人民网北京10月29日电 （记者王震）10月27日，人民网“向‘实’聚力 加‘数’前行”主题调研活动走进武汉经济技术开发区。

作为武汉市工业经济的主战场、主支撑，武汉经开区坚持创新驱动，持续推动实体经济、制造业与数字经济深度融合，在工业互联网、人工智能和大数据等新型工业化的关键赛道上发力前行。

人民网调研团走进TCL空调武汉智能制造产业园。人民网记者 王震摄

调研团首站走进TCL空调武汉智能制造产业园。2021年末，TCL集团在武汉市东西湖区投资34.2亿元建设TCL空调武汉智能制造产业园。目前，该产业园拥有“黑灯工厂”及先进实验室16个、数字化智能生产线8条。其中，智慧“黑灯工厂”打造全自动化产线，实现24小时黑灯生产。“一台空调生产的整个链条，都体现出全流程数字化管理，这给我留下了深刻的印象。”随行调研的一位企业代表对记者表示。

据介绍，作为武汉市工业技改示范项目，TCL空调武汉智能制造基地正按照国家数字领航企业标准，建设高端化、智能化、绿色化的智能制造产业基地，三期全面建成后可实现年产家用和商用空调超1000万台套，将极大带动区域经济发展。

目前TCL空调内销产品的80%都来自东西湖，武汉产业园也是TCL布局国内业务的最大生产基地！

人民网调研团走进岚图汽车总装车间。人民网记者 王震摄

从“一辆车”到“一个产业集群”，武汉经开区实现了“中国车谷”的蝶变，聚集着13家整车生产厂、500多家汽车零部件生产厂。

在岚图总装车间，全流程的全柔性化生产，让一条产线就可满足所有车型的生产。自主可控的“研、产、供、销”全链路体系化能力、先进完备的高端新能源整车生产智造能力，正在书写数字化、智能化、网联化发展的“造车新实力”。

“我们每辆车都有一个‘数字身份证’，数字代码包含了一辆车所有的零部件和生产顺序的信息。”岚图汽车首席运营官蒋焘介绍，工艺数字化设计和可制造性设计不仅大大提高了效率，也降低了新产品的试错成本。

人民网调研团走进科大讯飞华中总部。人民网记者 王震摄

在科大讯飞华中总部，加快应用场景创新正成为该企业的重点发展方向。

“我们从2015年只涉及两个业务场景，到现在已经覆盖了教育、医疗、汽车、智慧城市等科大讯飞95%以上的业务场景。”讯飞华中（武汉）有限公司副总经理王铜发告诉记者，华中总部已经成为科大讯飞最重视的一个基地，在核心技术与具体业务场景研发方面，正在为集团提供越来越多的支撑。

据介绍，目前集团在鄂员工近1800人，其中研发人员占比约82%。武汉作为国家中心城市，其独特的地理位置优势以及丰富的软件人才优势，正在吸引越来越多的科技创新企业入驻，进一步释放科技创新发展空间。“作为总部外规模最大的平台，集团看好华中区域的发展前景，将持续深耕武汉，在产业生态建设、联合创新研发、技术应用推广等领域全面布局。”王铜发说。

车谷人才创新港工作人员介绍人才工作开展情况。人民网记者 王震摄

最后一站，调研团来到位于南太子湖畔的车谷人才创新港，深入了解车谷人才工作开展情况。车谷人才创新港是由中共武汉经开区工委组织部打造的人才工作主阵地，集聚政府公共服务、高层次人才服务、创新创业服务、成果转化服务等多种功能，是武汉经开区助推武汉市打造国家科技创新中心的重要交流平台。

提升“车谷英才计划、实施青年人才“春笋行动”、推动产业教授“双百行动”、设立车谷人才基金……去年5月，武汉经开区推出《人才强区战略3.0》，从人才引育、服务配套、人才工作体制机制创新和保障机制等方面，以更高眼界、更大力度谋划对各类人才的政策支持，实施更便利、更有效的引才、留才举措，推动人才与产业“同频共振”。

据介绍，目前，武汉经开区已累计引育院士31人，国家级、省级重点联系专家38人，各类专业技术人才13.6万名，年均吸纳高校毕业生2万人。

武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部副部长兰峰陪同调研，三门核电有限公司信息文档处处长瞿向阳、陕西汽车控股集团信息技术部副部长任晓红、杭州优工品科技有限公司创始人兼CEO林振峰等企业代表随行参与调研活动。

(责编：罗知之、高雷)

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