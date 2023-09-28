人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

南京银行北京西客站支行赴经开区航天科技园开展“知鑫服务直通车”活动

2023年09月28日16:55 | 来源：中国网财经
小字号

原标题：南京银行北京西客站支行赴经开区航天科技园 开展“知鑫服务直通车”活动

　　近日，南京银行西客站支行赴北京经济技术开发区航天科技园开展“知鑫服务直通车”活动，十余家来自不同领域高新技术企业参加活动。

　　南京银行北京西客站支行力邀北京软件和信息服务交易所有限公司、北京八月瓜科技有限公司专家，为现场嘉宾带来“企业知识产权管理”主题讲座。两位专家分别从知识产权商业化和知识产权布局与竞争两个维度，通过典型案例分析，为大家详细解读如何将知识产权转化为资产，如何提升专利保护能力、防范专利侵权风险等专业实用知识。

　　随后，南京银行北京西客站支行工作人员宣讲南京银行“知鑫直通车”专题活动及小企业金融系列标准化产品——鑫e小微，并结合现场企业自身实际，重点介绍“鑫e科企”产品，引发嘉宾们的浓厚兴趣，其中多家企业高管当即表达获得南京银行金融服务支持的意愿并现场“扫码”在线填录信息测算授信额度。

　　活动尾声，南京银行北京分行副行长韩涛，向各界朋友给予分行的关心支持表示感谢，介绍北京分行今年以来在普惠金融、科创金融方面的工作举措和成绩亮点，表达了南京银行北京分行持续助力广大科技型中小企业发展，服务首都经济社会发展的坚强决心。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
美在丝路 | 莫斯科掠影
　　人民网北京9月28日电 （记者马天翼）近日，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动走进俄罗斯莫斯科。莫斯科是俄罗斯政治、经济、科技、文化中心和最大的交通枢纽。…
由通到畅再到好 “四好农村路”托起乡村振兴梦
　　“要想富，先修路”，这句老百姓口口相传的朴素话语，既是对修路致富实践的认可，也是农村群众谋发展的共同心声。 道路不畅，商贸不旺。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部