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我国共建成生态文明建设示范区572个

2023年10月30日08:49 | 来源：光明日报
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原标题：我国共建成生态文明建设示范区572个

　　 新华社济南10月29日电（记者高敬、袁敏）10月28日，生态环境部在中国生态文明论坛济南年会上，发布了第七批生态文明建设示范区和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地名单。

　　 北京市朝阳区、湖北省宜都市等104地，被命名为第七批生态文明建设示范区；河北省唐山市迁西县、山东省济南市历下区等53地，获得“绿水青山就是金山银山”实践创新基地称号。

　　 目前，我国共建成生态文明建设示范区572个，“绿水青山就是金山银山”实践创新基地240个。

　　 据悉，中国生态文明论坛济南年会10月28日至29日召开，其间举办10场平行分论坛，围绕区域生态安全与绿色发展、流域协同保护、“无废城市”建设等议题，提出解决问题的思路和方案，为生态文明建设建言献策。

(责编：杨曦、陈键)
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