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追“光”前行 科技创新引领光谷未来

王绍绍
2023年09月28日14:34 | 来源：人民网
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科技是第一生产力，创新是第一动力，以科技创新驱动高质量发展，是加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的重要抓手。有“中国光谷”之称的武汉东湖新技术开发区成立35年来，以科技创新激活发展动能，为“世界光谷”建设奠定坚实的产业基础。

东湖新技术开发区坚持不懈地发展光电子信息产业，闯出了一条具有光谷特色的高质量发展道路，以科技之光照亮新征程。“2023媒体融合发展论坛”人民日报社采访调研团近期走近武汉东湖新技术开发区，探寻光谷高质量发展的动力源泉。

筑牢科技自立自强根基

科技创新是立身之本，光谷在自主创新中主动求变、不断聚变，初步构建了以大科学装置、湖北实验室、国家创新中心、新型研发机构等为基石的战略科技力量矩阵。

脉冲强磁场是光谷大科学装置的名片，脉冲强磁场实验装置是国家重大科技基础设施项目。“强磁场是物质微观世界的放大镜，对提升我国前沿基础科学研究、推动关键技术变革意义重大。”国家脉冲强磁场科学中心主任李亮介绍，脉冲强磁场能够产生极强的磁场、极低的温度与极高的压力，在这样的极端条件下，材料可以反映出一些常态下观测不到的物理效应、现象，有助于科研人员实现新的前沿研究突破，发现新的物理原理和材料，能够为基础科学研究发现新现象、揭示新规律提供更多机遇。

国家脉冲强磁场科学中心。人民网 王绍绍摄

国家脉冲强磁场科学中心。人民网 王绍绍摄

与此同时，光谷的新型研发机构也在不断积聚，助力武汉开辟新领域、新赛道，塑造新动能、新优势。

2022年7月，武汉人工智能研究院登记成立，光谷在人工智能领域迈出了重要的一步。研究院聚焦于跨模态智能国际前沿研究方向，致力于打造新一代人工智能技术创新策源地和产业发展高地。2023年6月，研究院发布全球首个千亿参数全模态大模型“紫东太初 2.0”，突破了认知增强等关键技术，打通感知、认知乃至决策的交互屏障，应用前景广阔。

武汉人工智能计算中心展厅内，“紫东太初”大模型可供参观者互动体验。受访者供图

武汉人工智能计算中心展厅内，“紫东太初”大模型可供参观者互动体验。受访者供图

光谷牢牢把握科技创新这一关键变量，培育了一批高科技、高成长、高价值企业。国内领先的数据库产品开发服务商达梦数据库、摘得新能源电池智能装备“单项冠军”的逸飞激光，为光谷的创新发展不断积聚动能，助力光谷科技创新取得多项突破。

打造万亿级光电子信息产业

因光而兴、聚光成谷。全国第一根实用化光纤、第一个光传输系统、第一个光通信国际标准、全球首款 128 层 QLC 存储芯片、全国首个 400G 硅光模块、 首台10 万瓦光纤激光器……一系列“第一”都诞生于此，光谷在光电子信息领域“独树一帜”。

目前，光谷已经建成全球最大的光纤光缆制造基地和光模块研发生产基地，以存储芯片为核心的芯片产业链加速崛起。光谷聚集了一大批光模块相关企业，其中包括光迅科技等知名企业，以芯片技术平台为基础，全面开展了光器件技术、光电集成技术、光模块技术和子系统技术等的研发，在光通信领域拥有较大的影响力。打通链条、聚合发力，光谷数十年如一日推动光电子信息产业发展。

工程师正在超净间内进行高端产品的研发生产。人民网 王绍绍摄

工程师正在超净间内进行高端产品的研发生产。人民网 王绍绍摄

追光35年，光谷以科技创新驱动高质量发展，培养发展新优势，聚光成链、集链成群。

为了持续推动光电子信息产业的发展，光谷相继启动了光电子信息产业发展规划和三年行动方案，不断提升发展独立性、自主性、安全性。目前，已经取得了一批重大成果，如国内首款 1.6Tb／s 硅光互连芯片、国内首款 2K 高频 PWM 柔性屏、全国产 EDA 软件等。以光谷为代表，武汉光电子信息集群入选国家先进制造业集群，参与到全球光电子信息产业的合作中。 

近日，湖北省人民政府印发《加快“世界光谷”建设行动计划》，提出到2025年，“世界光谷”地区生产总值达到5000亿元，光电子信息产业规模达到7000亿元，带动武鄂黄黄光电子信息产业规模突破1万亿元，携手打造世界级高新技术产业集群。

推动武汉新城高质量发展

2022年6月，湖北省发出“努力建设全国构建新发展格局先行区”的动员令，2022年9月，武汉都市圈发展协调机制第一次会议首次提出武汉新城这一概念，要求加快建设武汉新城。光谷74%的面积被纳入武汉新城范围，武汉新城的核心功能、城市中轴线基本布局在光谷。

中国城市经济学会副会长、湖北省人民政府咨询委员秦尊文认为，武汉新城是推动“武鄂黄黄”一体化建设、引领武汉都市圈高质量发展的主引擎。武汉新城的建设，需要推进高水平科技自立自强，打造国家战略性新兴产业高地，实施好主体功能区制度。

光谷以武汉新城建设为契机，探索“新城建设、人才引领、产城融合”的发展路径，凝聚各方力量，引领“中国光谷”迈向“世界光谷”。

光谷地标建筑之一——“马蹄莲”大楼。武汉东湖高新区供图

光谷地标建筑之一——“马蹄莲”大楼。武汉东湖高新区供图

近年来，光谷城区以高新大道、光谷生态大走廊为主要轴线逐渐形成了“黄金十字轴”，星河广场、“马蹄莲”大楼等武汉新地标相继建成。光谷不断强化中心枢纽、创新策源、发展引擎和综合承载等四大功能，打造面向未来的城市亮点区块，构筑高效畅达的双循环枢纽，推动“光”“车”联动发展，布局量子科技、人工智能等未来新兴产业，奋力把“世界光谷”建设推向新阶段、推上新高度。

据悉，到2025年，“中国光谷”力争实现“五个一”目标，即打造1个国家实验室、开展100项关键核心技术攻关、诞生1家千亿级科技领军企业、培育1万家高新技术企业、形成1个万亿产业集群；到2035年，建成具有全球影响力的“世界光谷”。（实习生尉馨文对本文亦有贡献）

(责编：申佳平、吕骞)
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