杨义 吴思萱 许维娜 唐嘉艺 张若涵 韦衍行

原标题：“中阿务实合作朝着多元、平衡、 可持续、高质量方向迈进”

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中国驻阿根廷使馆代办孙怡接受人民网专访。人民网记者 张若涵摄

2023年是“一带一路”倡议提出十周年。作为21世纪海上丝绸之路的自然延伸，拉美地区是共建“一带一路”不可或缺的重要参与方。近日，人民网“一带一路”调研团队来到阿根廷，就中国与阿根廷双边交流、“一带一路”合作成果专访中国驻阿根廷使馆代办孙怡。

人民网：阿根廷给您印象最深刻的是什么？

孙怡：阿根廷是个需要细细品味的国家。阿根廷有着肥沃的土地，广袤的草场，被誉为世界粮仓和肉库，同时也有丰富的能源矿产资源，页岩油储量全球第四，页岩气储量全球第二，是全球第三大锂金属储量国。在人文领域，说起阿根廷，联想到的是足球、探戈舞、烤肉、葡萄洒，其实阿根廷也是拉美文化、旅游大国，布宜诺斯艾利斯是世界上人均书店和剧院最多的城市，潘帕斯大草原、伊瓜苏大瀑布、大冰川和南极风光每年都吸引着数百万各国游客来访。

我在阿根廷一年多来，印象最深的还是阿根廷人民的热情友好。无论是工作中同阿根廷中央和地方政府官员、议员、社会各界人士交往，还是在街头漫步，在街角咖啡店，遇到的阿根廷人对中国人都非常热情友好。同我多年前到阿根廷出差时相比，能够明显感受到，在阿根廷经济、文化、老百姓的生活中，中国元素随处可见，阿根廷人对中国的认知更多、更加客观积极，越来越多的阿根廷年轻人在学习中文。10多万旅阿华侨华人对此也有深刻的感受，在布宜诺斯艾利斯市的中国街，不仅有中国牌楼，街道路牌也是西班牙文和中文双语标注的，你能深深体会到两国人民友好情谊在阿根廷已深入人心。

人民网：阿根廷与中国在国情和民情上有哪些共鸣？

孙怡：阿根廷是距离中国最遥远的国家之一，两国很多城镇互为地球上的对跖点。用“海内存知己，天涯若比邻”来形容中阿关系是非常贴切的。中国与阿根廷同为发展中大国和新兴市场国家，人均国内生产总值都超过12000美元。中国正迈上全面建设社会主义现代化国家新征程，阿根廷正在积极探索本国产业提质升级的发展道路。面临世界百年未有之变局，中阿在很多问题上拥有广泛共识，在维护主权、安全、发展利益的问题上相互支持。中国坚定支持阿根廷对马尔维纳斯群岛主权的正当要求，阿根廷坚定奉行一个中国政策。两国在联合国、二十国集团、中拉论坛等多边和地区框架内保持良好沟通协作。上个月，金砖国家宣布邀请阿根廷加入。

两国经济、贸易高度互补，双边合作对彼此维护自身产业链供应链稳定、促进经济发展和提升人民生活水平都具有重要意义。阿根廷人民和中国人民一样，都有强烈的民族自豪感，都重视家庭、重视教育、尊重老人，两国文化、体育、旅游等方面也有很强的互补性，相互吸引。所以，我经常和阿根廷朋友们说，中阿友好是刻在两国基因里面的。中阿建交51年的历史也证明，不论未来国际风云如何变幻，不论阿根廷是哪个政党执政，中阿全面战略伙伴关系发展得只会越来越好。

人民网：近年来，双边发展获得了哪些实实在在的硕果？未来中阿两国将在哪些领域开展深入合作？

孙怡：近10年来，在两国元首亲自关心和推动下，中阿全面战略伙伴关系取得了累累硕果。两国高层交往频繁，政治互信更加稳固，各领域对话机制不断建立健全，政策协调沟通加强。中国已连续多年成为阿根廷第二大贸易伙伴和最大农产品出口市场。2022年达到213.7亿美元，首次突破200亿美元大关。展开阿根廷地图看的话，从阿根廷最北部的萨尔塔省到靠近南极的火地岛，从西部的安第斯山脉到东部的拉普拉塔河流域，中阿在铁路、城市轻轨、油气管线等基础设施建设，光伏、水电、风能等清洁能源，以及农业、矿业、电信等领域打造了多个具有标志性意义的重大合作项目，双方还在航天、科技、医疗卫生、文化、教育、体育等广泛领域开展交流合作。

在金融领域，今年以来，在双边本币互换协议框架下，阿根廷央行史无前例地推出扩大人民币在阿使用的措施，将人民币列入本国银行系统可存取币种、批准阿金融机构开设人民币账户、用人民币进行债券结算、银联卡支付人民币用优惠旅游汇率结算、用人民币支付IMF到期债务等，人民币已广泛应用于中阿贸易和当地金融市场。这既助于阿稳定经济金融形势，也有利于中国企业降低融资和经营成本，促进在当地的发展，进一步推动人民币国际化进程，影响极其深远。上周，中国有关新能源企业在中国银行布宜诺斯艾利斯分行支持下，首次使用人民币在阿进行了直接投资。中阿扩大和深化本币互换合作，与中阿其他各领域的务实合作一样，其实质是发展中国家互帮互助、互利共赢、共同发展。

中国不断推进高质量发展和高水平对外开放，以及中国超大规模的市场潜力，为中阿务实合作提供新的重大机遇。双方可以创新手段、拓宽思路、整合资源、加强联动，进一步发挥中阿经贸合作的天然互补优势，以科技创新、数字经济、绿色发展等高新技术领域合作为新增长点，进一步拉动两国贸易投资稳步增长，带动中阿务实合作朝着多元、平衡、可持续、高质量方向迈进。

人民网：今年是中国提出共建“一带一路”倡议十周年。在拉美大国中，阿根廷率先与中方签署“一带一路”合作谅解备忘录和合作规划。您能否与我们分享一下中阿“一带一路”合作中的动人事例？

孙怡：2022年阿根廷加入“一带一路”倡议，今年中阿签署共同推进“一带一路”建设合作规划，对于深化两国政治互信和战略对接、促进中阿各领域务实合作，具有重要意义。在两国高质量共建“一带一路”不断走深走实的进程中，我看到更多的是参与建设的两国普通劳动者“群像”。

这里有在4000米以上高原建设南美最大光伏电站的两国企业员工，阿根廷胡胡伊省高查瑞光伏项目投入商业运营后，发电量可以满足25万个家庭使用，项目获得“一带一路”“能源国际合作惠民生类最佳实践案例”。这里有工银阿根廷（中国工商银行阿根廷有限公司）聘请的当地高级操盘师，服务于阿根廷的人民币清算业务、为建设完善全球7天24小时不间断人民币清算与交易服务网络作出贡献。这里有全流程践行绿色可持续发展理念、积极履行社会责任，参与营救被困高原冰雪中的游客的中国矿业企业员工。这里有在内乌肯省偏远山区中国首个深空观测站坚守的科学工作者。这里有致力于汉语教学和推广中华文化的孔子学院教职员工、志愿者，在“中文工坊”“种子计划”等针对当地年轻人职业培训项目工作的中国企业和国内教育机构的培训师。这里也有很多阿根廷智库学者、政党和媒体友人，在各类媒体平台上积极宣传介绍“一带一路”倡议以及中阿共建“一带一路”合作成果。

一位在中资企业承建项目工作多年的阿根廷工程师吉列尔莫说，他非常钦佩中国人的敬业精神和团结奋斗精神，能够成为“一带一路”建设的见证者和参与者，他感到非常光荣。我想，这正是奋战在中阿共建“一带一路”合作一线，两国各行各业建设者的共同心声。

人民网：在您看来，“一带一路”合作对阿根廷当地经济发展和中阿两国未来关系将发挥怎样的作用？

孙怡：一年前，阿根廷多位部长和中国驻阿根廷大使共同出席了“一带一路”合作成果展。前不久，中国商会（阿根廷）以阿根廷谚语“兄弟之道是团结同心”为题，发布了中阿共建“一带一路”成果报告。“一带一路”合作对阿根廷当地经济发展的重要意义，得到了阿根廷社会各界的广泛认同。

中国企业承建的贝尔格拉诺货运铁路改造项目，2023年运量达到改造前的235%。阿根廷高品质农产品通过铁路销往世界各地的运力提升，运费大幅下降；中国提供电动车组和机车车辆，在阿根廷建设新能源轻轨列车，使当地铁路和地铁提速增效。中阿合作的清洁能源项目，为阿能源转型和自给自足以及应对气候变化提供强大助力；建设的天然气管线，有效提升了阿根廷中部地区天然气供应效率；两国电信企业紧密合作，打造高水平通信网络，引领智慧城市建设。两国融资和本币互换合作，为中阿务实合作提供强有力的资金支撑。双方40米射电望远镜项目持续推进，北斗导航系统、卫星等领域交流逐步深入，中阿航天论坛成功举办，两国在空间活动和技术领域合作呈现广阔前景。

与此同时，中阿务实合作，包括中国自阿根廷进口的农牧产品、矿产品等对服务保障我国内可持续、安全发展发挥着重要作用。可以说，共建“一带一路”对两国经济来说是互利共赢，惠及长远。

面向未来，中阿两国秉持共商共建共享原则，弘扬开放、绿色、廉洁理念，继续深入推进政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通，高质量共建“一带一路”，实现更加包容、普惠、平衡的共同发展，意义超越双边范畴，将产生广泛持久的积极影响。

人民网：在2023年3月15日晚举行的中国共产党与世界政党高层对话会上，中国面向世界首次提出全球文明倡议，引起广泛关注。您如何理解这一倡议？在您看来，这一倡议对未来中阿两国乃至中国和拉美地区的人文合作将产生怎样的影响？

孙怡：当前，世界各国在求和平、谋发展、探索现代化道路过程中面临共同挑战，加强文明交流、促进民心相通至关重要。但一些国家仍抱着冷战思维，建“小院高墙”，甚至试图重回集团对抗，宣扬文明冲突。阿根廷等拉美国家普遍对此表示担忧和不满。联合自强，维护多边主义，反对外来干涉，反对霸权主义和强权政治，谋求经济发展和社会进步，是绝大多数拉美国家的心声。

中国提出全球文明倡议，特别是提出要以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明包容超越文明优越，尊重世界文明多样性，坚持文明平等、互鉴、对话、包容。这些主张，为推动世界现代化进程、促进人类文明进步提供了中国方案，得到包括拉美国家在内的国际社会的积极响应和普遍支持。

正如阿根廷驻华大使所说的，中国提出的富有哲学思想的“三大全球倡议”助力构建人类命运共同体行稳致远，向世界充分展现了中国为促进世界和平发展而努力的博大胸怀和责任担当，中国在国际舞台上有大国担当。

中国和阿根廷等拉美国家文化有差异性，但更是互有认同感，相互吸引力很强。在阿根廷，有南美最大、最美的“中国城”，南美第一座孔子标准像，布宜诺斯艾利斯市的中国春节庙会和阿根廷多地开展的龙舟活动，已经成为中拉文化交流的知名品牌。中阿已结成26对友好省市，两国大学合作在阿开办三所孔子学院。两国在文艺体育团组、艺术机构、留学生等往来交流络绎不绝。下周，第六届中拉文明对话论坛还将在阿根廷举办。中阿人文领域多元、开放、合作的氛围，不仅是拉美国家同中国文化交融、民心相通的一个侧影，也成为不同文明和谐共生、互鉴共进的一个样板。

10年来，中国提出的人类命运共同体、共建“一带一路”、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，是新时代中国为国际社会提供的重要公共产品，为弥补世界和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字、交流赤字贡献了中国智慧和中国力量。我相信，新征程上，中拉双方践行全球文明倡议，加强对话沟通，以文明互鉴推动构建中拉命运共同体，捍卫全人类共同价值，将进一步丰富世界文明百花园，同时，为推动中拉双方和整个人类社会的现代化进程注入强大的正能量。

(责编：罗知之、吕骞)

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