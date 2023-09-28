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产业观察：多元消费“点燃”经济活力 新老品牌玩转“十一”黄金周

人民网记者 栗翘楚
2023年09月28日14:34 | 来源：人民网
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中秋将至，北京亮马河畔又热闹起来，汇聚了30余家潮牌和老字号的2023“MADE BY京”中秋市集26日热闹开市，丰富的产品和形式为消费者带来多场景布局、多业态融合、沉浸式的消费体验之旅。

假日消费，历来是观察消费市场走势的重要窗口。随着中秋节、国庆节临近，各地消费市场出现供需两旺的局面。随着月饼、茶饮、零食等产品持续走热，“新老”品牌持续焕发新活力。

当前，消费需求在品类、品牌、渠道等方面转型升级，更多元、更个性；为与需求端相适应，供给端也不断创新经营模式、优化产品服务、丰富消费形态。

西安交通大学经济与金融学院教授、博士生导师张慧芳接受人民网记者采访时表示，从需求侧看，高质量、好品质消费品受关注，新型消费呈现日常化与生活化；从供给侧看，高品质供给激发消费热情，创新供给引领消费潮流。

老字号创新谋变焕发新活力

随着中秋佳节临近，月饼等应节食品迎来出口旺季，各地月饼生产企业纷纷开足马力，以满足节日市场需求，成千上万个承载着团圆、和谐等美好寓意的月饼正接连漂洋过海，不断运抵海外多地上架销售。

“我们在7月中旬前基本都在忙海外订单的生产，等这块业务结束后无缝衔接国内月饼的产销。”稻香村集团相关负责人介绍，今年苏式月饼依然保持较高的增速，新加坡和韩国的月饼订单激增30%以上。

老字号常常被打上老旧固守的形象。但随着市场需求发生改变，消费者迭代，老字号焕新成为众多企业的战略。商务部数据显示，目前，我国有中华老字号1128家、地方老字号3277家，其中有701家中华老字号创立至今超过100年。2022年3月，商务部等8部门联合印发《关于促进老字号创新发展的意见》，鼓励老字号发展新业态、新模式，营造消费新场景。

“老字号应该在新的赛道上争取主动权和制高点。”稻香村集团相关负责人表示，对于传统行业来说，玩转直播电商将带来更大的商机。

作为福建省老字号，瑞泉茶业将瑞泉茶厂改制为现代化岩茶企业，并聘请专业设计团队对品牌进行全面升级。 瑞泉茶业相关负责人表示：“我们始终关注行业动态和年轻消费群体变化趋势，每年会根据市场调研数据报告对自己的产品进行迭代升级，并鼓励发展线上商城，利用全媒体平台推广品牌。”

新业态新场景激发消费新模式

从“山野露营”到“围炉煮茶”，从“创意市集”到“沉浸式文旅”，消费场景不断翻新、迭代、升级。在消费数据增长消费活力释放的同时，健康、优质、性价比、多元的产品形态，也透露出消费者对生活品质和消费体验的需求变化。

近年来，得益于消费市场巨大增长潜力，新式茶饮市场快速发展。年轻的消费群体对于具有“社交” “网红”等属性的新式茶饮十分追捧。天眼查数据显示，现存新茶饮相关企业34.2万余家；2023年1-8月，新增注册相关企业3.8万家，与2022年同比28.7%。

艾媒咨询报告显示，随着国潮逐渐融入大众日常，IP联名成为了企业品牌推广和市场营销的一种重要手段。企业通过与知名IP联名，借助其品牌影响力和粉丝基础，扩大自己的品牌曝光率，吸引更多的年轻消费者。

奈雪的茶相关负责人表示：“在‘双节’来临之际，我们通过推出新产品、IP联名等方式吸引年轻消费者。与此同时，在新式茶饮市场蓬勃发展的新消费时代，品质仍然是茶饮品牌最为核心的竞争力，我们的茶业原料来自全国多个优质产业产地，并使用0卡天然‘罗汉果汁’作代糖，大幅降低茶饮含糖量，满足消费者对高品质茶饮的健康需求。”

当前，绿色消费、健康消费等新型消费备受青睐，越来越多得消费者接受了绿色、可持续的消费理念。近年来，水果作为主导健康生活的消费品类持续增长。根据弗若斯特沙利文数据分析，2022年我国水果零售行业市场规模为1.3万亿元，同比增长8%，预计到2023年行业规模将增长至1.4万亿元，水果消费呈现日常化、多场景化趋势。

鑫荣懋集团相关负责人表示：“当前，越来越多的国产水果突围而出，消费者对水果选择考虑更趋向内在因素，水果的品质和营养价值超过口味，成为消费者关注最多的因素，人们更倾向于选择具有独特营养价值的产品。”

一年一度的消费旺季“金九银十”即将到来，张慧芳认为，从目前经济形势和消费品市场现状看，前期一系列促消费政策已落地显现，“金九银十”充满期待。在此背景下，一方面，要持续扩大内需；另一方面，人们消费心理、消费行为更趋理性，促进消费必须在品质、内涵、适销对路、供需适配上做足文章。同时，产品供给应满足多层次、多元化需求，提高供给质量，创造高质量供需动态平衡，从而促进经济高质量发展。

(责编：申佳平、吕骞)
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