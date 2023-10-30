原标题：推动金融迈向高质量发展

金融是现代经济的核心。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国坚定不移走好中国特色金融发展之路，持续推动金融事业高质量发展。

在习近平经济思想指引下，各地各部门持续深化金融供给侧结构性改革，稳步扩大金融开放，统筹发展与安全，牢牢守住不发生系统性风险的底线，合力推进中国金融改革发展事业稳健前行。

金融支持实体经济质效大幅度提升

金融是实体经济的血脉，为实体经济服务是金融的天职。党的十八大以来，我国金融部门深化对金融本质和规律的认识，将服务实体经济作为金融业立业之本，金融服务实体经济的质效不断提升。

金融与实体经济良性循环逐步形成——

拥有全球最大的银行体系，第二大保险、股票和债券市场，普惠金融走在世界前列，我国金融体系为经济社会长期稳定健康发展提供了有力支撑。

中国人民银行的数据显示，对实体经济发放的人民币贷款余额从2014年的81.43万亿元攀升至2023年9月的230多万亿元，年均增速保持在10%以上，与名义GDP增速基本匹配。

直接融资渠道也在不断畅通。从2012年的不到30万亿元，到如今逾150万亿元的托管余额，中国债券市场不断发展壮大。“在超5200家A股上市公司中，战略性新兴产业上市公司近2900家，赋能实体经济高质量发展。”中国上市公司协会副会长孙念瑞说。

重点领域和薄弱环节金融服务不断加强——

近年来，金融部门持续加大对制造业、科技创新、小微企业、乡村振兴、绿色发展等领域的支持力度，促进金融资源向重点领域和薄弱环节倾斜。

来自金融管理部门的数据显示，截至今年9月末，普惠小微贷款余额28.74万亿元，近五年年均增速约25%；绿色贷款余额、制造业中长期贷款余额、“专精特新”中小企业贷款余额、涉农贷款余额分别同比增长36.8%、38.2%、18.6%、15.1%，均远高于各项贷款增速。

“服务经济高质量发展，调整和完善结构性货币政策工具体系，在激励和引导金融机构优化信贷资源配置方面发挥了积极作用。”中国人民银行货币政策司司长邹澜表示。

实体企业融资成本不断下降——

近年来，市场化利率形成和传导机制日益完善，贷款市场报价利率（LPR）改革成效不断显现，货币政策传导效率逐渐提升，推动社会融资成本明显下降。

9月份我国企业新发放贷款加权平均利率为3.85%，比上年同期低14个基点，处于历史低位。

有力有效防范化解金融风险

金融安全是国家安全的重要组成部分。党的十八大以来，我国统筹金融发展和安全，坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战，防范化解金融风险取得重要成果。

金融资产脱实向虚势头得到扭转——

针对资金空转、套利等现象，开展市场乱象专项治理；全面实施资管新规……近年来，金融管理部门坚决清理脱实向虚、乱加杠杆等活动，类信贷影子银行规模较历史峰值压降约30万亿元。过去几年，流向实体经济资金大幅增加。

中小金融机构改革化险稳妥推进——

近期，辽宁农商行获批开业，山西农商联合银行、河南农商联合银行获批筹建……我国稳妥推进中小金融机构改革化险的重要举措相继出台。

机构整合、股权重构、市场退出……近年来我国扎实推动中小金融机构改革化险，一些改革重组后的机构正在逐步恢复造血功能，实现稳健经营。

2022年第四季度，中国人民银行完成对4368家银行业金融机构的评级。结果显示，高风险机构数量较峰值压降近一半。10省市辖内无高风险机构。

社会金融秩序基本实现“由乱到治”——

严厉打击违法违规金融活动，《防范和处置非法集资条例》出台，齐抓共管、群防群治、各尽其责、通力协作的非法集资综合治理格局正在形成。我国非法集资新发案件数量、涉及金额和人数连续多年下降。深入推进P2P网贷专项整治工作，P2P网贷机构全部停止运营。

多项金融政策促进房地产市场平稳发展——

近年来，受多重因素影响，我国房地产市场出现调整。促进房地产市场平稳发展，成为有效防范化解重大经济金融风险的重要任务。

配合推出3500亿元保交楼专项借款、设立2000亿元保交楼贷款支持计划、设立1000亿元租赁住房贷款支持计划、合理优化首付比例和贷款利率要求、稳妥降低存量首套房贷利率……金融“组合拳”发力，促进房地产市场平稳健康发展。

防范化解金融风险，不仅要关注重点领域，更要建立健全长效机制。

从整治股东股权入手，加强金融机构公司治理；出台《金融控股公司监督管理试行办法》《系统重要性银行评估办法》《系统重要性保险公司评估办法》……标本兼治，补齐监管短板，筑牢金融安全网。

“坚持底线思维，增强系统观念，着力化解重点领域风险，严守不发生系统性风险底线。当前我国金融业运行总体平稳，防范化解风险各项工作有序推进。”国家金融监督管理总局有关工作负责人表示。

金融改革开放深入推进

持续深化金融供给侧结构性改革，稳步扩大金融开放……党的十八大以来，我国金融改革开放有序推进，取得新的重大突破。

金融监管体系不断健全——

5月18日，国家金融监督管理总局正式挂牌，新一轮金融监管机构改革迈出重要一步。

组建中央金融委员会、组建中央金融工作委员会、组建国家金融监督管理总局、深化地方金融监管体制改革、中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构……今年3月，中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》，其中多项涉及金融监管领域。

业内人士指出，从上一轮金融监管领域改革设立国务院金融稳定发展委员会、组建中国银保监会，到本轮金融监管格局再次迎来重大调整，近年来我国不断深化金融监管体系改革，推动监管标准统一、监管效率提升。

金融领域制度改革持续发力——

设立科创板并试点注册制，支持和鼓励“硬科技”企业上市；创业板改革并试点注册制，不断改进对创新创业企业的支持和服务；设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地……围绕供给侧发力，找准金融服务重点，资本市场改革不断深化。

近年来，改革成为金融领域的高频词。从推进贷款市场报价利率（LPR）改革，到持续健全金融机构公司治理，从第三支柱养老保险改革试点取得重大进展，到股票发行注册制改革全面落地，系列改革为推动金融高质量发展奠定了制度基础。

金融开放蹄疾步稳——

启动沪深港通、沪伦通、内地与香港债券通、互换通，中国债券纳入全球三大债券指数，放开外资金融机构在华持股比例限制，大幅扩大外资金融机构业务范围……近年来，我国金融市场展现出更为开放的姿态，外资机构不断加大在华投入。

“中国金融市场向国际社会发出了清晰的开放信号，也推动全球金融治理体系更加完善，显著增强了全球市场信心。”全球财富管理论坛总干事李剑阁说。

数据显示，截至今年9月末，来自52个国家和地区的202家银行在华设立了机构；从2020年至2023年9月末，在华外资银行增（注）资总计达187.3亿元。截至今年9月末，共有1110家境外机构进入中国债券市场，持有中国债券3.3万亿元人民币。

人民币国际化稳中有进。环球银行金融电信协会（SWIFT）数据显示，2023年9月，人民币在全球贸易融资中占比为5.8%，同比上升1.6个百分点，排名上升至第二位。

金融是国家重要的核心竞争力。在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，各地各部门积极推动金融高质量发展，中国特色金融发展之路必将越走越宽、越走越好，为中国式现代化提供有力支撑。

（新华社北京10月29日电 记者赵晓辉、李延霞、吴雨、刘慧）

(责编：杨曦、陈键)

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