原标题：第三届中国—中东欧国家物流合作秘书处联络员会议在北京召开

由中华人民共和国交通运输部和四川省人民政府主办的第三届中国—中东欧国家物流合作秘书处联络员会议于9月25日—26日在北京举办。会议以“畅通物流合作新机制，携手互利共赢新未来”为主题，中国交通运输部、外交部、共青团中央、四川省人民政府、成都市人民政府领导和相关省市交通、口岸物流部门领导，国外部委和驻华使领馆官员、政府间国际组织嘉宾、企业家及专家学者等300余人出席会议。

中国交通运输部副部长王刚、四川省人民政府副省长杨兴平致辞，欧洲—高加索—亚洲交通运输走廊（TRACECA）政府间委员会常设秘书处秘书长阿塞特·阿萨夫巴耶夫、波斯尼亚和黑塞哥维那驻华大使馆大使辛尼萨·贝尔雅致辞。会议由成都市人民政府副市长吴皓主持。

王刚表示，在中国—中东欧国家合作框架下，中国—中东欧国家交通运输领域合作硕果累累，本届中国—中东欧国家物流合作秘书处联络员会议是落实《2021年中国—中东欧国家合作北京活动计划》的有力举措，是继续深化中国—中东欧国家合作的重要内容。王刚副部长对中国—中东欧国家交通运输未来合作提出“聚焦互联互通、坚持可持续交通、加强交通国际交流合作”三点倡议，并提议将中国—中东欧国家物流合作秘书处联络员会议机制化，每年定期召开。

杨兴平在致辞中首先代表四川省人民政府向长期以来关心支持四川经济社会发展的各界人士表示衷心感谢。杨兴平表示，近年来四川与中东欧国家合作不断加强，成效明显，特别是在中欧班列开行、航空海洋运输、多式联运发展等现代物流方面取得了丰硕成果，并期待延续双方良好的合作势头，持续深化物流合作，共同推动现代国际物流供应链发展。四川将积极响应国家倡议，进一步推进高水平对外开放，完善中欧班列网络节点布局，拓展空中货运走廊，加快实施国家多式联运示范工程，深化沿海沿边和国际大通关合作，加快推动构建第三亚欧大陆桥。同时，将持续推动投资贸易自由化便利化，大力招引培育现代物流产业，依法平等全面保障内外资企业合法权益，为广大客商扩大与四川的合作营造一流的营商环境。

此次会议，中国与中东欧国家积极推动跨境公路运输、航空、中欧班列项目对话合作。签署了跨境公路运输、云港航空综合物流服务体系、中欧班列区域集疏运中心等项目合作协议。

会上，铁路合作组织（铁组）委员会秘书阿季拉·基什、比雷埃夫斯港务局市场质控部主管扬尼斯·查斯基斯、国际航空运输协会高级货运经理钮悦、捷克 METRANS 集团丝绸之路事业部总监、欧港集团董事会成员马丁·库贝克、四川省港航投资集团有限责任公司副总经理阮昌益、成都国际铁路港投资发展有限公司副总经理、成都国际铁路班列有限公司董事长兼总经理黄强、中国外运股份有限公司副总经理、首席数字官高翔、国家发展改革委综合运输研究所主任、研究员樊一江等来自国内外的企业家和政府机构、国际组织专家学者就推进中国—中东欧国家在铁路、公路、航空、海运、口岸等方面合作发表主旨演讲，交流意见、出谋划策。

本次会议还配套举办了两场专项活动。

2023中国—中东欧物流基础设施建设与跨境公路运输合作会议由成都市人民政府、四川省交通运输厅、四川省人民政府口岸与物流办公室、四川省港航投资集团有限责任公司承办，以“互联互通物流通道，共建共享物流发展”为主题，邀请6位中外嘉宾围绕主题发表演讲，并举行中国—中东欧国家跨境公路运输合作对话。

中国—中东欧交通物流青年发展大会由成都市人民政府、四川省交通运输厅、共青团四川省委、四川省人民政府口岸与物流办公室承办，旨在搭建交通物流行业青年企业家国际、国内合作互惠新平台，引领青年企业家在推动经济高质量发展中发挥生力军作用。

(责编：崔元苑、李源)

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