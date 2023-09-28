原标题：南京银行北京西客站支行赴经开区航天科技园 开展“知鑫服务直通车”活动

近日，南京银行西客站支行赴北京经济技术开发区航天科技园开展“知鑫服务直通车”活动，十余家来自不同领域高新技术企业参加活动。

南京银行北京西客站支行力邀北京软件和信息服务交易所有限公司、北京八月瓜科技有限公司专家，为现场嘉宾带来“企业知识产权管理”主题讲座。两位专家分别从知识产权商业化和知识产权布局与竞争两个维度，通过典型案例分析，为大家详细解读如何将知识产权转化为资产，如何提升专利保护能力、防范专利侵权风险等专业实用知识。

随后，南京银行北京西客站支行工作人员宣讲南京银行“知鑫直通车”专题活动及小企业金融系列标准化产品——鑫e小微，并结合现场企业自身实际，重点介绍“鑫e科企”产品，引发嘉宾们的浓厚兴趣，其中多家企业高管当即表达获得南京银行金融服务支持的意愿并现场“扫码”在线填录信息测算授信额度。

活动尾声，南京银行北京分行副行长韩涛，向各界朋友给予分行的关心支持表示感谢，介绍北京分行今年以来在普惠金融、科创金融方面的工作举措和成绩亮点，表达了南京银行北京分行持续助力广大科技型中小企业发展，服务首都经济社会发展的坚强决心。

(责编：董童、李源)

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