原标题：辽宁跑出高质量发展“加速度”

十月的辽宁，秋高气爽。在全国最大的单体地下铁矿山——鞍钢西鞍山铁矿项目辅助井工地上，正是一片热火朝天的建设景象。鞍钢基石矿业有限公司工程师王子介说：“鞍山市优质高效的审批服务，让项目开工比原计划压缩近29个月，项目建设跑出了‘鞍山速度’。”

不断优化的营商环境既是竞争力，也是生产力。辽宁省统计局近日发布的2023年前三季度辽宁省经济运行情况显示，前三季度，辽宁省地区生产总值21692.2亿元，按不变价格计算，同比增长5.3%。经济持续稳定向好，辽宁省全面振兴新突破三年行动的成效已初步显现。

推动辽宁全面振兴，根基在实体经济，关键在科技创新，方向是产业升级。中沙全面战略合作项目华锦阿美精细化工及原料工程项目正加速建设；丹东半导体中试基地企业建成国内首条晶棒一体化生产线；华晨宝马第六代动力电池项目全面动工……一大批高质量项目纷纷在辽宁落地开工建设运行，发展新动能正不断加速集聚。前三季度，辽宁全省规模以上工业增加值同比增长4.5%，比全国高0.5个百分点。其中，高技术制造业增加值增长7.4%。

现代化基础设施体系的提质增速，为辽宁全面振兴发展保驾护航。10月20日，沈阳临空经济区规划发布暨全球招商大会举行，标志着临空经济区由规划编制转入大规模实质建设阶段。“沈阳临空经济区的建设和发展肩负着打造世界级空港的重大使命，承载着建设通达全球的区域性航空枢纽、面向东北亚的对外开放门户、国家重要的临空产业创新中心、智慧绿色的现代化航空新城的美好愿景，必将为沈阳乃至东北全面振兴，搭上临空之翼，注入腾飞之力。”沈阳市市长吕志成在大会上说。

“总的来看，前三季度，全省经济稳中向好的态势持续巩固，生产领域稳定恢复，需求活力加快释放，民生领域继续改善，发展动能不断增强。”辽宁省统计局党组成员、副局长侯巍表示。

（本报记者 刘勇 见习记者 戴宁馨）

(责编：杨曦、陈键)

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