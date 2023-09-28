原标题：精准帮扶 助力发展 乡村振兴写新篇——中国航天科技集团定点帮扶洋县二十年纪实

陕西省汉中市洋县地处秦巴山区，曾经是国家重点贫困县，93%的面积属于山地、丘陵，发展基础薄弱、交通信息不畅、生产方式落后。在全国启动扶贫工作之初，全县有贫困人口16752户52305人，贫困发生率14.9%，贫困人口量大面宽，脱贫任务艰巨。2002年我国实施第一个十年扶贫纲要，中国航天科技集团有限公司着力融入国家重大战略，开始定点帮扶洋县，就此和洋县结下深厚的友谊，如今已有二十年。

20年来，航天科技集团积极贯彻党中央、国务院对中央单位定点帮扶工作的系列指示精神。作为国有特大型中央企业，在圆满完成国家重大科技专项和国防武器装备研制生产任务的同时，从中央企业应承担的政治任务和社会责任出发，怀着对革命老区、贫困群众的深厚感情，积极开展定点帮扶工作，发挥自身优势，积极统筹谋划、强化工作对接，助力洋县摘帽出列，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加快与乡村振兴有效衔接。

20年来，航天科技集团发挥航天系统工程优势，系统规划干部配备、资源配置和投入保障，成立了洋县定点帮扶组，先后由航天一院、四院、五院、六院、七院、八院、中国卫通等单位参与组成，四院为组长单位，各单位间密切协作，充分发扬“特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献”的载人航天精神，攻坚克难，按照“3+1”帮扶模式，打出了“实施特色产业、筑牢基础设施、教育帮困扶智、社会救助暖心”的组合拳，先后选派13名优秀干部驻县、驻村开展一线帮扶工作，累计实施帮扶项目175个，帮扶资金5555万元。

壮大产业谋发展 拓宽渠道促增收

20年来，航天科技集团致力于扶持洋县当地特色产业发展，建立农民增收长效机制，先后在洋县扶持发展特色产业项目59个，累计投入帮扶资金1985万元。发展黑米、航天育种、椴木香菇、土蜂蜜、红薯等数十种有机优质农副产品，累计培训技术骨干、产业带头人2000多人次，带动贫困户3657户9456人，形成稳定、成效显著的优势产业。

依托“合作社+基地+贫困户”的利益联结机制，建设了马畅镇2000亩有机稻油基地、金水镇300亩无刺花椒园、磨子桥镇270亩太空蔬菜种植基地、槐树关镇200亩红薯地理标志产品实验基地、磨子桥镇100亩猕猴桃园、洋州街道100亩羊肚菌园，以及康原粉条生产线、龙亭镇农产品深加工生产线等一大批优质产业园和生产线，效益突出，其中羊肚菌种植项目亩均利润达到1.4万、仿野生猕猴桃项目亩均利润达到1.5万。康原公司和永辉公司成为当地带动贫困户的龙头企业。

航天单位积极帮销洋县农产品，开展了职工福利采购、职工食堂采购，在单位内部设立了销售专柜、举办洋县农产品展销会，累计采购3000余万元。投入40万元帮助建成融农产品包装-订货-销售-物流-售后为一体的洋县电子商务运营中心，同时积极协调洋县农产品上线“公益中国”、陕西省广播电视台、淘宝直播、“智慧家园”、“航天商务”等平台，累计销售农产品2000余万元。

补短板夯实基础 架桥修路惠民生

帮扶至今，先后硬化溢水、金水、谢村等7个镇20多条村组道路29.5公里；新建2座钢混桥、过水路面4座200余米，解决6400多名村民出行困难问题。路不长、桥不大，却都是到家门口的“最后一公里”，修到了群众的心坎儿上，当地老百姓亲切的给我们修的路叫“航天路”、给我们架的桥叫“航天桥”。改造白鹤村 160 亩低湿田，修建U型渠1.7公里，让荒地变良田。高质量完成谢村镇四红村人饮工程，建成了蓄水池、抽水泵站，更新输水主管道，保障全村2020人和1300头大牲畜安全饮水。20年来，投入基础设施项目55个，累计投入资金1826.5万元，惠及建档立卡贫困户3.1万余人。

捐赠党建资金60万元，修葺完善了大庄坡村、杆柏村、月蔡村、张坪村和老庄村5个贫困村党建活动室600余平方米，有效改善了党员活动阵地。

扶志扶智挺脊梁 教育帮扶斩穷根

航天人坚持把教育扶贫作为脱贫攻坚的治本之策。打造“科技+教育”扶贫样板。累计投入资金1258.5万元，先后建成了洋县戚氏航天希望小学等29个教育帮扶项目。投入150 万元，为八里关小学、华阳中学、龙亭中学改善教学环境。投入 200余万元，为洋县书院初中、槐树关中心小学等建起科创教室、录播教室、互动教室等教学设施。

同时大力推进洋县职业教育发展，强化造血功能。在洋县职业中心建立数控加工、汽车维修、焊接3个特色专业，投入375万元改建新建焊接、汽修、无人机、工业机器人等实训室，提高学校办学硬实力。组织大国工匠王曙群、徐立平、韩利萍、李峰和多名航天技能大师走进职教中心课堂，让同学们近距离感受大国工匠精神和精湛技艺。四川航天职业技术学院与洋县职教中心签署战略合作协议。学生就业率超过 98%，累计安置 1100 人，人均月工资达到 5000 元以上，实现了“一人高薪就业、全家幸福脱贫”的目标。

航天科技集团持续在各中小学开展航天科普活动，帮助学子学习航天知识、感受科技魅力，激发学生“航天梦”“中国梦”，先后惠及学生10万余人次。2022年，集团公司在洋县教育中又写下了浓墨重彩的一笔，计划投入500多万元，实施青少年航天科普教育体验项目，该基地也成为陕南地区规模最大、设施最先进、体验感最优的航天科普体验感受基地。

社会救助频发力 解难纾困暖民心

涓滴之水成海洋，颗颗爱心变希望。20年来，航天人持续开展社会救助，为1.2万贫困户送去米面粮油和慰问金。每年组织医疗专家队开展集体义诊、送药活动。开展“微爱留守逐梦航天”活动，帮助留守贫困儿童实现945个“微梦想”。

邀请爱心人士在洋县设立“航天助学金”，每年资助金额20余万元，资助家庭困难学生完成学业，奖励高考优秀学生，解决洋县学子后顾之忧。

和供应商达成让利2%作为消费扶贫分红发放给贫困户的协议，累计分红近50万元。

2020年，新冠肺炎疫情暴发后，两位挂职干部第一时间返回洋县，四院多方协调筹集，红外测温枪、防护服、口罩等紧缺物资都在第一时间送往洋县医院和相关合作社。

二十年栉风沐雨，二十年铿锵前行。集团公司领导多次到洋县调研考察，检查督导定点帮扶工作，看项目提要求，慰问困难群众，关心帮扶干部。各单位领导高度重视帮扶工作，每年多次到洋县协调指导工作，历任帮扶干部以洋县为家，牢树“严慎细实”工作作风，用航天经验实施精细化管理，管出帮扶项目的高质量、高效益。随着一个个帮扶项目的建成，洋县随之发生着日新月异的变化。

行得春风有夏雨，几多辛苦果实甜。中国航天科技集团帮扶洋县成效得到全社会认可。多家媒体对集团公司帮扶洋县事迹进行报道。从2016年起，航天四院连续6年被评定为陕西省驻村联户工作优秀等次单位，获得陕西省脱贫攻坚奖组织创新奖；驻村工作队和成员多次荣获省、市、县表彰。洋县人民和航天人结下深厚情谊， 2022年元旦，在西安疫情最严重的时候，洋县人民将支援西安的第一车16000斤蔬菜，无偿捐给了航天四院。

摘帽不是终点，而是新生活新奋斗的起点。中国航天科技集团将全面落实中央单位定点帮扶工作部署要求，按照“四个不摘”要求，把贯彻新发展理念、推动高质量发展的要求落实到各项帮扶工作中，强化帮扶责任落实、坚持实效导向，创新帮扶举措，更加精准有效地做好产业、基础设施、教育和消费领域地帮扶工作，在助力洋县乡村振兴中彰显新的担当、贡献新的力量。

(责编：董童、李源)

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