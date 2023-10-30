刘 垠

原标题：培育创新能力 重构竞争优势

黑龙江省聚焦深哈产业园打造南北合作典范，重点发展新一代信息技术、新材料、智能制造等战略性新兴产业和现代服务业；吉林省加快关键核心技术攻关，联合长春市、一汽集团投入8.24亿元启动两批一汽自主创新重大科技专项；辽宁省突出强化人才引育赋能智力资源汇聚，“兴辽英才计划”已产生1088名（个）建议人选（团队）；内蒙古自治区则侧重提升国家和自治区创新载体的创新能力，稀土新材料技术创新中心围绕“1+1+5+N”建设布局……

这是区域科技创新发展的一个缩影，也是科技创新赋能东北全面振兴行动（以下简称“行动”）实施半年来，黑龙江、吉林、辽宁和内蒙古“三省一区”交出的成绩单。

“区域科技创新体系是国家创新体系的基础和依托，科技部高度重视区域科技创新发展，国家科技创新相关规划均将区域科技创新作为重要内容。”10月29日，科技部政策法规与创新体系建设司副司长曹宁在接受科技日报采访时说，长期以来，科技部大力支持东北地区科技创新。今年3月，科技部联合东北“三省一区”实施科技创新赋能东北全面振兴行动，明确了新时期依靠科技创新推动东北全面振兴的思路和举措，进一步服务支撑东北全面振兴。

科技赋能东北振兴各有专攻

如今，我国形成了“中心引领、纵横带动、多点支撑、东西合作、各具特色”的区域科技创新发展总体格局，区域科技创新对高质量发展的战略支撑作用显著增强。

需要注意的是，东北振兴还面临诸多挑战。此次行动有哪些硬举措，“三省一区”的发力点有何不同？

“此次行动明确了科技赋能东北振兴的目标任务、方法路径、支持政策和工作机制，央地协同开启了探索东北全面振兴的新征程。”中国科学技术发展战略研究院区域科技发展研究所副所长、研究员巨文忠说，亮点体现在三方面：建立“一部两省两市”即科技部、广东、黑龙江、深圳、哈尔滨司局级工作推进机制，推动东北地区企业主导的产学研融合，开展深度合作和常态化交流。

依据黑吉辽蒙四省区的科技资源禀赋，各地区的科技创新侧重点也有所不同。

黑龙江省聚焦深哈产业园打造南北科技创新合作典范，“带土移植”深圳团队模式得到科技部推广和支持；吉林省紧盯关键核心技术，为科研人员“松绑减负”，启动科技攻关“揭榜挂帅”“军令状”机制，建立科技创新容错机制和项目经费“包干制”试点；辽宁省深化“百万学子留辽来辽”专项行动，面向国内顶尖高校和“双一流”建设高校选调优秀毕业生，组织辽宁实验室、浑南科技城和英歌石科学城与海内外高层次人才深度对接；内蒙古自治区加快特色优势产业关键核心技术攻关，在奶牛繁育与养殖、乳品安全与品质等重点领域，集中攻克一批产业关键共性技术难题……

政策加持成果涌现

行动实施半年来，科技部在培育东北科技创新能力、重构东北竞争优势等方面集中发力，科技赋能东北取得积极成效。

今年上半年，辽宁省高校院所本地转化科技成果1528项，同比增长22.4%；黑龙江高校高级职称人才由前6年的净流出转为净流入，省级层面自主引进海内外高端人才实现快速增长，为前6年总和的5.8倍；吉林省创造性地开展“科创专员（科创副总）”行动，首批236名“科创专员”将实施258个科技创新项目，转化151项科技成果；内蒙古自治区政府实施“双碳”、种业等科技创新重大示范工程项目37项，提供支持经费2.95亿元……

“今年东北地区积极推进全国重点实验室重组，推动创新平台能力提升。”巨文忠说，与此同时，各地加大了资金和政策的支持力度，如人民银行长春支行支持地方法人金融机构扩大科创小微企业信贷投放，累计投放再贷款166.41亿元，同比增长94.39亿元；内蒙古自治区政府投入4亿元支持乳创中心创新能力建设等。

不仅如此，行动的实施还促进了东北技术市场互联互通，吉林省、辽宁省、黑龙江省和内蒙古自治区“三省一区”成立科技成果转移转化战略联盟。2023年，国家技术转移东北中心共享科技成果637项，沈阳技术产权交易中心共享科技成果623项，黑龙江科技成果转化中心共享科技成果500项，内蒙古科技大市场共享科技成果500项。

东北全面振兴还需多方发力

行动提出，到2025年，东北地区科技创新的体制机制更加灵活，科技领域开放合作更加高效，创新创业生态和营商环境更具吸引力，培育一批科技领军企业，建成一批重大科技创新平台，突破一批重点产业领域关键核心技术，转化一批重大科技成果，科技创新支撑引领东北振兴取得显著成效。

那么，两年后能否如期兑现目标，科技部又将如何整体推进？

“东北全面振兴要取得显著成效，关键在落实习近平总书记关于东北振兴的系列重要讲话精神。”巨文忠强调，要在体制机制上探索协同创新、融合创新和共享创新的路径，引领发展战略性新兴产业和未来产业，加快形成新质生产力，推动东北地区形成高质量发展的动力，焕发东北地区创新活力，支撑国家加快实现高水平科技自立自强。

曹宁表示，下一步，科技部将与东北“三省一区”建立更加紧密的联系，协调有关部门加大支持力度，及时总结好的经验做法，将支持举措落到实处，进一步推动东北发挥科技创新项目、产学研合作平台协同效应，用好深化改革机制和对口合作机制，构建城市群协同创新网络。

具体而言，科技部将会同东北“三省一区”通过平台和项目赋能，推动关键核心技术攻关能力与科技创新能级提升，助力形成科研引领、集群带动、平台协同、网络创新的“科研+集群+平台+网络”模式，推动东北特色产业技术水平取得新突破，形成东北区域创新的内生动力。同时，将通过改革、人才、要素和开放赋能，促进人才集聚、思想互通，优化营商环境和创新生态，推动企业主导的产学研深度融合，加快建设开放创新高地，等等。

(责编：杨曦、陈键)

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