谢景海

原标题：共建绿色“一带一路” 助力全球可持续发展

【“一带一路”这十年】

习近平主席在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上指出，一座座水电站、风电站、光伏电站，一条条输油、输气管道，越来越智能通达的输电网络，让能源短缺不再是发展的瓶颈，让发展中国家绿色低碳发展的梦想得以点亮，成为新时代可持续发展的绿洲、灯塔。绿色“一带一路”建设为破解全球绿色发展难题和完善全球生态治理体系作出了积极贡献，开辟了人类共同实现人与自然和谐共生现代化的新路径。

确立绿色理念，为绿色“一带一路”和全球生态文明提供了理论指导。中国倡导尊重自然、顺应自然、保护自然，将人与自然是生命共同体、绿水青山就是金山银山等绿色发展理念渗透在共建“一带一路”的各个环节中，将绿色低碳理念融入共建国家和地区经济社会发展的各领域。中国与共建国家一道，将绿色理念作为指挥棒和红绿灯，指引各类生产要素参与绿色发展、环境保护，推动保障绿色发展与合作的制度、机制和法律体系构建，不断推动绿色“一带一路”建设取得丰硕成果。中国通过分享和展示绿色发展理念和成效，增进了绿色发展共识，强化了绿色发展行动，为绿色“一带一路”和全球生态文明建设提供了中国智慧和中国方案。

引导资本参与，为绿色“一带一路”和全球生态文明建设带来新范式。按照资本逻辑进行社会生产，是人类出现生态危机的根本原因之一。中国在绿色“一带一路”建设中积极推进绿色金融市场双向开放，鼓励金融机构和相关企业在国际市场开展绿色融资，推动国内企业在共建国家设立聚焦绿色低碳领域的股权投资基金，广泛开展绿色产业投资合作。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛决定落实“一带一路”绿色投资原则，进一步引导资本参与绿色“一带一路”建设。在中国推动下，绿色“一带一路”建设全过程很好地规范和限制资本对生态的扩张，激发和引导资本推动绿色发展、生态保护，打破资本逻辑对经济活动的支配，为破解全球范围内的资本与生态难题提供了新范式。

坚持生态惠民，为绿色“一带一路”和全球生态文明建设提供了正确的价值指引和方向。中国在绿色“一带一路”建设中，始终坚持以人民为中心的发展思想，坚持生态惠民、生态利民、生态为民的目标，用生态产业、生态产品、环境改善来消除贫困、增加就业、改善民生，让绿色发展成果实实在在惠及共建国家人民。一个个“小而美”“惠而实”的项目既是绿色工程、环保工程，更是民生工程、民心工程。这些项目帮助当地民众在改善环境的同时也改善了生活条件，增进了共建国家的绿色发展能力和人民的获得感、幸福感、安全感。

践行多边主义，为绿色“一带一路”和全球生态治理体系提供了公平机制。在当前的全球生态治理实践中，信任赤字严重，共同但有区别的责任原则无法取得广泛共识。共建绿色“一带一路”坚持真正的多边主义，践行共商共建共享的理念，充分考虑合作方在经济社会发展水平、生态环境要素等方面的差异，不搞生态霸权主义，不强推生态标准，不搞“零和博弈”，而是基于各方的诉求和实际情况，通过充分协商和深入交流，在实践中针对环境保护、绿色发展等问题，共同研究创设规则，以生态之美描绘美美与共图景，以合作之力共创人类美好家园。中国积极承担全球生态责任，与共建国家实现绿色理念对接、绿色项目及环保标准对接与互认，形成了一些具有较强普适性的生态合作和治理规则标准，有效填补了全球生态治理体系的空白，为完善全球生态治理体系探索了更加公平的机制。

建设共同家园，为绿色“一带一路”和全球生态文明建设明确了伟大目标。保护美丽地球，建设美丽家园，是各国人民的共同心愿。绿色“一带一路”对接联合国2030年可持续发展议程，推动共建国家走经济、社会、环境协调发展之路，极大增强了共建国家可持续发展的内生动力。中国不是追求独善其身的现代化，而是期待同包括广大发展中国家在内的各国一道，共同实现人与自然和谐共生的现代化。过去10年，中国把自身的宝贵经验和成果分享给共建国家，帮助发展中国家探寻绿色、可持续发展的新路径，站在了历史正确一边，符合时代进步的逻辑；中国把人与自然是生命共同体、人类命运共同体两大理念作为绿色“一带一路”的目标和使命，在全球范围内构筑尊崇自然、绿色发展的生态体系，肩负起建设人类美好家园的伟大使命和目标。

绿色“一带一路”建设是一个长周期、跨国界、系统性的世界工程，过去10年的发展和成果只是序章。展望未来，中国将与共建国家一道，从新的历史起点再出发，勇扛历史重担，把准时代脉搏，实现绿色“一带一路”更高质量、更高水平的发展，推动人类实现人与自然和谐共生的现代化，建设一个清洁美丽的世界。

（作者：谢景海，系北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、中央民族大学马克思主义学院讲师）

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经