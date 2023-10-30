原标题：我国首台国产海上平台燃气轮机投入使用

陆丰8-1平台装上了“中国心”。中国海油供图

科技日报北京10月29日电 （记者操秀英）29日，中国海油发布消息，在深圳东南约180公里的陆丰8-1平台，我国首台具有完全自主知识产权的海上平台燃气轮机成功“点火”，正式投入使用，各系统工作状态稳定，性能参数符合设计要求。项目的成功建设填补了国内海上平台燃气轮机应用领域空白，为海洋油气增储上产装上了“中国心”。

据介绍，这次完成建设的7兆瓦级燃气轮机，代号为“太行7”，具有功率大、启动快、能耗低、维护简便等优点，1小时发电量超过5000千瓦，相当于500个家庭一天的用电需求。与同功率燃油发电机组相比，每年可减少近8万吨二氧化碳排放。

据中国航发燃机公司研发中心产品设计室主任申春艳介绍，“太行7”燃气轮机是在“太行”航空发动机基础上，衍生发展的7兆瓦级轻型航改燃气轮机，已突破包括双燃料、海洋三防、多级压气机设计、气冷涡轮叶片设计在内的多项关键技术，积累形成了新技术、新工艺、新标准、新材料、新规范数百项，有力支撑了燃机产业发展。

燃气轮机是海上油气生产平台的动力来源，被称为平台的“心脏”。此前，我国海上油气平台应用的燃气轮机发电机组一直依赖进口，面临采办周期长、购置价格高、维修保养难等问题。据中国海油深圳分公司深水工程建设中心副总经理高爽介绍，“太行7”燃气轮机在全面实现核心零部件自主制造的基础上，后期还将产生更大的经济效益：同功率的国产机组较进口机组成本低15%，由于使用了国产标准元器件和技术服务方案，设备运维成本也将大幅下降。

项目建设期间，中国海油深圳分公司与中国航发燃气轮机有限公司签订战略合作协议，成立高层级管理项目小组，联合高校、科研院所、终端用户，包括产业链上中下游近300家单位开展攻关，从成套施工图设计到机组出厂用时仅不到1年，从陆地安装成撬到完成海上调试用时不到3个月。

(责编：杨曦、陈键)

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