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中国东航增订100架C919 全面开启国产大型客机大规模、大机队商业运营

2023年09月28日17:49 | 来源：新华网
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　　新华社上海9月28日电（记者贾远琨）9月28日，国产大型客机C919的全球首发用户中国东航，在2021年签订首批5架C919的基础上，再次与中国商飞签署购机协议，增订100架。这是C919最大单笔订单。中国东航作为C919全球最大用户，全面开启国产大型客机大规模、大机队商业运营。

　　按计划，东航此次购买的C919将于2024年至2031年分批交付。其中，2024年计划交付5架，2025年至2027年每年计划交付10架，2028年至2030年每年计划交付15架，2031年计划交付20架。东航未来可能根据市场情况和公司运力规划调整该飞机交易项下飞机的具体引进时间和机型。

　　中国东航总经理李养民介绍，新一批C919引进后将主要投放至东航主基地市场及重要商务、旅游干线市场，向着“飞出安全、飞出志气、飞出品牌、飞出效益”的目标，不断扩大市场影响力，建立良好用户口碑，实现国产大型客机和东航自身高质量发展双赢的局面。

　　据介绍，东航第三架C919预计将于今年10月交付，除了C919正在执飞的上海至成都航线外，东航还计划在2024年6月前开设新航线，让更多旅客体验C919。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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