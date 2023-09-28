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改写京城东西商业格局 两座超大型万达广场同日开业

2023年09月28日14:50 | 来源：央广网
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原标题：改写京城东西商业格局，两座超大型万达广场同日开业

　　9月28日，万达第四代全新代表作——北京五棵松万达广场和北京东坝万达广场同日开业。在中国一线城市同日开业两座超大型轻资产商业项目。通过轻资产发展战略，万达不断在北京核心区域获取优质项目，截至目前已在北京累计开业13座万达广场。　

　　两座广场都由万达规划设计建设和运营管理，应用万达智慧商业科技，填补区域商业空白，重塑五棵松、东坝地区商业格局。它们在商业空间、场景、业态、科技等方面的突破性创新引领北京商业潮流。两座万达广场引入多家北京首店及区域首店，为北京打造国际消费中心城市做出贡献。两座万达广场的开业还带来显著的社会效益，为社会创造约1.5万个就业岗位。

　　作为万达第四代全新代表作，五棵松万达广场和东坝万达广场主要具有三大特点：

　　立足核心地段 拥有超大商业体量

　　两座万达广场一东一西，均地处京城核心区域。五棵松万达广场位于海淀区五棵松商圈核心位置，是近年来北京市培育建设国际消费中心城市、实施城市更新项目等领域的重点项目之一，也是海淀区推动商业高质量发展的重要举措之一。五棵松万达广场邻近地铁一号线五棵松站，周边5公里内辐射人口超过250万，分布着多个政企机关、文化场馆、高品质社区。31万平方米的总面积，使五棵松万达广场成为北京近年来开业的最大商业项目。

　　东坝万达广场位于北京第四使馆区，超23万平方米的体量足以称霸京东商圈，涵盖29个社区、近20万人口，新中产客群聚集。东坝万达广场的开业，不仅填补东坝区域大型商业空白，还将以自身实力和影响力自成商圈，强势推动东坝商业站上新高地。

　　主打艺术氛围 创造超感体验

　　五棵松万达广场定位“超感艺术新高地”， 项目在场景设计方面以“未来之城”为概念，整体楼层被划分为地心引力、未来之城、天空花园3大主题场景。值得称道的是，项目突破性地设置了北京最长飞天梯，64米直连顶层，结合1200㎡巨型蝴蝶屏，形成绝佳震撼视角。顾客乘坐超长飞天梯向上，可观赏由中国数字工笔第一人穆磊创作、流动于超大蝴蝶屏幕之上的数字山水。

　　东坝万达广场颠覆以往“盒子”形象，呈现传统美学下的“庭院”结构，辅以屋顶花园、连廊等，用“围合感”的设计，演绎独特的空间之美。在场外空间设计上，借助马蹄形空间形态勾勒艺术之境，打造出一个半开放式城市街区全景。在广场中心庭院，以不同的绿色植物，构造四季美境，让顾客在休闲之余收获一份幽静；在中庭、连廊等室内空间中，通过LED叠铺和点阵式LED灯阵的联动，让消费者感受水滴、瀑布、崖洞、树影等自然风情。在表达艺术、自然的风格之外，东坝万达广场还将震撼黑科技融入其中，北京最大裸眼3D大屏正式亮相，惊艳的视觉体验使其迅速成为东坝地区的地标打卡地。

　　聚集大量首店 助力国际消费中心建设

　　五棵松万达广场主打艺术、文化、全新生活方式的品牌，引入超300个品牌。其中，全国定制店、北京首店、区域首店以及品牌旗舰店超50余家，必吃榜、米其林餐厅20余家，文化艺术跨界品牌近10余家。包括全国首发动物机械主题乐园MELAND CLUB亚洲旗舰店、高端婚礼艺术品牌格乐利雅、中国本土原创仓储会员超市fudi、全国最大青少年大型科技运动综合馆be1st，以及首进北京的最美书店之一方所等。

　　北京东坝万达广场精准匹配周边客群的消费需求，引入22家北京首店、11家区域首店、47家万达首店以及12家必吃榜人气品牌。比如，广场的家庭亲子体验业态，成为北京遛娃新地标；小莎翁戏剧艺术空间是集 “戏剧展演+艺术体验+人才养成”为一体的艺文空间；先锋攀岩不断挑战人生新高度；在广场的中心花园设置的宠物牵引绑定设施，让“宠物友好”不只是一句口号。

　　作为中国领先的商业运营管理企业，万达在北京的发展引人瞩目。从蓝色港湾到东坝万达广场，再到城市更新项目五棵松万达广场，体现万达不断进化的商业规划设计和运营能力，更代表着万达广场的全新升级换代。

(责编：董童、李源)
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