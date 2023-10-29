人民网北京10月29日电 （焦磊）近日，“逐梦”青少年女足公益赛在北京国奥金冠足球营举办。巴西球星、前金球奖得主卡卡以队长身份加入公益赛，带领“卡卡和他的公益伙伴队”与“逐梦青少年女子足球队”一决高下，共同助力中国青少年女足发展。

球场上，卡卡为女足小将们指导动作，讲解战术，教授踢球心得，鼓励她们在场上保持拼搏劲，继续提高自己的足球水平。他在活动现场表示，这是自己第二次参加OPPO“逐梦”青少年女足公益赛，每一次都被中国球迷和小女足们感动。卡卡说：“足球是很多孩子的梦想，足球塑造了我，让我受益匪浅，我也希望中国的青少年们能够继续从踢足球中获益，这是第一场公益赛，但不是最后一场，希望更多公益伙伴还有足球运动员加入到OPPO足球公益项目中，一起绿茵逐梦，助力中国青少年足球的发展。”

据介绍，OPPO“逐梦”青少年女足公益赛旨在助力中国青少年女子足球运动的普及和发展，通过持续构建更系统、立体、多元的足球项目增益计划，让更多人认识足球，了解足球，热爱足球。

(责编：罗知之、高雷)

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