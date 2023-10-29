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业界：推动建立国际合作“绿色通道” 促进全球天然铀产业可持续发展

2023年10月29日15:07 | 来源：人民网
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人民网北京10月29日电 （记者杜燕飞）在碳达峰、碳中和背景下，核能在应对气候变化、实现能源绿色转型进程中发挥着重要作用。作为一种重要的战略性资源和能源矿产，天然铀是核电与核工业可持续发展的基础保障。

在10月28日召开的第一届国际天然铀产业发展论坛大会上，与会嘉宾表示，近年来，我国通过“天空地深”一体化勘查技术，发现了一批万吨至十万吨级铀矿床，初步建立了国内开发、海外开发、国际贸易、战略储备相结合的“四位一体”天然铀保障供应体系。下一步，要加强科技创新，加快国内优质铀矿产能建设，推动建立天然铀产业国际合作“绿色通道”，促进全球天然铀产业可持续发展。

第一届国际天然铀产业发展论坛现场。人民网记者 杜燕飞摄

第一届国际天然铀产业发展论坛现场。人民网记者 杜燕飞摄

“铀矿作为一种重要的战略性资源和能源矿产，是核工业发展的物质基础。”自然资源部地勘司一级巡视员唐正国表示，我国铀资源开发利用还面临着一些挑战和问题，如资源分布不均、开采成本高、环境影响大、市场竞争激烈等，要继续加大铀资源勘查开发力度和投入，优化勘查开发策略，提高勘查开发效率和质量，加强环境保护和社会责任，推动智能化转型升级，加强国际合作与交流，不断提升我国天然铀保障供应能力和水平。

与会嘉宾认为，当前，世界铀资源、产能分布与需求不平衡，这也给全球范围内的天然铀产能合作提供了机遇，也对长期、安全、稳定的天然铀原料供应提出了更多要求。近年来，我国天然铀企业积极参与全球铀资源开发合作，在非洲、中亚、中东等多个国家和地区实施了一批产能合作项目、天然铀勘查与技术研发合作项目。

“我们将继续支持我国天然铀企业与外国企业、机构和国际组织开展产能项目合作，与国际矿业公司、能源公司、科研机构等建立合作伙伴关系，共同勘查、开发铀资源。”国家发改委外资司副司长华中表示，鼓励我国企业与各国企业开展科技创新和技术交流，共同研发和应用先进的铀矿开采、加工和利用技术，不断提升资源利用效率。

中国核学会副理事长兼秘书长刘建桥认为，当前，天然铀开发利用已融入经济、发展、安全等诸多方面。世界各国应该以更加包容和开放的姿态，开展全方位的双边、多边合作，拓展国际合作伙伴关系，推动天然铀产业合作高质量发展，为未来提供能源。

与此同时，作为绿色清洁能源，核能在应对气候变化、实现能源绿色转型进程中发挥着重要作用。在碳达峰、碳中和成为广泛共识的今天，各国正合力推动核能发展，共同应对气候变化挑战。

“建立全球铀资源伙伴关系，保障世界核能发展所需铀资源安全、稳定和可靠供应，对核能健康发展尤为关键。”国际原子能机构（IAEA）副总干事刘华说，全球天然铀产业发展仍面临诸多挑战，需要各国加强合作，共同努力，以实现全球范围内的天然铀产业持续发展。

国家原子能机构秘书长邓戈表示，展望未来，我国要加大国内勘查投入力度，建设铀矿大基地，持续提升铀资源保障能力，提升产业水平；加强自主创新，发挥科技创新的支撑引领作用，强化关键核心技术和装备研发攻关，推进绿色、智能铀矿山建设；加强基础保障能力建设，提升防控安全环保风险能力，实现开发与环境保护双赢；深层次开展国际交流合作，推动建立天然铀产业国际合作“绿色通道”。

“我国积极安全有序发展核电事业，将为天然铀产业提供巨大的市场需求。”中核集团副总经理申彦锋表示，要加大在技术创新方面国际合作，推动构建技术共享、经验互鉴、合作共赢的新发展局面，推动天然铀产业高质量发展；携手合作伙伴，推动更多的铀矿得以发现、更多的资源变得经济可采，促进全球天然铀产业健康、可持续发展；坚持安全绿色，推动天然铀和核能事业安全绿色发展。

中国铀业股份有限公司董事长陈军利表示，根据最新全国铀矿资源潜力评价预测，我国铀资源潜力288万吨，近十年新增资源量占累计查明总量的三分之一。在持续夯实国内资源保障基础的同时，要以更加开放、包容心态，与各天然铀生产国和政府，与全球各天然铀生产企业、科研机构，加强产能合作，加大技术交流，加深产业融合，使宝贵的天然铀资源更好地服务于各国经济社会发展，更多地惠及当地社区和人民。

(责编：罗知之、高雷)
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