村文化资源的开发和利用成为了推动美丽乡村建设的重要途径。近年来，江夏区围绕特色乡村文化资源，通过加强区校合作，推动高校深度参与到美丽乡村建设工作中。

湖北美术学院艺术点亮红土地团队指导老师杜鹃介绍，“艺术点亮红土地”美育实践活动拓展了学生们对乡村的认识，为他们提供了实习实践的途径。而通过乡村环境美化提升村民艺术素养、增加群众幸福感，激活了村民们的内生动力，使得曼勒村成为了网红村，吸引了不少游客，走出了一条独具特色的乡村振兴之路。

“我们充分发挥高校资源优势，助力美丽乡村建设。”江夏区区校合作发展促进中心党组书记赵振宇介绍，通过对乡村资源的再发掘、再培育、再利用，赋予农村新的美、焕发农村新的活力。

赵振宇表示，通过将高校教师与学生引入“田野”，拓展他们对乡村的认识，提供学生实习实践的途径。同样，也可以提高美丽乡村建设的效果和质量，而且可以为地方经济和社会发展注入新的动力。

拓展领域求实效 产学研不分家

学生们正在实操学习。受访单位供图

课堂通厂房，产学研不分家。

武昌职业学院高端制造实训基地，是由一栋教学办公楼和两个厂区构成。除了分区配置的车间之外，多媒体教室、学生宿舍、食堂等一应俱全。

据了解，校办工厂成立之初便牢固树立“质量立校”，负责整个校办工厂日常运转的副校长余万华，曾在某航空研究所当厂长，退休返聘到武昌职业学院后，他带来了一支30余人的团队，既有高级工程师，又有理论教师，还有“双师型”实训教师。骨干教师驻厂后直接转入“师傅带徒弟”的角色状态，在工作环境下为学生传授理论和实践知识。

余万华除了在生产车间一线带学生实习外，每周还要上8节理论课，涉及仿真软件、工业机器人、通用航空器等领域。

“理论讲述一百遍，不如自己动手做一遍。”余万说，校办工厂于今年3月正式建成开工，每年可为1000余名学生提供实习岗位，涵盖机械设计、制造工艺、质量管理、生产管理、数控编程、现场操作等全流程各个岗位。

江夏区区校合作发展促进中心办公室主任孟玲表示，近年来，江夏区通过推动部门街道、驻区企业与高校广泛开展合作，多方位寻求切入点，拓展区校合作领域。做到围绕企业提质增效，推动产教融合；围绕合作发展，推动产学研互动；围绕乡村振兴，推动农文旅融合。

截至8月18日，武汉市江夏区区校合作发展促进中心与区内外高校开展“政校企合作”交流活动16场，促成15所高校、12个区相关单位、4家企业建立合作关系，成立新兴产业人才联盟、江夏茶产业校企联盟、大健康政校企联盟3个，其中产业校企联盟属全国首个，签订战略合作框架协议34个，建设校企人才联合培养、大学生实习实践、乡村振兴人才等11个基地，乡村振兴实践工作室2个。

围绕需求 让教师与学生深入“田野”

学生们正在直播。受访单位供图

“欢迎各位宝宝来到我们的直播间，今天我要和大家介绍一款我们武汉的‘宝藏茶’。”在武汉外语外事学院茶艺实训室，一场别开生面的直播正在进行。

近年来，武汉外语外事学院通过和茶企共建直播带货平台，帮助茶企提升卖货效率。

为了促进茶产业的发展，同时也为搭建校企合作的供需产业的平台，区校合作发展促进中心组织“茶企进校园”，通过搭建茶企和高校联盟为高校提供与实际应用和产业需求紧密结合的平台，让高校的师生可以参与到茶企的实践活动中，比如茶园采摘、茶叶制品生产等，了解茶叶产业的实际情况和发展趋势，培养实践能力和职业素养。同时，茶企可以向高校提供实践基地和实习机会，帮助高校学生更好地融入社会和就业市场。

孟玲说，“通过联系江夏区6所高校，茶企获取了更多的科技支持和人才资源，带着学校的师生实地走访江夏龙壹茶企，让江夏学子了解茶叶种植、采摘、制作等各个环节的技术和研究成果。”

学生们正在现场直播。受访单位供图

相关负责人介绍，茶企和高校联盟，茶企可以更好地了解市场需求和消费者口味，针对性地开发和生产茶产品，提升产品市场竞争力。

区校联合，也可以帮助茶企拓宽销售渠道。“通过学校海外电商平台，了解海外市场需求，包括消费者的口味、文化背景、消费习惯等，建立销售渠道，注重产品包装和宣传，通过多种手段和策略来提升自己的销售和品牌影响力。”孟玲说。

赵振宇介绍，中心根据建议事项内容提出“高校X乡村”共创行动等，联合区委组织部向全区十二个街道征集校地融合需求表，并结合各街道需求和乡村发展特色，发挥高校优势资源，集“智”于街道，在建设美丽乡村、发展街道产业，文化挖掘、生态品牌打造、农产品推广、电商自媒体、产学研等方面做好匹配工作，形成“一街一品”、“一街对多校”的共创机制，为美丽乡村建设发挥高校智力人才优势。（实习生陈瑾对本文亦有贡献）

(责编：申佳平、吕骞)

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